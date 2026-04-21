Η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις ΗΠΑ αφορά τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ράπερ D4vd (κατά κόσμον Ντέιβιντ Μπερκ) για τον θάνατο της 14χρονης Σελέστε Ρίβας, με τις εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες να περιγράφουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό και πολύπλοκο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, ο καλλιτέχνης κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού με ειδικές περιστάσεις, καθώς και για σειρά άλλων αδικημάτων που σχετίζονται τόσο με τη δολοφονία όσο και με την μεταχείριση της σορού.

Advertisement

Advertisement

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το κίνητρο της πράξης σχετίζεται με την προσπάθεια προστασίας της επαγγελματικής του εικόνας, καθώς φέρεται να υπήρχε φόβος ότι μια παράνομη σχέση με ανήλικη θα μπορούσε να αποκαλυφθεί και να πλήξει την καριέρα του. Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για επαφή και σεξουαλικές πράξεις με το θύμα σε ηλικία που, σύμφωνα με τις αρχές, καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο βαριά από νομικής και ηθικής πλευράς.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η σορός της 14χρονης εντοπίστηκε μέσα σε όχημα που ανήκε στον κατηγορούμενο, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη έρευνα. Σύμφωνα με τις αρχές, η ανακάλυψη έγινε αρκετούς μήνες μετά την εξαφάνισή της, όταν εργαζόμενοι σε χώρο στάθμευσης αντιλήφθηκαν έντονη οσμή από το αυτοκίνητο και ειδοποίησαν τις αρχές. Η εξαφάνιση της ανήλικης είχε δηλωθεί από την οικογένειά της αρκετό καιρό νωρίτερα.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται επίσης ότι υπάρχουν ψηφιακά και ιατροδικαστικά στοιχεία που συνδέουν τον D4vd με την πράξη, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι το έγκλημα διαπράχθηκε με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της σχέσης και να διατηρηθεί η δημόσια εικόνα του καλλιτέχνη. Επιπλέον, του αποδίδονται κατηγορίες για απόκρυψη και διαχείριση της σορού, κάτι που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του.

Οι χρονικές αναφορές που έχουν δοθεί από τους εισαγγελείς τοποθετούν την έναρξη της σχέσης αρκετούς μήνες πριν από τον θάνατο της ανήλικης, ενώ η δολοφονία εκτιμάται ότι συνέβη την άνοιξη του 2025. Η σορός φέρεται να εντοπίστηκε αργότερα, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα για το τι είχε συμβεί στο ενδιάμεσο διάστημα και πώς το όχημα παρέμεινε χωρίς να εντοπιστεί άμεσα.

Κατά την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο D4vd αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με τις περιγραφές παρέμεινε ψύχραιμος κατά την ακρόαση του κατηγορητηρίου, χωρίς να απευθυνθεί στο κοινό ή στην οικογένεια του θύματος που βρισκόταν παρούσα. Η υπεράσπισή του δεν έχει ακόμη αναπτύξει δημόσια λεπτομερή επιχειρηματολογία.

Η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη και, λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις σχετικά με πιθανές ποινές, οι οποίες στις ΗΠΑ σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και σε εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις, ανάλογα με την τελική έκβαση της δίκης και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν.

Με πληροφορίες από το CBS