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Για το UCLA και τον James Heaps , η υπόθεση έχει ιδιαίτερη αξία επειδή πλέον υπάρχει και πρόσφατη ποινική εξέλιξη: ο Heaps δήλωσε ένοχος το 2026 και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια. Los Angeles County District Attorney – James Heaps pleads guilty

Για το Ohio State και τον Richard Strauss , το ίδιο το πανεπιστήμιο έχει δημοσιεύσει το ανεξάρτητο πόρισμα των 182 σελίδων, το οποίο αναφέρεται σε τουλάχιστον 177 πρώην φοιτητές που υπέστησαν κακοποίηση και σε γνώση καταγγελιών από προσωπικό ήδη από το 1979. Ohio State – Strauss Investigation

Για το USC και τον George Tyndall , η σειρά ερευνών των Los Angeles Times είναι από τις σημαντικότερες δημοσιογραφικές πηγές για το πώς αντιμετωπίστηκαν επί χρόνια οι καταγγελίες. Los Angeles Times – The investigation of George Tyndall Το USC έχει επίσης δημοσιεύσει επίσημα στοιχεία για την υπόθεση και τις αποζημιώσεις. USC – George Tyndall settlement information

Και ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός «νόμος των πλουσίων» που πρέπει να εξετάσει η Αμερική: όχι ένας νόμος που βρίσκεται γραμμένος σε κάποιο βιβλίο, αλλά το εάν το χρήμα, το κύρος και η θεσμική δύναμη μπορούν να κάνουν έναν οργανισμό λιγότερο ελέγξιμο από τους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί του.

Μπορεί όμως να αποτελέσει κάτι εξίσου σημαντικό: ένα τεστ για το εάν οι πιο ισχυροί εκπαιδευτικοί θεσμοί της Αμερικής μπορούν να ελεγχθούν όταν κατηγορούνται ότι απέτυχαν να προστατεύσουν έναν φοιτητή.

Μέχρι τότε, η υπόθεση δεν μπορεί να αποτελέσει απόδειξη ότι ένα πανεπιστήμιο «συγκάλυψε» έναν βιασμό.

Και ένα μεγάλο δικαστικό σώμα θα εξετάσει τα στοιχεία.

Το Cornell υποστηρίζει ότι έκανε όσα απαιτούσαν οι διαδικασίες και ότι επέβαλε σημαντικές ποινές.

Οι επτά άνδρες δεν έχουν καταδικαστεί και ορισμένοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Στην περίπτωση Cornell, η απάντηση δεν έχει ακόμη γραφτεί.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν αυτή η πίεση συγκρούεται με μια καταγγελία.

Γιατί όταν το όνομα ενός πανεπιστημίου αξίζει δισεκατομμύρια, όταν οι δωρητές έχουν τεράστια επιρροή, όταν ένα αθλητικό πρόγραμμα αποτελεί οικονομική αυτοκρατορία και όταν η φήμη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία ενός ιδρύματος, η πίεση για να προστατευτεί η εικόνα του είναι δεδομένη.

Η πραγματική λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον θεσμό που ελέγχεται.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα όλων αυτών των υποθέσεων.

Και τώρα στο Cornell, η υπόθεση βγαίνει ξανά από τα όρια του πανεπιστημίου και περνά στα χέρια των εισαγγελικών και πολιτειακών αρχών.

Στο Michigan State η τεράστια πίεση που δημιούργησαν οι καταγγελίες εναντίον του Larry Nassar.

Η ιστορία, όμως, δείχνει ότι όταν οι εσωτερικοί μηχανισμοί αποτυγχάνουν, η ανεξάρτητη έρευνα γίνεται απαραίτητη.

Η απάντηση δεν είναι ότι κάθε ισχυρό πανεπιστήμιο συγκαλύπτει εγκλήματα.

Τι συμβαίνει όταν απέναντι σε έναν φοιτητή ή σε μια καταγγέλλουσα βρίσκεται ένας θεσμός με δισεκατομμύρια δολάρια, χιλιάδες εργαζόμενους, ισχυρούς αποφοίτους, αθλητικές ομάδες, δικηγόρους και τεράστιο κύρος;

Αλλά περιγράφει ένα ερώτημα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

Ο τίτλος «νόμος των πλουσίων» είναι ένας δημοσιογραφικός όρος, όχι νομικός.

Η υπόθεση Cornell έχει έτσι μετατραπεί από μια καταγγελία για ένα περιστατικό του 2024 σε μια συζήτηση για το πώς ορίζεται ο βιασμός, πώς ερευνώνται οι καταγγελίες και ποιος έχει την ευθύνη όταν ένα πανεπιστήμιο αποτυγχάνει να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής του νόμου υποστηρίζουν ότι η κρίσιμη παράμετρος θα πρέπει να είναι η πραγματική ικανότητα συναίνεσης και όχι το πώς βρέθηκε κάποιος σε κατάσταση μέθης.

Η πολιτειακή συζήτηση στη Νέα Υόρκη έχει πλέον επικεντρωθεί στο εάν ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς μέθης πρέπει να θεωρείται νομικά ικανός να συναινέσει μόνο και μόνο επειδή είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ουσίες.

Μπορεί να αφορά τον ίδιο τον νόμο.

Ίσως η μεγαλύτερη συνέπεια της υπόθεσης Cornell να μην αφορά καν τους επτά άνδρες.

Έχει όμως ήδη προκύψει ένα γεγονός: η αρχική ποινική έρευνα δεν οδήγησε σε κατηγορίες, η υπόθεση επανήλθε δύο χρόνια αργότερα με μια αστική αγωγή, νέα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν και οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν να ξανανοίξουν τον φάκελο.

Δεν έχει κριθεί ακόμη εάν υπήρξε ποινικό αδίκημα από τους επτά άνδρες.

Και αυτό είναι που κάνει το Cornell τόσο σημαντικό.

Υπάρχει όμως ένας κοινός άξονας που τις έκανε όλες σημαντικές: σε κάθε περίπτωση τέθηκε το ερώτημα εάν ο θεσμός αντέδρασε όσο γρήγορα και όσο αποφασιστικά απαιτούσαν οι καταγγελίες.

Το Penn State, το Baylor, το Michigan State, το Ohio State, το USC και το UCLA δεν έχουν ακριβώς την ίδια ιστορία. Οι υποθέσεις διαφέρουν ως προς τα πρόσωπα, τα εγκλήματα, τις έρευνες και τα αποτελέσματα.

Έτσι, η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα στο Cornell. Αφορά και το πώς λειτουργεί η λογοδοσία όταν ένας μεγάλος θεσμός καλείται να ελέγξει τις δικές του διαδικασίες.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά και τη συζήτηση για τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης σχετικά με τη συναίνεση και τη μέθη, καθώς εξετάζεται εάν το ισχύον πλαίσιο αφήνει κενά στην αντιμετώπιση περιστατικών όπου ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς intoxication και δεν είναι σε θέση να συναινέσει.

Στην υπόθεση του Cornell, πλέον ενεργοποιούνται αρκετά από αυτά τα επίπεδα. Η ποινική έρευνα έχει ανοίξει ξανά και ο εισαγγελέας της κομητείας Τομπκινς έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να παρουσιάσει τα στοιχεία σε σώμα ενόρκων. Παράλληλα, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ζήτησε ανεξάρτητη εξέταση του χειρισμού της υπόθεσης, ενώ το Cornell συμφώνησε στην εξωτερική διερεύνηση.

Θεωρητικά, η απάντηση βρίσκεται στους εξωτερικούς μηχανισμούς λογοδοσίας: στις πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές, τους εισαγγελείς, τα δικαστήρια, τους ανεξάρτητους ερευνητές και, σε διαφορετικό επίπεδο, τα μέσα ενημέρωσης.

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που αφήνει πίσω της η υπόθεση του Cornell: ποιος ελέγχει ένα πανεπιστήμιο όταν διαθέτει τη δική του αστυνομία, το δικό του γραφείο Title IX, εσωτερικό πειθαρχικό σύστημα και νομικούς συμβούλους;

Η υπόθεση του Cornell επαναφέρει ακριβώς αυτό το ζήτημα: πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ο έλεγχος όταν ένα πανεπιστήμιο καλείται ουσιαστικά να ελέγξει τον ίδιο του τον εαυτό.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν υπήρξε μια συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης. Είναι αν ένα πανεπιστήμιο έκανε όσα έπρεπε, όταν έπρεπε, για να διερευνήσει μια καταγγελία, να προστατεύσει τους ανθρώπους που εμπλέκονται και να διαβιβάσει τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν αναδειχθεί σε μεγάλες υποθέσεις στις ΗΠΑ, από το Penn State και το Michigan State έως το Ohio State και το USC. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανεξάρτητες έρευνες αποκάλυψαν ότι καταγγελίες είχαν παραμείνει για χρόνια μέσα στους θεσμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν ενημερωθεί ή δεν είχαν κινηθεί εγκαίρως.

Όταν μια υπόθεση παραμένει για μεγάλο διάστημα σε πανεπιστημιακά γραφεία, πειθαρχικές επιτροπές και νομικές υπηρεσίες, η έρευνα μπορεί να καθυστερήσει και κρίσιμα στοιχεία να χαθούν ή να μην αξιοποιηθούν εγκαίρως. Παράλληλα, οι εσωτερικές διαδικασίες δεν έχουν τον ίδιο ρόλο με την ποινική δικαιοσύνη: ένα πανεπιστήμιο μπορεί να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις, αλλά δεν αποφασίζει για ποινική ενοχή.

Η συγκάλυψη δεν χρειάζεται πάντα να σημαίνει ότι κάποιος καταστρέφει στοιχεία ή λέει ψέματα. Μπορεί να εμφανιστεί μέσα από καθυστερήσεις, εσωτερικές διαδικασίες, αδυναμία συντονισμού ή την επιλογή ενός ιδρύματος να διαχειριστεί μια σοβαρή καταγγελία αποκλειστικά στο εσωτερικό του .

Η σημερινή υπόθεση, επομένως, δεν εξετάζεται σε κενό. Εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το τι συμβαίνει μέσα σε ορισμένες κλειστές φοιτητικές κοινότητες.

Το Associated Press έχει καταγράψει την ιστορία των προβλημάτων στις fraternities του Cornell, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων περιστατικών hazing, θανάτων φοιτητών και καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση. Το πανεπιστήμιο έχει κατά καιρούς λάβει μέτρα, όπως περιορισμούς στην κατανάλωση ισχυρών αλκοολούχων ποτών στα σπίτια των αδελφοτήτων και αυστηρότερους κανόνες.

Οι fraternities αποτελούν εδώ και δεκαετίες μέρος της αμερικανικής πανεπιστημιακής ζωής. Παράλληλα, έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο υποθέσεων που αφορούν κακοποίηση, hazing, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και σεξουαλική βία.

Σημαίνει όμως ότι η ανισορροπία δύναμης είναι πραγματική και ότι, σε ορισμένες υποθέσεις, οι ανεξάρτητες έρευνες έχουν καταγράψει σοβαρές θεσμικές αποτυχίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη για να συγκαλύψει εγκλήματα.

Ένας φοιτητής που συγκρούεται με έναν τέτοιο θεσμό δεν αντιμετωπίζει απλώς μια γραμματεία ή έναν καθηγητή. Αντιμετωπίζει ένα ολόκληρο σύστημα διοίκησης, δικηγόρων, εσωτερικών κανονισμών και πειθαρχικών διαδικασιών.

Η υπόθεση δείχνει για ακόμη μία φορά ότι η θεσμική διαδικασία και η ποινική δικαιοσύνη μπορούν να εξελίσσονται με διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικά αποτελέσματα.

Η ποινική διαδικασία είχε τις δικές της ανατροπές, όμως το 2026 ο Heaps δήλωσε ένοχος για σεξουαλικές επιθέσεις και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης.

Το University of California συμφώνησε σε διακανονισμό περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων με εκατοντάδες γυναίκες που είχαν καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση έγινε χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν οι καταγγελίες δεν οδηγούν εγκαίρως σε μια πλήρη και ανεξάρτητη διαδικασία.

Η υπόθεση προκάλεσε εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες, αστυνομική έρευνα και τεράστιες αστικές αξιώσεις. Το USC κατέληξε σε συμφωνίες αποζημίωσης που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Έρευνες των Los Angeles Times αποκάλυψαν καταγγελίες για τη συμπεριφορά του Tyndall που εκτείνονταν σε πολλά χρόνια.

Η υπόθεση είναι χαρακτηριστική όχι μόνο λόγω του αριθμού των καταγγελιών αλλά και λόγω της χρονικής διάρκειας. Δείχνει πώς ένα πρόβλημα μπορεί να παραμένει μέσα σε έναν θεσμό για χρόνια, όταν οι επιμέρους προειδοποιήσεις δεν μετατρέπονται σε ολοκληρωμένη έρευνα.

Η ανεξάρτητη έρευνα του πανεπιστημίου κατέγραψε τουλάχιστον 177 πρώην φοιτητές που δήλωσαν ότι υπέστησαν κακοποίηση από τον Strauss και διαπίστωσε ότι στελέχη του πανεπιστημίου είχαν λάβει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του ήδη από το 1979.

Στο Ohio State University, ο γιατρός Richard Strauss κατηγορήθηκε μετά θάνατον από μεγάλο αριθμό πρώην φοιτητών για σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση ανέδειξε τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν ένας άνθρωπος αποκτά τεράστια θεσμική εμπιστοσύνη και οι καταγγελίες εναντίον του δεν μετατρέπονται εγκαίρως σε ανεξάρτητη έρευνα.

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε στον ίδιο. Εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο το Michigan State αντιμετώπισε προηγούμενες καταγγελίες και προειδοποιήσεις.

Ο Nassar, γιατρός που συνδεόταν με το πανεπιστήμιο και την αμερικανική γυμναστική, κατηγορήθηκε από εκατοντάδες γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση Larry Nassar στο Michigan State University αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις.

Το Baylor ανακοίνωσε στη συνέχεια δεκάδες διορθωτικές κινήσεις, απομακρύνθηκαν στελέχη και ξεκίνησε μια προσπάθεια αναμόρφωσης των διαδικασιών.

Η υπόθεση έδειξε πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η λογοδοσία όταν οι πρωταγωνιστές ενός αθλητικού προγράμματος αποτελούν την οικονομική και κοινωνική βιτρίνα ενός πανεπιστημίου.

Η ανεξάρτητη έρευνα της Pepper Hamilton το 2016 κατέληξε ότι το πανεπιστήμιο είχε αποτύχει σε σημαντικά σημεία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε καταγγελίες σεξουαλικής βίας και ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αθλητικού τμήματος.

Το Baylor University βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας για σεξουαλική βία.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ επειδή το football ήταν ένας από τους ισχυρότερους θεσμούς του πανεπιστημίου. Η υπόθεση Sandusky έγινε έτσι σύμβολο της πιθανής σύγκρουσης ανάμεσα στην προστασία ενός πανεπιστημιακού οργανισμού και στην προστασία των ανθρώπων που καταγγέλλουν κακοποίηση.

Ο Sandusky, πρώην βοηθός προπονητή του πανεπιστημίου, καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η ανεξάρτητη έρευνα που διενήργησε ο πρώην διευθυντής του FBI Louis Freeh εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του Penn State αντιμετώπισε τις πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Μία από τις πιο γνωστές είναι η υπόθεση του Jerry Sandusky στο Penn State.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπάρξει υποθέσεις στις οποίες ανεξάρτητες έρευνες κατέγραψαν ότι πανεπιστήμια ή στελέχη τους δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα ή αποτελεσματικά σοβαρές καταγγελίες.

Η υπόθεση Cornell δεν είναι μεμονωμένη ως προς το ευρύτερο ερώτημα της θεσμικής αποτυχίας.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα: την ανάγκη να υπάρξει λογοδοσία χωρίς να καταργείται το τεκμήριο αθωότητας.

Η εξέλιξη αυτή είναι επίσης χαρακτηριστική της νέας εποχής. Όταν ένας θεσμός κατηγορείται ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη, η κοινωνική πίεση μεταφέρεται στα social media. Οι φωτογραφίες, τα ονόματα και τα μηνύματα μπορούν να εξαπλωθούν μέσα σε λίγες ώρες, πολύ πριν αποφανθεί ένα δικαστήριο.

Η κίνηση αυτή δημιούργησε ένα δεύτερο, παράλληλο κύμα αντιδράσεων: πέρα από την ποινική και πανεπιστημιακή διαδικασία, ξεκίνησε μια διαδικτυακή διαδικασία δημόσιας διαπόμπευσης.

Η φοιτητική εφημερίδα του Cornell δημοσίευσε τα ονόματά τους, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που παρουσίαζε ονόματα και φωτογραφίες των επτά.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα των επτά ανδρών.

Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι και η πολιτειακή εισαγγελέας Letitia James εξετάζει τον χειρισμό της υπόθεσης από το Cornell.

Και ακριβώς γι’ αυτό η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Kathy Hochul ζήτησε ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα. Το Cornell συμφώνησε να αναθέσει σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο την εξέταση του χειρισμού της υπόθεσης.

Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας δήλωσε πως δεν είχε δει ορισμένα από τα απομαγνητοφωνημένα στοιχεία της συνέντευξης της καταγγέλλουσας έχει κάνει ακόμη πιο έντονο το ερώτημα για το πώς μεταφέρθηκε ο φάκελος από την πανεπιστημιακή αστυνομία στις εισαγγελικές αρχές.

Άρα, η λέξη «συγκάλυψη» δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως αποδεδειγμένο γεγονός στην υπόθεση Cornell. Αυτό που υπάρχει είναι μια σοβαρή διαμάχη για το αν η διαδικασία ήταν επαρκής, εάν όλα τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές και εάν οι εσωτερικές ποινές ανταποκρίνονταν στη σοβαρότητα των καταγγελιών.

Η Jane Doe υποστηρίζει ότι το Cornell δεν έκανε αρκετά. Το πανεπιστήμιο λέει ακριβώς το αντίθετο.

Η αδελφότητα, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι το τοπικό παράρτημα ψήφισε ομόφωνα την απομάκρυνση των εμπλεκομένων τρεις ημέρες μετά την καταγγελία και ότι στη συνέχεια η εθνική οργάνωση τους απέβαλε.

Το παράρτημα της Chi Phi έκλεισε το 2024 και εξακολουθεί να μην επιτρέπεται να λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη.

Το πανεπιστήμιο έχει επίσης επισημάνει ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν είχε ως μοναδική συνέπεια τη συγγραφή έκθεσης. Οι εργασίες, όπου χρησιμοποιήθηκαν, αποτελούσαν μέρος ευρύτερων πειθαρχικών μέτρων.

Σύμφωνα με νεότερη δήλωση του προέδρου του Cornell, Michael I. Kotlikoff, δύο από τους επτά άνδρες αποβλήθηκαν, δύο τιμωρήθηκαν με αναστολή τουλάχιστον δύο εξαμήνων, ένας είχε ήδη αποφοιτήσει πριν επιβληθεί ποινή και δύο κρίθηκε ότι δεν ήταν υπεύθυνοι για σεξουαλική κακοποίηση.

Το πανεπιστήμιο αναφέρει ότι μετά την καταγγελία διεξήγαγε εσωτερική έρευνα μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του και ότι η υπόθεση εξετάστηκε από εκπαιδευμένα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Το Cornell απορρίπτει την εικόνα ότι οι εμπλεκόμενοι «τιμωρήθηκαν μόνο με εκθέσεις».

Έτσι, η υπόθεση Cornell δεν είναι πλέον μόνο μια ιστορία για ένα πανεπιστήμιο και μια αδελφότητα. Έχει γίνει αφορμή για να επανεξεταστεί η ίδια η νομοθεσία περί σεξουαλικής συναίνεσης στη Νέα Υόρκη.

Μετά την υπόθεση Cornell, νομοθέτες της Νέας Υόρκης επανέφεραν την προσπάθεια αλλαγής του νόμου, ώστε να μπορεί να ασκηθεί δίωξη όταν ο δράστης γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι το άλλο πρόσωπο ήταν τόσο μεθυσμένο ώστε να μην μπορεί να συναινέσει.

Νομοθέτες και οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή η διάκριση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα όταν ένα θύμα έχει επιλέξει να πιει ή να κάνει χρήση ουσιών, αλλά στη συνέχεια βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια ώστε να μην μπορεί να δώσει έγκυρη συναίνεση.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο κάνει διάκριση ανάμεσα στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος έχει καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ουσίες και στην περίπτωση κατά την οποία του χορηγούνται ουσίες χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή του.

Η υπόθεση Cornell προκάλεσε παράλληλα μια νέα συζήτηση για τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης.

Δεν σημαίνει ότι οι επτά άνδρες είναι ένοχοι. Δεν σημαίνει ότι θα ασκηθούν οπωσδήποτε κατηγορίες. Σημαίνει ότι οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως τα διαθέσιμα στοιχεία πρέπει να επανεξεταστούν.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε διαφορετικό σημείο από εκείνο του 2024.

Ο εισαγγελέας έχει εξηγήσει ότι το γραφείο του το 2024 βασίστηκε στην έρευνα της αστυνομίας του Cornell και ότι δεν είχε πραγματοποιήσει ανεξάρτητη δική του έρευνα. Σήμερα, όμως, εξετάζονται νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και το υλικό από τις συνεντεύξεις της Jane Doe.

Η υπόθεση θα οδηγηθεί σε μεγάλο δικαστικό σώμα, το οποίο θα εξετάσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει εάν υπάρχει βάση για ποινικές κατηγορίες. Η ανακοίνωση ήρθε μετά την κατάθεση της αστικής αγωγής και την εμφάνιση νέων στοιχείων στο δημόσιο πεδίο.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 ο Van Houten ανακοίνωσε ότι η ποινική έρευνα θα ανοίξει ξανά.

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της υπόθεσης: όχι μόνο τι καταγγέλθηκε, αλλά ποια στοιχεία έφτασαν τελικά στον εισαγγελέα.

Ο Van Houten δήλωσε ότι δεν είχε δει το πλήρες απομαγνητοφωνημένο υλικό της συγκεκριμένης συνέντευξης και ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξή του, θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της νέας έρευνας.

Για το πρώτο μέρος φέρεται να είπε ότι ήταν «αρκετά εντάξει με όλα αυτά», εξηγώντας ταυτόχρονα ότι ήταν πολύ μεθυσμένη. Όταν όμως περιέγραψε μεταγενέστερα γεγονότα, φέρεται να είπε: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα».

Το CBS News δημοσίευσε αποσπάσματα από απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων της Jane Doe με την αστυνομία του Cornell, οι οποίες άρχισαν στις 14 Νοεμβρίου 2024. Σε αυτές, σύμφωνα με το CBS, η γυναίκα ξεχωρίζει την αρχική σεξουαλική επαφή από όσα ακολούθησαν.

Η πλευρά της γυναίκας αμφισβητεί την εικόνα αυτή και υποστηρίζει ότι η αρχική έρευνα δεν ακολούθησε επαρκώς την καταγγελία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Jane Doe δεν είχε αναφέρει στην αρχική ένορκη δήλωσή της ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικά εν αγνοία της, ότι ήταν αναίσθητη ή ότι είχε εξαναγκαστεί σε σεξουαλική πράξη. Ο Van Houten υποστήριξε επίσης ότι η γυναίκα είχε περιγράψει τη χρήση ουσιών και τις αρχικές σεξουαλικές πράξεις ως εκούσιες.

Ο εισαγγελέας Matthew Van Houten έχει υποστηρίξει ότι η αρχική κατάθεση της γυναίκας στην αστυνομία του Cornell παρουσίαζε μια διαφορετική εικόνα από εκείνη της μεταγενέστερης αγωγής.

Τα μηνύματα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία επειδή η ποινική έρευνα του 2024 δεν κατέληξε σε κατηγορίες.

Αργότερα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιευμένα μηνύματα, πρότεινε να καπνίσουν ξανά μαζί, αλλά χωρίς «τα επιπλέον πέντε δισεκατομμύρια άνδρες και την κεταμίνη». Ο δικηγόρος της επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα είχε ανταλλάξει μηνύματα με έναν από τους εναγομένους, αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν είναι αυθεντικά.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CBS, απάντησε ότι και η δική της μνήμη ήταν πολύ θολή και ότι όλοι ήταν μεθυσμένοι. Σε άλλο σημείο φέρεται να έγραψε ότι «κανένα από τα σεξουαλικά» δεν ήταν παράνομο και ότι της άρεσε να βρίσκεται με εκείνον και έναν ακόμη άνδρα.

Ο άνδρας εμφανίζεται να ζητά συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα και να αναφέρει ότι η μνήμη του ήταν «θολή». Φέρεται επίσης να λέει ότι ο ίδιος και ένας ακόμη άνδρας ήταν τόσο μεθυσμένοι ώστε δεν κατάφεραν να σταματήσουν την κατάσταση και να διώξουν τους υπόλοιπους πριν αυτή ξεφύγει.

Τα μηνύματα του Snapchat, σύμφωνα με την καταγγελία, έγιναν ένα από τα βασικά στοιχεία της αγωγής. Παράλληλα, το CBS News δημοσίευσε αποσπάσματα από μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν η Jane Doe και ένας από τους άνδρες δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις επειδή, εφόσον αποδειχθούν αυθεντικά και ερμηνευθούν όπως υποστηρίζει η αγωγή, δεν περιγράφουν απλώς μια ιδιωτική σεξουαλική επαφή αλλά μια συζήτηση μεταξύ πολλών ανθρώπων για μια γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι της αδελφότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, μέλος της συνομιλίας φέρεται να έγραψε γύρω στη 1:42 τα ξημερώματα ότι υπήρχε μια γυναίκα διαθέσιμη για σεξ, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά χυδαία έκφραση. Αργότερα εμφανίζεται το μήνυμα «Shop still open?» και μια απάντηση «Yea». Η αγωγή υποστηρίζει ότι τα μηνύματα αναφέρονταν στη Jane Doe.

Το στοιχείο που έκανε την υπόθεση ιδιαίτερα εκρηκτική ήταν τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat.

Οι καταγγελίες στρέφονται κατά επτά μελών της Chi Phi, της ίδιας της αδελφότητας και του Cornell. Οι επτά άνδρες έχουν γίνει γνωστοί δημόσια ως «Cornell Seven», αν και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταδικαστεί ποινικά και ορισμένοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η Jane Doe υποστηρίζει ότι δεν ήταν σε κατάσταση να συναινέσει και ότι η σεξουαλική επίθεση συνεχίστηκε επί ώρες. Σύμφωνα με την αγωγή, η ίδια βρισκόταν στο δωμάτιο από περίπου τις 2 τα ξημερώματα έως τις 5:45, ενώ φέρεται να μην μπορούσε να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Σύμφωνα με την αγωγή των 101 σελίδων, το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024 η τότε 20χρονη φοιτήτρια βρέθηκε στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi στην Ιθάκα της Νέας Υόρκης. Η ίδια υποστηρίζει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι στη συνέχεια έγινε χρήση κεταμίνης και άλλων ουσιών.

Το Cornell βρίσκεται σήμερα ακριβώς σε αυτό το σημείο.

Και ακριβώς σε αυτή τη διαφορά δημιουργείται συχνά η αίσθηση ενός «παράλληλου συστήματος δικαιοσύνης»: μια υπόθεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποβολή ενός φοιτητή από το πανεπιστήμιο, χωρίς ποτέ να φτάσει σε ποινική δίκη.

Ένα πανεπιστήμιο μπορεί να αποφασίσει ότι ένας φοιτητής παραβίασε τους κανονισμούς του και να τον αποβάλει. Δεν μπορεί όμως να τον καταδικάσει για βιασμό. Αυτό είναι δουλειά της ποινικής δικαιοσύνης.

Το κρίσιμο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαδικασίες δεν είναι ίδιες.

Παράλληλα, ο Clery Act επιβάλλει στα πανεπιστήμια υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια στην πανεπιστημιούπολη και τη δημοσιοποίηση στοιχείων για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων. Έτσι δημιουργείται ένα σύστημα στο οποίο μια καταγγελία μπορεί να έχει ταυτόχρονα ποινική, πανεπιστημιακή και ομοσπονδιακή διάσταση.

Κεντρικό ρόλο έχει το Title IX, η ομοσπονδιακή νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση . Το πλαίσιο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας στα πανεπιστήμια.

Νομικά, η έκφραση «νόμος των πλουσίων» δεν υφίσταται. Η λειτουργία των αμερικανικών πανεπιστημίων διέπεται από ένα πλέγμα ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων .

Και αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα πίσω από τον «νόμο των πλουσίων»: όχι αν υπάρχει ένας κρυφός νόμος που προστατεύει τους ισχυρούς, αλλά αν το χρήμα, το κύρος, οι διασυνδέσεις και η θεσμική δύναμη μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κάνουν τη λογοδοσία πιο δύσκολη, πιο αργή και πιο περίπλοκη.

Το Cornell δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη συγκάλυψης. Αποτελεί, όμως, ένα νέο τεστ για το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας όταν μια σοβαρή καταγγελία βρίσκεται απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους θεσμούς της αμερικανικής ανώτατης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα αγγίζει έναν θεσμό με τη δική του ιστορία, κοινωνική ισχύ και δίκτυα: τις φοιτητικές αδελφότητες.

Η νέα αγωγή έφερε ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο και οδήγησε, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, τον εισαγγελέα της κομητείας Tompkins, Matthew Van Houten, να ανακοινώσει την επανεκκίνηση της ποινικής έρευνας και την πρόθεσή του να παρουσιάσει τα στοιχεία σε μεγάλο δικαστικό σώμα. Παράλληλα, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Kathy Hochul ζήτησε ανεξάρτητη εξέταση του χειρισμού της υπόθεσης, ενώ άνοιξε εκ νέου η συζήτηση για τη νομοθεσία της πολιτείας σχετικά με τη συναίνεση και τη βαριά μέθη.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, σχεδόν δύο χρόνια μετά το περιστατικό, η πρώην φοιτήτρια, γνωστή στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe , κατέθεσε αστική αγωγή 101 σελίδων κατά των επτά ανδρών, της αδελφότητας και του Cornel l. Υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. Οι επτά άνδρες δεν έχουν καταδικαστεί ποινικά και ορισμένοι αρνούνται τις καταγγελίες.

Σήμερα, στο επίκεντρο βρίσκεται το Cornell University και μια υπόθεση που συνδέεται άμεσα με τον κόσμο των φοιτητικών αδελφοτήτων. Σύμφωνα με την αγωγή, το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 σε σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi . Η καταγγελία στην αστυνομία του Cornell έγινε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και ακολούθησε ποινική διερεύνηση, χωρίς τότε να ασκηθούν κατηγορίες εναντίον των επτά ανδρών που κατονομάζονται στην υπόθεση.

Η αμερικανική πανεπιστημιακή ιστορία έχει γνωρίσει αρκετές υποθέσεις που έθεσαν αυτό το ερώτημα με δραματικό τρόπο. Από το Penn State και τον Jerry Sandusky έως το Michigan State και τον Larry Nassar, το Baylor, το Ohio State και το USC, ανεξάρτητες έρευνες έχουν καταγράψει, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σοβαρές θεσμικές αποτυχίες στον χειρισμό καταγγελιών. Σε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις, η αθλητική επιτυχία, η προστασία της φήμης του πανεπιστημίου και οι σχέσεις ισχύος μέσα στους θεσμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Κάπου εκεί βρίσκεται και το δύσκολο ερώτημα πίσω από τον λεγόμενο «νόμο των πλουσίων»: μπορεί ένας τόσο ισχυρός θεσμός να ελέγξει πραγματικά τον εαυτό του όταν μια υπόθεση απειλεί όχι μόνο ανθρώπους και καριέρες, αλλά και την εικόνα, την οικονομική ισχύ και το κύρος ολόκληρου του οργανισμού ;

Όταν μια σοβαρή καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης ή βιασμού φτάνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο τα πρόσωπα που κατονομάζονται. Αφορά ταυτόχρονα το πανεπιστήμιο, την αδελφότητα, τις εσωτερικές διαδικασίες, τις ποινικές αρχές και ένα ολόκληρο δίκτυο θεσμών και ανθρώπων. Και σε ένα πανεπιστήμιο με προϋπολογισμό δισεκατομμυρίων, ισχυρά αθλητικά προγράμματα, μεγάλους δωρητές, ακριβοπληρωμένους νομικούς συμβούλους και ένα πανίσχυρο δίκτυο αποφοίτων, η φήμη του ιδρύματος αποτελεί από μόνη της κρίσιμο κεφάλαιο.

Οι αδελφότητες αποτελούν εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής πανεπιστημιακής ζωής. Για χιλιάδες φοιτητές λειτουργούν ως χώροι κοινωνικής ζωής, δικτύωσης και δημιουργίας δεσμών που συχνά συνεχίζονται πολύ μετά την αποφοίτηση. Ταυτόχρονα, όμως, ορισμένες από αυτές έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο υποθέσεων που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικά, σεξουαλική κακοποίηση και καταγγελίες για περιστατικά που σημειώθηκαν σε σπίτια αδελφοτήτων.

Στα αμερικανικά πανεπιστήμια δεν υπάρχει ένας πραγματικός «νόμος των πλουσίων» που να προστατεύει τους ισχυρούς από τη λογοδοσία. Υπάρχει, όμως, ένα πλέγμα χρήματος, εξουσίας, κύρους και διασυνδέσεων που μπορεί να κάνει την πορεία προς τη λογοδοσία πολύ πιο σύνθετη. Και σε αυτό το σύστημα, οι φοιτητικές αδελφότητες κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση: διαθέτουν ισχυρά δίκτυα αποφοίτων, οικονομικούς πόρους, κοινωνικές διασυνδέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βαθιές σχέσεις με την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα .

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Ο «νόμος των πλουσίων» στα αμερικανικά πανεπιστήμια: Αδελφότητες και σκοτεινές υποθέσεις που έφεραν στο φως τη συνωμοσία της σιωπής

Στα αμερικανικά πανεπιστήμια δεν υπάρχει ένας πραγματικός «νόμος των πλουσίων» που να προστατεύει τους ισχυρούς από τη λογοδοσία. Υπάρχει, όμως, ένα πλέγμα χρήματος, εξουσίας, κύρους και διασυνδέσεων που μπορεί να κάνει την πορεία προς τη λογοδοσία πολύ πιο σύνθετη. Και σε αυτό το σύστημα, οι φοιτητικές αδελφότητες κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση: διαθέτουν ισχυρά δίκτυα αποφοίτων, οικονομικούς πόρους, κοινωνικές διασυνδέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βαθιές σχέσεις με την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Οι αδελφότητες αποτελούν εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής πανεπιστημιακής ζωής. Για χιλιάδες φοιτητές λειτουργούν ως χώροι κοινωνικής ζωής, δικτύωσης και δημιουργίας δεσμών που συχνά συνεχίζονται πολύ μετά την αποφοίτηση. Ταυτόχρονα, όμως, ορισμένες από αυτές έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο υποθέσεων που αφορούν κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικά, σεξουαλική κακοποίηση και καταγγελίες για περιστατικά που σημειώθηκαν σε σπίτια αδελφοτήτων.

Όταν μια σοβαρή καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης ή βιασμού φτάνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο τα πρόσωπα που κατονομάζονται. Αφορά ταυτόχρονα το πανεπιστήμιο, την αδελφότητα, τις εσωτερικές διαδικασίες, τις ποινικές αρχές και ένα ολόκληρο δίκτυο θεσμών και ανθρώπων. Και σε ένα πανεπιστήμιο με προϋπολογισμό δισεκατομμυρίων, ισχυρά αθλητικά προγράμματα, μεγάλους δωρητές, ακριβοπληρωμένους νομικούς συμβούλους και ένα πανίσχυρο δίκτυο αποφοίτων, η φήμη του ιδρύματος αποτελεί από μόνη της κρίσιμο κεφάλαιο.

Κάπου εκεί βρίσκεται και το δύσκολο ερώτημα πίσω από τον λεγόμενο «νόμο των πλουσίων»: μπορεί ένας τόσο ισχυρός θεσμός να ελέγξει πραγματικά τον εαυτό του όταν μια υπόθεση απειλεί όχι μόνο ανθρώπους και καριέρες, αλλά και την εικόνα, την οικονομική ισχύ και το κύρος ολόκληρου του οργανισμού;

Η αμερικανική πανεπιστημιακή ιστορία έχει γνωρίσει αρκετές υποθέσεις που έθεσαν αυτό το ερώτημα με δραματικό τρόπο. Από το Penn State και τον Jerry Sandusky έως το Michigan State και τον Larry Nassar, το Baylor, το Ohio State και το USC, ανεξάρτητες έρευνες έχουν καταγράψει, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σοβαρές θεσμικές αποτυχίες στον χειρισμό καταγγελιών. Σε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις, η αθλητική επιτυχία, η προστασία της φήμης του πανεπιστημίου και οι σχέσεις ισχύος μέσα στους θεσμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Σήμερα, στο επίκεντρο βρίσκεται το Cornell University και μια υπόθεση που συνδέεται άμεσα με τον κόσμο των φοιτητικών αδελφοτήτων. Σύμφωνα με την αγωγή, το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 σε σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi. Η καταγγελία στην αστυνομία του Cornell έγινε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και ακολούθησε ποινική διερεύνηση, χωρίς τότε να ασκηθούν κατηγορίες εναντίον των επτά ανδρών που κατονομάζονται στην υπόθεση.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, σχεδόν δύο χρόνια μετά το περιστατικό, η πρώην φοιτήτρια, γνωστή στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, κατέθεσε αστική αγωγή 101 σελίδων κατά των επτά ανδρών, της αδελφότητας και του Cornell. Υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. Οι επτά άνδρες δεν έχουν καταδικαστεί ποινικά και ορισμένοι αρνούνται τις καταγγελίες.

Η νέα αγωγή έφερε ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο και οδήγησε, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, τον εισαγγελέα της κομητείας Tompkins, Matthew Van Houten, να ανακοινώσει την επανεκκίνηση της ποινικής έρευνας και την πρόθεσή του να παρουσιάσει τα στοιχεία σε μεγάλο δικαστικό σώμα. Παράλληλα, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Kathy Hochul ζήτησε ανεξάρτητη εξέταση του χειρισμού της υπόθεσης, ενώ άνοιξε εκ νέου η συζήτηση για τη νομοθεσία της πολιτείας σχετικά με τη συναίνεση και τη βαριά μέθη.

Το Cornell δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη συγκάλυψης. Αποτελεί, όμως, ένα νέο τεστ για το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας όταν μια σοβαρή καταγγελία βρίσκεται απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους θεσμούς της αμερικανικής ανώτατης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα αγγίζει έναν θεσμό με τη δική του ιστορία, κοινωνική ισχύ και δίκτυα: τις φοιτητικές αδελφότητες.

Και αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα πίσω από τον «νόμο των πλουσίων»: όχι αν υπάρχει ένας κρυφός νόμος που προστατεύει τους ισχυρούς, αλλά αν το χρήμα, το κύρος, οι διασυνδέσεις και η θεσμική δύναμη μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κάνουν τη λογοδοσία πιο δύσκολη, πιο αργή και πιο περίπλοκη.

Δεν υπάρχει «νόμος των πλουσίων» – υπάρχει όμως ένα σύστημα με τεράστια ισχύ

Νομικά, η έκφραση «νόμος των πλουσίων» δεν υφίσταται. Η λειτουργία των αμερικανικών πανεπιστημίων διέπεται από ένα πλέγμα ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων.

Κεντρικό ρόλο έχει το Title IX, η ομοσπονδιακή νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Το πλαίσιο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας στα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, ο Clery Act επιβάλλει στα πανεπιστήμια υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια στην πανεπιστημιούπολη και τη δημοσιοποίηση στοιχείων για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων. Έτσι δημιουργείται ένα σύστημα στο οποίο μια καταγγελία μπορεί να έχει ταυτόχρονα ποινική, πανεπιστημιακή και ομοσπονδιακή διάσταση.

Το κρίσιμο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαδικασίες δεν είναι ίδιες.

Ένα πανεπιστήμιο μπορεί να αποφασίσει ότι ένας φοιτητής παραβίασε τους κανονισμούς του και να τον αποβάλει. Δεν μπορεί όμως να τον καταδικάσει για βιασμό. Αυτό είναι δουλειά της ποινικής δικαιοσύνης.

Και ακριβώς σε αυτή τη διαφορά δημιουργείται συχνά η αίσθηση ενός «παράλληλου συστήματος δικαιοσύνης»: μια υπόθεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποβολή ενός φοιτητή από το πανεπιστήμιο, χωρίς ποτέ να φτάσει σε ποινική δίκη.

Το Cornell βρίσκεται σήμερα ακριβώς σε αυτό το σημείο.

Cornell: Η καταγγελία που ξανανοίγει δύο χρόνια μετά

Σύμφωνα με την αγωγή των 101 σελίδων, το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024 η τότε 20χρονη φοιτήτρια βρέθηκε στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi στην Ιθάκα της Νέας Υόρκης. Η ίδια υποστηρίζει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι στη συνέχεια έγινε χρήση κεταμίνης και άλλων ουσιών.

Η Jane Doe υποστηρίζει ότι δεν ήταν σε κατάσταση να συναινέσει και ότι η σεξουαλική επίθεση συνεχίστηκε επί ώρες. Σύμφωνα με την αγωγή, η ίδια βρισκόταν στο δωμάτιο από περίπου τις 2 τα ξημερώματα έως τις 5:45, ενώ φέρεται να μην μπορούσε να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Οι καταγγελίες στρέφονται κατά επτά μελών της Chi Phi, της ίδιας της αδελφότητας και του Cornell. Οι επτά άνδρες έχουν γίνει γνωστοί δημόσια ως «Cornell Seven», αν και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταδικαστεί ποινικά και ορισμένοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Το στοιχείο που έκανε την υπόθεση ιδιαίτερα εκρηκτική ήταν τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, μέλος της συνομιλίας φέρεται να έγραψε γύρω στη 1:42 τα ξημερώματα ότι υπήρχε μια γυναίκα διαθέσιμη για σεξ, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά χυδαία έκφραση. Αργότερα εμφανίζεται το μήνυμα «Shop still open?» και μια απάντηση «Yea». Η αγωγή υποστηρίζει ότι τα μηνύματα αναφέρονταν στη Jane Doe.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις επειδή, εφόσον αποδειχθούν αυθεντικά και ερμηνευθούν όπως υποστηρίζει η αγωγή, δεν περιγράφουν απλώς μια ιδιωτική σεξουαλική επαφή αλλά μια συζήτηση μεταξύ πολλών ανθρώπων για μια γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι της αδελφότητας.

Η «δεύτερη ζωή» των μηνυμάτων

Η τεχνολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση.

Τα μηνύματα του Snapchat, σύμφωνα με την καταγγελία, έγιναν ένα από τα βασικά στοιχεία της αγωγής. Παράλληλα, το CBS News δημοσίευσε αποσπάσματα από μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν η Jane Doe και ένας από τους άνδρες δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Ο άνδρας εμφανίζεται να ζητά συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα και να αναφέρει ότι η μνήμη του ήταν «θολή». Φέρεται επίσης να λέει ότι ο ίδιος και ένας ακόμη άνδρας ήταν τόσο μεθυσμένοι ώστε δεν κατάφεραν να σταματήσουν την κατάσταση και να διώξουν τους υπόλοιπους πριν αυτή ξεφύγει.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CBS, απάντησε ότι και η δική της μνήμη ήταν πολύ θολή και ότι όλοι ήταν μεθυσμένοι. Σε άλλο σημείο φέρεται να έγραψε ότι «κανένα από τα σεξουαλικά» δεν ήταν παράνομο και ότι της άρεσε να βρίσκεται με εκείνον και έναν ακόμη άνδρα.

Αργότερα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιευμένα μηνύματα, πρότεινε να καπνίσουν ξανά μαζί, αλλά χωρίς «τα επιπλέον πέντε δισεκατομμύρια άνδρες και την κεταμίνη». Ο δικηγόρος της επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα είχε ανταλλάξει μηνύματα με έναν από τους εναγομένους, αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν είναι αυθεντικά.

Τα μηνύματα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία επειδή η ποινική έρευνα του 2024 δεν κατέληξε σε κατηγορίες.

Η αρχική κατάθεση και το μεγάλο νομικό ερώτημα

Ο εισαγγελέας Matthew Van Houten έχει υποστηρίξει ότι η αρχική κατάθεση της γυναίκας στην αστυνομία του Cornell παρουσίαζε μια διαφορετική εικόνα από εκείνη της μεταγενέστερης αγωγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Jane Doe δεν είχε αναφέρει στην αρχική ένορκη δήλωσή της ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικά εν αγνοία της, ότι ήταν αναίσθητη ή ότι είχε εξαναγκαστεί σε σεξουαλική πράξη. Ο Van Houten υποστήριξε επίσης ότι η γυναίκα είχε περιγράψει τη χρήση ουσιών και τις αρχικές σεξουαλικές πράξεις ως εκούσιες.

Η πλευρά της γυναίκας αμφισβητεί την εικόνα αυτή και υποστηρίζει ότι η αρχική έρευνα δεν ακολούθησε επαρκώς την καταγγελία.

Το CBS News δημοσίευσε αποσπάσματα από απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων της Jane Doe με την αστυνομία του Cornell, οι οποίες άρχισαν στις 14 Νοεμβρίου 2024. Σε αυτές, σύμφωνα με το CBS, η γυναίκα ξεχωρίζει την αρχική σεξουαλική επαφή από όσα ακολούθησαν.

Για το πρώτο μέρος φέρεται να είπε ότι ήταν «αρκετά εντάξει με όλα αυτά», εξηγώντας ταυτόχρονα ότι ήταν πολύ μεθυσμένη. Όταν όμως περιέγραψε μεταγενέστερα γεγονότα, φέρεται να είπε: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα».

Ο Van Houten δήλωσε ότι δεν είχε δει το πλήρες απομαγνητοφωνημένο υλικό της συγκεκριμένης συνέντευξης και ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξή του, θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της νέας έρευνας.

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της υπόθεσης: όχι μόνο τι καταγγέλθηκε, αλλά ποια στοιχεία έφτασαν τελικά στον εισαγγελέα.

Γιατί ο εισαγγελέας ανοίγει ξανά τον φάκελο

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 ο Van Houten ανακοίνωσε ότι η ποινική έρευνα θα ανοίξει ξανά.

Η υπόθεση θα οδηγηθεί σε μεγάλο δικαστικό σώμα, το οποίο θα εξετάσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει εάν υπάρχει βάση για ποινικές κατηγορίες. Η ανακοίνωση ήρθε μετά την κατάθεση της αστικής αγωγής και την εμφάνιση νέων στοιχείων στο δημόσιο πεδίο.

Ο εισαγγελέας έχει εξηγήσει ότι το γραφείο του το 2024 βασίστηκε στην έρευνα της αστυνομίας του Cornell και ότι δεν είχε πραγματοποιήσει ανεξάρτητη δική του έρευνα. Σήμερα, όμως, εξετάζονται νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και το υλικό από τις συνεντεύξεις της Jane Doe.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε διαφορετικό σημείο από εκείνο του 2024.

Δεν σημαίνει ότι οι επτά άνδρες είναι ένοχοι. Δεν σημαίνει ότι θα ασκηθούν οπωσδήποτε κατηγορίες. Σημαίνει ότι οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως τα διαθέσιμα στοιχεία πρέπει να επανεξεταστούν.

Ο νόμος της Νέας Υόρκης και το «παράθυρο» της μέθης

Η υπόθεση Cornell προκάλεσε παράλληλα μια νέα συζήτηση για τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο κάνει διάκριση ανάμεσα στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος έχει καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ουσίες και στην περίπτωση κατά την οποία του χορηγούνται ουσίες χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή του.

Νομοθέτες και οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή η διάκριση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα όταν ένα θύμα έχει επιλέξει να πιει ή να κάνει χρήση ουσιών, αλλά στη συνέχεια βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια ώστε να μην μπορεί να δώσει έγκυρη συναίνεση.

Μετά την υπόθεση Cornell, νομοθέτες της Νέας Υόρκης επανέφεραν την προσπάθεια αλλαγής του νόμου, ώστε να μπορεί να ασκηθεί δίωξη όταν ο δράστης γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι το άλλο πρόσωπο ήταν τόσο μεθυσμένο ώστε να μην μπορεί να συναινέσει.

Έτσι, η υπόθεση Cornell δεν είναι πλέον μόνο μια ιστορία για ένα πανεπιστήμιο και μια αδελφότητα. Έχει γίνει αφορμή για να επανεξεταστεί η ίδια η νομοθεσία περί σεξουαλικής συναίνεσης στη Νέα Υόρκη.

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/viasmos-foititrias-sto-cornell-erotimata-gia-ton-eisangelea-den-eicha-dei-tin-grapti-katangelia-otan-den-askisa-dioxi-to-2024/

Τι έκανε το Cornell

Το Cornell απορρίπτει την εικόνα ότι οι εμπλεκόμενοι «τιμωρήθηκαν μόνο με εκθέσεις».

Το πανεπιστήμιο αναφέρει ότι μετά την καταγγελία διεξήγαγε εσωτερική έρευνα μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του και ότι η υπόθεση εξετάστηκε από εκπαιδευμένα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Σύμφωνα με νεότερη δήλωση του προέδρου του Cornell, Michael I. Kotlikoff, δύο από τους επτά άνδρες αποβλήθηκαν, δύο τιμωρήθηκαν με αναστολή τουλάχιστον δύο εξαμήνων, ένας είχε ήδη αποφοιτήσει πριν επιβληθεί ποινή και δύο κρίθηκε ότι δεν ήταν υπεύθυνοι για σεξουαλική κακοποίηση.

Το πανεπιστήμιο έχει επίσης επισημάνει ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν είχε ως μοναδική συνέπεια τη συγγραφή έκθεσης. Οι εργασίες, όπου χρησιμοποιήθηκαν, αποτελούσαν μέρος ευρύτερων πειθαρχικών μέτρων.

Το παράρτημα της Chi Phi έκλεισε το 2024 και εξακολουθεί να μην επιτρέπεται να λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη.

Η αδελφότητα, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι το τοπικό παράρτημα ψήφισε ομόφωνα την απομάκρυνση των εμπλεκομένων τρεις ημέρες μετά την καταγγελία και ότι στη συνέχεια η εθνική οργάνωση τους απέβαλε.

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/viasmos-sto-cornell-ta-minymata-pou-allazoun-tin-ypothesi-to-magazi-einai-akoma-anoichto-deite-vinteo-kai-eikones-apo-ta-sms/

Γιατί η υπόθεση θεωρείται πλέον υπόθεση «συγκάλυψης»

Εδώ βρίσκεται το πιο ευαίσθητο σημείο.

Η Jane Doe υποστηρίζει ότι το Cornell δεν έκανε αρκετά. Το πανεπιστήμιο λέει ακριβώς το αντίθετο.

Άρα, η λέξη «συγκάλυψη» δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως αποδεδειγμένο γεγονός στην υπόθεση Cornell. Αυτό που υπάρχει είναι μια σοβαρή διαμάχη για το αν η διαδικασία ήταν επαρκής, εάν όλα τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές και εάν οι εσωτερικές ποινές ανταποκρίνονταν στη σοβαρότητα των καταγγελιών.

Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας δήλωσε πως δεν είχε δει ορισμένα από τα απομαγνητοφωνημένα στοιχεία της συνέντευξης της καταγγέλλουσας έχει κάνει ακόμη πιο έντονο το ερώτημα για το πώς μεταφέρθηκε ο φάκελος από την πανεπιστημιακή αστυνομία στις εισαγγελικές αρχές.

Και ακριβώς γι' αυτό η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Kathy Hochul ζήτησε ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα. Το Cornell συμφώνησε να αναθέσει σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο την εξέταση του χειρισμού της υπόθεσης.

Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι και η πολιτειακή εισαγγελέας Letitia James εξετάζει τον χειρισμό της υπόθεσης από το Cornell.

Οι «Cornell Seven» και η δημόσια διαπόμπευση

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα των επτά ανδρών.

Η φοιτητική εφημερίδα του Cornell δημοσίευσε τα ονόματά τους, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που παρουσίαζε ονόματα και φωτογραφίες των επτά.

Η κίνηση αυτή δημιούργησε ένα δεύτερο, παράλληλο κύμα αντιδράσεων: πέρα από την ποινική και πανεπιστημιακή διαδικασία, ξεκίνησε μια διαδικτυακή διαδικασία δημόσιας διαπόμπευσης.

Η εξέλιξη αυτή είναι επίσης χαρακτηριστική της νέας εποχής. Όταν ένας θεσμός κατηγορείται ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη, η κοινωνική πίεση μεταφέρεται στα social media. Οι φωτογραφίες, τα ονόματα και τα μηνύματα μπορούν να εξαπλωθούν μέσα σε λίγες ώρες, πολύ πριν αποφανθεί ένα δικαστήριο.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα: την ανάγκη να υπάρξει λογοδοσία χωρίς να καταργείται το τεκμήριο αθωότητας.

Η σκοτεινή ιστορία των αμερικανικών πανεπιστημίων

Η υπόθεση Cornell δεν είναι μεμονωμένη ως προς το ευρύτερο ερώτημα της θεσμικής αποτυχίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπάρξει υποθέσεις στις οποίες ανεξάρτητες έρευνες κατέγραψαν ότι πανεπιστήμια ή στελέχη τους δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα ή αποτελεσματικά σοβαρές καταγγελίες.

Μία από τις πιο γνωστές είναι η υπόθεση του Jerry Sandusky στο Penn State.

Ο Sandusky, πρώην βοηθός προπονητή του πανεπιστημίου, καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η ανεξάρτητη έρευνα που διενήργησε ο πρώην διευθυντής του FBI Louis Freeh εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του Penn State αντιμετώπισε τις πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ επειδή το football ήταν ένας από τους ισχυρότερους θεσμούς του πανεπιστημίου. Η υπόθεση Sandusky έγινε έτσι σύμβολο της πιθανής σύγκρουσης ανάμεσα στην προστασία ενός πανεπιστημιακού οργανισμού και στην προστασία των ανθρώπων που καταγγέλλουν κακοποίηση.

Baylor: Όταν το football γίνεται ισχυρότερο από τη διοίκηση

Το Baylor University βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας για σεξουαλική βία.

Η ανεξάρτητη έρευνα της Pepper Hamilton το 2016 κατέληξε ότι το πανεπιστήμιο είχε αποτύχει σε σημαντικά σημεία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε καταγγελίες σεξουαλικής βίας και ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αθλητικού τμήματος.

Η υπόθεση έδειξε πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η λογοδοσία όταν οι πρωταγωνιστές ενός αθλητικού προγράμματος αποτελούν την οικονομική και κοινωνική βιτρίνα ενός πανεπιστημίου.

Το Baylor ανακοίνωσε στη συνέχεια δεκάδες διορθωτικές κινήσεις, απομακρύνθηκαν στελέχη και ξεκίνησε μια προσπάθεια αναμόρφωσης των διαδικασιών.

https://youtu.be/z30D1HjMBd4?si=ftheT3uQdw4y1aQ7

Michigan State: Η υπόθεση Larry Nassar

Η υπόθεση Larry Nassar στο Michigan State University αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις.

Ο Nassar, γιατρός που συνδεόταν με το πανεπιστήμιο και την αμερικανική γυμναστική, κατηγορήθηκε από εκατοντάδες γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε στον ίδιο. Εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο το Michigan State αντιμετώπισε προηγούμενες καταγγελίες και προειδοποιήσεις.

Η υπόθεση ανέδειξε τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν ένας άνθρωπος αποκτά τεράστια θεσμική εμπιστοσύνη και οι καταγγελίες εναντίον του δεν μετατρέπονται εγκαίρως σε ανεξάρτητη έρευνα.

https://youtu.be/zaDs6dy7aDw?si=UxML0Pcl_ThlzCOs

Ohio State και Richard Strauss: Δεκαετίες καταγγελιών

Στο Ohio State University, ο γιατρός Richard Strauss κατηγορήθηκε μετά θάνατον από μεγάλο αριθμό πρώην φοιτητών για σεξουαλική κακοποίηση.

Η ανεξάρτητη έρευνα του πανεπιστημίου κατέγραψε τουλάχιστον 177 πρώην φοιτητές που δήλωσαν ότι υπέστησαν κακοποίηση από τον Strauss και διαπίστωσε ότι στελέχη του πανεπιστημίου είχαν λάβει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του ήδη από το 1979.

Η υπόθεση είναι χαρακτηριστική όχι μόνο λόγω του αριθμού των καταγγελιών αλλά και λόγω της χρονικής διάρκειας. Δείχνει πώς ένα πρόβλημα μπορεί να παραμένει μέσα σε έναν θεσμό για χρόνια, όταν οι επιμέρους προειδοποιήσεις δεν μετατρέπονται σε ολοκληρωμένη έρευνα.

USC: Ο γιατρός που παρέμεινε για χρόνια στο πανεπιστήμιο

Μια αντίστοιχη υπόθεση αποκαλύφθηκε στο University of Southern California με τον γυναικολόγο George Tyndall.

Έρευνες των Los Angeles Times αποκάλυψαν καταγγελίες για τη συμπεριφορά του Tyndall που εκτείνονταν σε πολλά χρόνια.

Η υπόθεση προκάλεσε εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες, αστυνομική έρευνα και τεράστιες αστικές αξιώσεις. Το USC κατέληξε σε συμφωνίες αποζημίωσης που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Η υπόθεση έγινε χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν οι καταγγελίες δεν οδηγούν εγκαίρως σε μια πλήρη και ανεξάρτητη διαδικασία.

UCLA: Εκατοντάδες καταγγελίες και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια

Στο UCLA, ο γυναικολόγος James Heaps αντιμετώπισε καταγγελίες από ασθενείς του.

Το University of California συμφώνησε σε διακανονισμό περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων με εκατοντάδες γυναίκες που είχαν καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση.

Η ποινική διαδικασία είχε τις δικές της ανατροπές, όμως το 2026 ο Heaps δήλωσε ένοχος για σεξουαλικές επιθέσεις και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης.

Η υπόθεση δείχνει για ακόμη μία φορά ότι η θεσμική διαδικασία και η ποινική δικαιοσύνη μπορούν να εξελίσσονται με διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικά αποτελέσματα.

https://youtu.be/yZYtRaZl-fA?si=tusOF0f856BHs9XY

Γιατί τα πανεπιστήμια έχουν τόσο μεγάλη δύναμη

Τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια δεν είναι απλώς εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Είναι οργανισμοί με τεράστιους προϋπολογισμούς, ακίνητη περιουσία, ερευνητικά κονδύλια, αθλητικά προγράμματα, χορηγούς και δίκτυα ισχυρών αποφοίτων.

Η Ivy League αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συγκέντρωσης κοινωνικού κεφαλαίου.

Ένας φοιτητής που συγκρούεται με έναν τέτοιο θεσμό δεν αντιμετωπίζει απλώς μια γραμματεία ή έναν καθηγητή. Αντιμετωπίζει ένα ολόκληρο σύστημα διοίκησης, δικηγόρων, εσωτερικών κανονισμών και πειθαρχικών διαδικασιών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη για να συγκαλύψει εγκλήματα.

Σημαίνει όμως ότι η ανισορροπία δύναμης είναι πραγματική και ότι, σε ορισμένες υποθέσεις, οι ανεξάρτητες έρευνες έχουν καταγράψει σοβαρές θεσμικές αποτυχίες.

Οι fraternities και η «κουλτούρα» της σιωπής

Στην περίπτωση Cornell, ιδιαίτερο ρόλο έχουν οι φοιτητικές αδελφότητες.

Οι fraternities αποτελούν εδώ και δεκαετίες μέρος της αμερικανικής πανεπιστημιακής ζωής. Παράλληλα, έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο υποθέσεων που αφορούν κακοποίηση, hazing, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και σεξουαλική βία.

Το Associated Press έχει καταγράψει την ιστορία των προβλημάτων στις fraternities του Cornell, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων περιστατικών hazing, θανάτων φοιτητών και καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση. Το πανεπιστήμιο έχει κατά καιρούς λάβει μέτρα, όπως περιορισμούς στην κατανάλωση ισχυρών αλκοολούχων ποτών στα σπίτια των αδελφοτήτων και αυστηρότερους κανόνες.

Η σημερινή υπόθεση, επομένως, δεν εξετάζεται σε κενό. Εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το τι συμβαίνει μέσα σε ορισμένες κλειστές φοιτητικές κοινότητες.

Το πραγματικό πρόβλημα με τη «συγκάλυψη»

Η συγκάλυψη δεν χρειάζεται πάντα να σημαίνει ότι κάποιος καταστρέφει στοιχεία ή λέει ψέματα. Μπορεί να εμφανιστεί μέσα από καθυστερήσεις, εσωτερικές διαδικασίες, αδυναμία συντονισμού ή την επιλογή ενός ιδρύματος να διαχειριστεί μια σοβαρή καταγγελία αποκλειστικά στο εσωτερικό του.

Όταν μια υπόθεση παραμένει για μεγάλο διάστημα σε πανεπιστημιακά γραφεία, πειθαρχικές επιτροπές και νομικές υπηρεσίες, η έρευνα μπορεί να καθυστερήσει και κρίσιμα στοιχεία να χαθούν ή να μην αξιοποιηθούν εγκαίρως. Παράλληλα, οι εσωτερικές διαδικασίες δεν έχουν τον ίδιο ρόλο με την ποινική δικαιοσύνη: ένα πανεπιστήμιο μπορεί να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις, αλλά δεν αποφασίζει για ποινική ενοχή.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν αναδειχθεί σε μεγάλες υποθέσεις στις ΗΠΑ, από το Penn State και το Michigan State έως το Ohio State και το USC. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανεξάρτητες έρευνες αποκάλυψαν ότι καταγγελίες είχαν παραμείνει για χρόνια μέσα στους θεσμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν ενημερωθεί ή δεν είχαν κινηθεί εγκαίρως.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν υπήρξε μια συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης. Είναι αν ένα πανεπιστήμιο έκανε όσα έπρεπε, όταν έπρεπε, για να διερευνήσει μια καταγγελία, να προστατεύσει τους ανθρώπους που εμπλέκονται και να διαβιβάσει τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση του Cornell επαναφέρει ακριβώς αυτό το ζήτημα: πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ο έλεγχος όταν ένα πανεπιστήμιο καλείται ουσιαστικά να ελέγξει τον ίδιο του τον εαυτό.

Ποιος ελέγχει τελικά τα πανεπιστήμια;

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που αφήνει πίσω της η υπόθεση του Cornell: ποιος ελέγχει ένα πανεπιστήμιο όταν διαθέτει τη δική του αστυνομία, το δικό του γραφείο Title IX, εσωτερικό πειθαρχικό σύστημα και νομικούς συμβούλους;

Θεωρητικά, η απάντηση βρίσκεται στους εξωτερικούς μηχανισμούς λογοδοσίας: στις πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές, τους εισαγγελείς, τα δικαστήρια, τους ανεξάρτητους ερευνητές και, σε διαφορετικό επίπεδο, τα μέσα ενημέρωσης.

Στην υπόθεση του Cornell, πλέον ενεργοποιούνται αρκετά από αυτά τα επίπεδα. Η ποινική έρευνα έχει ανοίξει ξανά και ο εισαγγελέας της κομητείας Τομπκινς έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να παρουσιάσει τα στοιχεία σε σώμα ενόρκων. Παράλληλα, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ζήτησε ανεξάρτητη εξέταση του χειρισμού της υπόθεσης, ενώ το Cornell συμφώνησε στην εξωτερική διερεύνηση.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά και τη συζήτηση για τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης σχετικά με τη συναίνεση και τη μέθη, καθώς εξετάζεται εάν το ισχύον πλαίσιο αφήνει κενά στην αντιμετώπιση περιστατικών όπου ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς intoxication και δεν είναι σε θέση να συναινέσει.

Έτσι, η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα στο Cornell. Αφορά και το πώς λειτουργεί η λογοδοσία όταν ένας μεγάλος θεσμός καλείται να ελέγξει τις δικές του διαδικασίες.

Από το Penn State στο Cornell

Το Penn State, το Baylor, το Michigan State, το Ohio State, το USC και το UCLA δεν έχουν ακριβώς την ίδια ιστορία. Οι υποθέσεις διαφέρουν ως προς τα πρόσωπα, τα εγκλήματα, τις έρευνες και τα αποτελέσματα.

Υπάρχει όμως ένας κοινός άξονας που τις έκανε όλες σημαντικές: σε κάθε περίπτωση τέθηκε το ερώτημα εάν ο θεσμός αντέδρασε όσο γρήγορα και όσο αποφασιστικά απαιτούσαν οι καταγγελίες.

Και αυτό είναι που κάνει το Cornell τόσο σημαντικό.

Δεν έχει κριθεί ακόμη εάν υπήρξε ποινικό αδίκημα από τους επτά άνδρες.

Δεν έχει κριθεί δικαστικά εάν το Cornell συγκάλυψε οτιδήποτε.

Έχει όμως ήδη προκύψει ένα γεγονός: η αρχική ποινική έρευνα δεν οδήγησε σε κατηγορίες, η υπόθεση επανήλθε δύο χρόνια αργότερα με μια αστική αγωγή, νέα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν και οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν να ξανανοίξουν τον φάκελο.

https://youtu.be/5gmHRPtuHnY?si=pi8Ar-ezAdX6AVSU

Η υπόθεση που μπορεί να αλλάξει τον νόμο

Ίσως η μεγαλύτερη συνέπεια της υπόθεσης Cornell να μην αφορά καν τους επτά άνδρες.

Μπορεί να αφορά τον ίδιο τον νόμο.

Η πολιτειακή συζήτηση στη Νέα Υόρκη έχει πλέον επικεντρωθεί στο εάν ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς μέθης πρέπει να θεωρείται νομικά ικανός να συναινέσει μόνο και μόνο επειδή είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ουσίες.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής του νόμου υποστηρίζουν ότι η κρίσιμη παράμετρος θα πρέπει να είναι η πραγματική ικανότητα συναίνεσης και όχι το πώς βρέθηκε κάποιος σε κατάσταση μέθης.

Η υπόθεση Cornell έχει έτσι μετατραπεί από μια καταγγελία για ένα περιστατικό του 2024 σε μια συζήτηση για το πώς ορίζεται ο βιασμός, πώς ερευνώνται οι καταγγελίες και ποιος έχει την ευθύνη όταν ένα πανεπιστήμιο αποτυγχάνει να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές.

Ο «νόμος των πλουσίων» είναι τελικά μια μεταφορά

Ο τίτλος «νόμος των πλουσίων» είναι ένας δημοσιογραφικός όρος, όχι νομικός.

Αλλά περιγράφει ένα ερώτημα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

Τι συμβαίνει όταν απέναντι σε έναν φοιτητή ή σε μια καταγγέλλουσα βρίσκεται ένας θεσμός με δισεκατομμύρια δολάρια, χιλιάδες εργαζόμενους, ισχυρούς αποφοίτους, αθλητικές ομάδες, δικηγόρους και τεράστιο κύρος;

Η απάντηση δεν είναι ότι κάθε ισχυρό πανεπιστήμιο συγκαλύπτει εγκλήματα.

Η ιστορία, όμως, δείχνει ότι όταν οι εσωτερικοί μηχανισμοί αποτυγχάνουν, η ανεξάρτητη έρευνα γίνεται απαραίτητη.

Στο Penn State χρειάστηκε η έρευνα Freeh.

Στο Baylor η Pepper Hamilton.

Στο Ohio State μια ανεξάρτητη έρευνα για τον Richard Strauss.

Στο USC η δημοσιογραφική έρευνα των Los Angeles Times.

Στο Michigan State η τεράστια πίεση που δημιούργησαν οι καταγγελίες εναντίον του Larry Nassar.

Και τώρα στο Cornell, η υπόθεση βγαίνει ξανά από τα όρια του πανεπιστημίου και περνά στα χέρια των εισαγγελικών και πολιτειακών αρχών.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα όλων αυτών των υποθέσεων.

Η πραγματική λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον θεσμό που ελέγχεται.

Γιατί όταν το όνομα ενός πανεπιστημίου αξίζει δισεκατομμύρια, όταν οι δωρητές έχουν τεράστια επιρροή, όταν ένα αθλητικό πρόγραμμα αποτελεί οικονομική αυτοκρατορία και όταν η φήμη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία ενός ιδρύματος, η πίεση για να προστατευτεί η εικόνα του είναι δεδομένη.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν αυτή η πίεση συγκρούεται με μια καταγγελία.

Στην περίπτωση Cornell, η απάντηση δεν έχει ακόμη γραφτεί.

Η Jane Doe έχει καταθέσει αγωγή.

Οι επτά άνδρες δεν έχουν καταδικαστεί και ορισμένοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Το Cornell υποστηρίζει ότι έκανε όσα απαιτούσαν οι διαδικασίες και ότι επέβαλε σημαντικές ποινές.

Ο εισαγγελέας έχει ξανανοίξει την ποινική έρευνα.

Και ένα μεγάλο δικαστικό σώμα θα εξετάσει τα στοιχεία.

Μέχρι τότε, η υπόθεση δεν μπορεί να αποτελέσει απόδειξη ότι ένα πανεπιστήμιο «συγκάλυψε» έναν βιασμό.

Μπορεί όμως να αποτελέσει κάτι εξίσου σημαντικό: ένα τεστ για το εάν οι πιο ισχυροί εκπαιδευτικοί θεσμοί της Αμερικής μπορούν να ελεγχθούν όταν κατηγορούνται ότι απέτυχαν να προστατεύσουν έναν φοιτητή.

Και ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός «νόμος των πλουσίων» που πρέπει να εξετάσει η Αμερική: όχι ένας νόμος που βρίσκεται γραμμένος σε κάποιο βιβλίο, αλλά το εάν το χρήμα, το κύρος και η θεσμική δύναμη μπορούν να κάνουν έναν οργανισμό λιγότερο ελέγξιμο από τους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί του.

Με πληροφορίες από:

Για το USC και τον George Tyndall, η σειρά ερευνών των Los Angeles Times είναι από τις σημαντικότερες δημοσιογραφικές πηγές για το πώς αντιμετωπίστηκαν επί χρόνια οι καταγγελίες. Los Angeles Times – The investigation of George Tyndall Το USC έχει επίσης δημοσιεύσει επίσημα στοιχεία για την υπόθεση και τις αποζημιώσεις. USC – George Tyndall settlement information

Για το Ohio State και τον Richard Strauss, το ίδιο το πανεπιστήμιο έχει δημοσιεύσει το ανεξάρτητο πόρισμα των 182 σελίδων, το οποίο αναφέρεται σε τουλάχιστον 177 πρώην φοιτητές που υπέστησαν κακοποίηση και σε γνώση καταγγελιών από προσωπικό ήδη από το 1979. Ohio State – Strauss Investigation

Για το UCLA και τον James Heaps, η υπόθεση έχει ιδιαίτερη αξία επειδή πλέον υπάρχει και πρόσφατη ποινική εξέλιξη: ο Heaps δήλωσε ένοχος το 2026 και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια. Los Angeles County District Attorney – James Heaps pleads guilty

Για το νομικό πλαίσιο, οι πιο χρήσιμες πρωτογενείς πηγές είναι το αμερικανικό Department of Education για το Title IX και ο Clery Act. U.S. Department of Education – Title IX and sex discrimination U.S. Department of Education – Campus Security and Clery Act

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