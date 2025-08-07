Όταν ο νέος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήρθε στην γηραιά ήπειρο και κάλεσε τους ευρωπαίους «συμμάχους» για να τους ανακοινώσει τι τους περιμένει εφεξής, τους είπε με ύφος αρκούντως απειλητικό ότι «καινούργιος σερίφης ήρθε στην πόλη». Αυτά στις 14 Φεβρουαρίου ενώπιον των ηγητόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον κ. Βανς. Και λίγους μήνες αργότερα, στις 27 Ιουλίου, ο σερίφης συνάντησε στο ράντσο του – όχι στο Τέξας αλλά στη Σκωτία – την ερίτιμο πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΕ κ. φον ντερ Λάιεν για να της ανακοινώσει τα νέα ισχύοντα στο αναδομημένο Φαρ Ουέστ.

Από τούδε και στο εξής θα επιβάλλεται στις εξαγωγές της ΕΕ προς ΗΠΑ κεφαλικός δασμός 15% και στις εισαγωγές από ΗΠΑ μηδενικός τοιούτος. Για την προσεχή τριετία η ανοήτως υποστηρίζουσα μέτρα για την κλιματική αλλαγή ΕΕ θα εισάγει από τις ΗΠΑ πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας 750 δις δολλάρια. Η αστόχως δαπανούσα ευρώ ΕΕ θα επενδύσει άμεσα 600 δις δολλάρια στην αμερικανική αγορά. Οι απόλεμοι Ευρωπαίοι θα αγοράσουν από τις ΗΠΑ τοις μετρητοίς πολεμικό υλικό για να το αποδώσουν στην ουκρανική κυβέρνηση.

Η κυρία φον ντερ Λάιεν, ως μαντάμ Σουσού της Ευρώπης αποδέχτηκε, μ´ένα ταρατατζούμ, τα αποφασισθέντα από τον νέο σερίφη, κατά κόσμον Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε μόνο μια μικρή χάρη, να μειωθεί το 25% για τα γερμανικά αυτοκίνητα. America first για σας κύριε χωροφύλαξ, Deutschland über ales, εμείς ψέλλισε η μαντάμ Σουσού.

Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, μόλις προχτές, ο σερίφης ανακοίνωσε ότι αν δεν πέσουν άμεσα τα 600 δις στην αμερικανική αγορά, το 15% θα γίνει 35%. Έτσι για να σφίγγουν οι κώλοι, όπως λένε στο Μισισίπι.

Όπως γράφουν οι αμερικανικοί New York Times, όσα συμφωνήθηκαν στη Σκωτία αποδεικνύουν ότι Τραμπ και Ευρωπαίοι δεν είναι εταίροι, αλλά ο πρώτος έχει το πρόσταγμα και οι άλλοι απλώς υπακούουν. Και από κοντά ο βρετανικός Guardian υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει πλέον σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και το έδειξε αυτό η Συμφωνία της Σκωτίας. Περιδεής μπροστά στους big four: ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία.

Haste la vista baby που λέει κι ο Σβαρτσενέγκερ.