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Το έχω γράψει επανειλημμένα. Το έχω πει στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο: έχουμε δημιουργήσει πανίσχυρους στα χαρτιά διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι αποδεικνύονται ανίσχυροι όταν πρέπει να σταματήσουν έναν πόλεμο, να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές ή να επιβάλουν το διεθνές δίκαιο.

Και τώρα έρχεται ο Πάπας Λέων και τους τα λέει στα ίσα.

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Μιλώντας στην UNESCO στο Παρίσι, προειδοποίησε ότι ο ΟΗΕ και οι άλλοι πολυμερείς οργανισμοί περνούν «κρίση αποτελεσματικότητας» και ότι ο διεθνής διάλογος κινδυνεύει να καταντήσει «παρωδία». Κατήγγειλε μάλιστα κυβερνήσεις που επικαλούνται τον νόμο όταν τις συμφέρει και τον αγνοούν όταν τις περιορίζει.

Η Κύπρος είναι η απόδειξη

Χρειάζεται καλύτερο παράδειγμα από την Κύπρο;

Πάνω από μισό αιώνα μετά την τουρκική εισβολή, τμήμα ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή.

Και η Ευρωπαϊκή Ένωση; Δηλώσεις, ανακοινώσεις, εκκλήσεις. Η ίδια η ΕΕ ζητεί από την Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών-μελών της.

Η Ελλάδα είναι σύνορο της Ευρώπης. Όταν απειλούνται ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δεν μπορεί αυτό να αντιμετωπίζεται σαν μια μακρινή διμερής διαφορά.

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Η φωνή που δεν προσπερνάς

Ο Πάπας δεν είναι ένας ακόμη πολιτικός που εκφωνεί μία ομιλία και φεύγει. Είναι ο πνευματικός ηγέτης μιας Εκκλησίας με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο πιστούς και η φωνή του ακούγεται πολύ πέρα από τον καθολικό κόσμο.

Και αξίζει να ακούγεται και από τη δική μας Ορθοδοξία, που έχει επίσης ισχυρή παράδοση διαλόγου και ειρήνης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιμένει διαχρονικά ακριβώς στην αξία του διαλόγου, της συνάντησης και του αμοιβαίου σεβασμού.

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Γιατί ο Πάπας είπε τελικά κάτι πολύ απλό:

Ειρήνη δεν εξασφαλίζεται με ωραίες ομιλίες και οικογενειακές φωτογραφίες στις συνόδους κορυφής.

Χρειάζονται διεθνείς οργανισμοί που, όταν λένε «διεθνές δίκαιο», να μπορούν και να το υπερασπιστούν.

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