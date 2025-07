Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε στρατιωτικά άρματα μάχης στη νότια Συρία, όπου κυβερνητικές δυνάμεις και φυλές βεδουίνων συγκρούστηκαν με πολιτοφυλακές Δρούζων.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις μάχες μεταξύ τοπικών πολιτοφυλακών και φυλών στην επαρχία Sweida της Συρίας. Οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας που στάλθηκαν για να αποκαταστήσουν την τάξη τη Δευτέρα συγκρούστηκαν επίσης με τοπικές ένοπλες ομάδες.

Οι μάχες στις οποίες αντιπαρατίθενται στη νότια Συρία Δρούζοι μαχητές και φυλές Βεδουίνων προκάλεσαν 89 θανάτους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για 50 Δρούζους ―46 μαχητές, δύο γυναίκες και δύο παιδιά― 18 Βεδουίνους, 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και επτά ανθρώπους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προηγούμενος απολογισμός της οποίας έκανε λόγο για 64 νεκρούς.

Οι συγκρούσεις στη Συρία ξέσπασαν αρχικά μεταξύ ένοπλων ομάδων από τις φυλές των Δρούζων και των σουνιτών Βεδουίνων, ανέφερε το Παρατηρητήριο, με ορισμένα μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας να συμμετέχουν «ενεργά» προς υποστήριξη των Βεδουίνων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Νουρεντίν αλ-Μπάμπα δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις εισήλθαν στη Σουέιντα νωρίς το πρωί για να αποκαταστήσουν την τάξη.

«Έγιναν κάποιες συγκρούσεις με παράνομες ένοπλες ομάδες, αλλά οι δυνάμεις μας κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τυχόν απώλειες μεταξύ των αμάχων», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση Al-Ikhbariya.

Το παρατηρητήριο ανέφερε ότι οι συγκρούσεις ξεκίνησαν μετά από μια σειρά απαγωγών μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες ξεκίνησαν όταν μέλη μιας φυλής Βεδουίνων στην περιοχή έστησαν ένα σημείο ελέγχου, όπου επιτέθηκαν και λήστεψαν έναν νεαρό Δρούζο.

Ο Rami Abdurrahman, επικεφαλής του παρατηρητηρίου, δήλωσε ότι η σύγκρουση ξεκίνησε με την απαγωγή και ληστεία ενός Δρούζου πωλητή λαχανικών, που οδήγησε σε επιθέσεις και απαγωγές τύπου «tit-for-tat».

Τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών της Συρίας απέστειλαν προσωπικό στην περιοχή για να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν την τάξη.

Syrian Government is deploying rocket artillery systems to the frontline against the Druze minority in Syria.



Heavy Artillery strikes against Suweida have started.



A massacre will happen. pic.twitter.com/gzhX8i6KtF