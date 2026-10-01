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Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά την αποκάλυψη ότι ο εισαγγελέας δεν είχε λάβει γνώση κρίσιμης κατάθεσης της φοιτήτριας κατά την αρχική έρευνα.

Το Πανεπιστήμιο συμφώνησε στη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τους χειρισμούς του, ενώ η εισαγγελία της κομητείας Tompkins άνοιξε ξανά την ποινική διαδικασία για να επανεξετάσει τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ των αρχών και του Cornell σχετικά με το ποιο υλικό της έρευνας είχε κοινοποιηθεί εγκαίρως.

Παρά τις εσωτερικές πειθαρχικές κυρώσεις που επέβαλε το ίδρυμα, οι ποινικές κατηγορίες παραμένουν μη αποδεδειγμένες, με τους εναγόμενους να αρνούνται τις καταγγελίες.

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Η υπόθεση που συγκλονίζει το Cornell University όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά αποκτά καθημερινά νέες διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καταγγελία πρώην φοιτήτριας, η οποία με το ψευδώνυμο «Jane Doe» στρέφεται δικαστικά εναντίον επτά ανδρών που συνδέονταν τότε με την αδελφότητα Chi Phi και εναντίον του Πανεπιστημίου, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, εφημερίδων και πρακτορείων.

Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι το Cornell συμφώνησε να γίνει ανεξάρτητη έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το Πανεπιστήμιο χειρίστηκε την υπόθεση, μετά και την παρέμβαση της κυβερνήτριας της Νέας Υόρκης Kathy Hochul.

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Η κατάθεση που αλλάζει τα δεδομένα

CBS News και Associated Press φέρνουν στο επίκεντρο ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο: το transcript της συνέντευξης που είχε δώσει η Jane Doe στην αστυνομία του Cornell τον Νοέμβριο του 2024, λίγες εβδομάδες μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό.

Σύμφωνα με το CBS, η νεαρή είχε δηλώσει στους ερευνητές ότι μπορούσε να πει «με 100% βεβαιότητα» ότι είχε βιαστεί. Στην ίδια συνέντευξη περιέγραφε ότι σε κάποιο στάδιο ήταν πλήρως ανίκανη να αντιδράσει, ενώ έκανε διάκριση ανάμεσα στην αρχική σεξουαλική επαφή και σε όσα, κατά την ίδια, ακολούθησαν όταν εμφανίστηκαν περισσότεροι άνδρες.

Η ίδια περιέγραψε επίσης ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες και ότι υπήρχαν κενά στη μνήμη της. Στη μεταγενέστερη αγωγή της υποστηρίζει ότι πιέστηκε να καταναλώσει κεταμίνη, μαριχουάνα και αλκοόλ και ότι στη συνέχεια κατέστη ανίκανη να συναινέσει.

Ο εισαγγελέας λέει ότι δεν είχε δει το transcript

Εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο νέο ερώτημα της υπόθεσης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Matthew Van Houten, δήλωσε στο CBS News New York ότι δεν είχε δει το συγκεκριμένο transcript όταν το γραφείο του αποφάσισε το 2024 να μην ασκήσει ποινικές διώξεις.

Όπως ανέφερε, η απόφαση είχε στηριχθεί στη γραπτή κατάθεση που είχε συντάξει η αστυνομία του Cornell και είχε υπογράψει η καταγγέλλουσα. Όταν το CBS τού γνωστοποίησε την ύπαρξη και το περιεχόμενο της απομαγνητοφώνησης, ο Van Houten είπε ότι πρόκειται για πληροφορία που θα εξετάσει.

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Η εισαγγελική έρευνα έχει πλέον ανοίξει ξανά.

Cornell και εισαγγελέας δίνουν διαφορετική εικόνα

Παράλληλα εμφανίζεται μια κρίσιμη διαφωνία για το ποια στοιχεία είχαν παραδοθεί στις εισαγγελικές αρχές.

Το Cornell υποστηρίζει ότι είχε παραδώσει το υλικό της έρευνάς του στις αρμόδιες αρχές. Σε ενημερωτικό κείμενο που δημοσιοποίησε αναφέρει ότι είχαν δοθεί όλες οι σχετικές πληροφορίες της έρευνας, περιλαμβανομένου επίμαχου screenshot από συνομιλία στο Snapchat.

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Ο Van Houten έχει δηλώσει, αντιθέτως, ότι το συγκεκριμένο screenshot δεν είχε φτάσει στο γραφείο του. Πρόκειται για μία αντίφαση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία τώρα που η υπόθεση εξετάζεται ξανά.

Τα μηνύματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο παραμένουν και τα ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν μέλη της αδελφότητας.

Το CBS News New York είχε αποκαλύψει screenshots μηνυμάτων μεταξύ της Jane Doe και ενός από τους εναγόμενους, δύο ημέρες μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό.

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Τα μηνύματα παρουσιάζουν μια περίπλοκη εικόνα. Η νεαρή αναφερόταν σε θολή μνήμη λόγω της κατάστασής της και έκανε τότε διαφορετικές διατυπώσεις για μέρος των γεγονότων. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε άρνηση και ότι τα μηνύματα πρέπει να εξεταστούν μαζί με το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων.

Η New York Post έχει επίσης δημοσιεύσει μηνύματα από ομαδική συνομιλία μελών της αδελφότητας, τα οποία αποτελούν πλέον μέρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση.

Τι λέει το Cornell για τις ποινές

Το Πανεπιστήμιο απορρίπτει την εικόνα ότι η εσωτερική διαδικασία περιορίστηκε απλώς στη συγγραφή εργασιών από εμπλεκόμενους φοιτητές.

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Το Cornell αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε πολύμηνη έρευνα Title IX και ότι επιβλήθηκαν διαφορετικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων αποβολές και αναστολές φοίτησης.

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Δεν έχει, ωστόσο, δημοσιοποιήσει πλήρη κατάλογο των κυρώσεων ούτε ποιος τιμωρήθηκε και με ποιον τρόπο.

Η αδελφότητα Chi Phi παραμένει εκτός campus. Η εθνική οργάνωση της Chi Phi έχει δηλώσει ότι τα κατηγορούμενα μέλη απομακρύνθηκαν από το παράρτημα λίγες ημέρες μετά την αρχική αναφορά της φοιτήτριας στην αστυνομία.

Το Associated Press ανοίγει τον φάκελο των αδελφοτήτων

Το Associated Press εξετάζει πλέον την υπόθεση μέσα στο ευρύτερο ιστορικό προβλημάτων στις φοιτητικές αδελφότητες του Cornell.

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Το πρακτορείο υπενθυμίζει παλαιότερες υποθέσεις hazing, κακοποίησης και παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και τις επανειλημμένες προσπάθειες του Πανεπιστημίου να αυστηροποιήσει τους κανόνες λειτουργίας των fraternities.

Παρά τις μεταρρυθμίσεις, σοβαρά περιστατικά εξακολουθούν να καταγράφονται. Ειδικοί που μίλησαν στο AP υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με πειθαρχικά μέτρα μετά από κάθε περιστατικό, αλλά απαιτεί αλλαγή της κουλτούρας γύρω από το hazing, το αλκοόλ και τη συναίνεση.

Δύο παράλληλες έρευνες

Το τοπίο είναι πλέον σαφώς διαφορετικό από εκείνο πριν από λίγες ημέρες.

Από τη μία πλευρά, η εισαγγελία της κομητείας Tompkins έχει ανοίξει ξανά την ποινική έρευνα και εξετάζει εάν υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν ποινικές κατηγορίες.

Από την άλλη, το Cornell θα υποβληθεί σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο για το πώς διαχειρίστηκε την καταγγελία, ποια στοιχεία συγκέντρωσε, ποια παρέδωσε στις αρχές και ποιες αποφάσεις πήρε.

Και υπάρχει πλέον ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν η νεαρή να είχε δηλώσει στην αστυνομία του Πανεπιστημίου ήδη από το 2024 ότι θεωρούσε με απόλυτη βεβαιότητα πως είχε βιαστεί, ενώ ο εισαγγελέας που αποφάσισε να μην ασκήσει διώξεις δηλώνει δύο χρόνια αργότερα ότι δεν είχε δει το πλήρες transcript αυτής της κατάθεσης;

Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που καλούνται τώρα να ξεκαθαρίσουν οι νέες έρευνες.

Οι καταγγελίες παραμένουν μη αποδεδειγμένες δικαστικά. Τουλάχιστον ορισμένοι από τους εναγόμενους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί ποινικές διώξεις.