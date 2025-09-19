«Ξεκρέμαστη» αφήνει την Ταϊβάν ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ο οποίος αρνήθηκε να εγκρίνει νέα στρατιωτική βοήθεια 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα, καθώς διεξάγει παράλληλα εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο.

Η στάση αυτή του Τραμπ σηματοδοτεί μια στροφή 180 μοιρών της αμερικανικής κυβέρνησης προς την Ταϊβάν, η οποία με τις «πλάτες» των ΗΠΑ βρίσκεται τα τελευταία πολλά χρόνια σε μια επικίνδυνη σύγκρουση με την Κίνα η οποία τη θεωρεί έδαφος της.

Όπως αναφέρει η Washington Post, ο αμερικανός πρόεδρος θα λάβει την τελική του απόφαση μετά από την τηλεφωνική συνομιλία με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σήμερα το πρωί, την πρώτη που γίνεται γνωστή εδώ και τρεις μήνες, η οποία ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί εκ μέρους της Κίνας,

Στην ατζέντα της επικοινωνίας των δύο ηγετών, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, είναι μια συμφωνία για το TikTok ώστε να παραμείνει σε λειτουργία στις ΗΠΑ και ένας συμβιβασμός για τους τελωνειακούς δασμούς ώστε να χαλαρώσουν οι εντάσεις για το εμπόριο.

Και όπως φαίνεται ο Τραμπ, κρατά την Ταϊβάν ως «άσο στο μανίκι» των διαπραγματεύσεων με την Κίνα με τις δύο πλευρές να συζητούν μια ενδεχόμενη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Σι και τον Τραμπ στη διάρκεια της συνόδου του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στις 30 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στη Νότια Κορέα, αναφέρει το Ρόιτερς.

Ποιος δίνει τα περισσότερα…

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαψαν να αναγνωρίζουν διπλωματικά την Ταϊβάν το 1970, όμως είναι ο κύριος προμηθευτής όπλων του νησιού, που έχει δημοκρατικό καθεστώς. Από την πλευρά του, το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες του και δεν αποκλείει την προσφυγή στη βία για να ανακτήσει τον έλεγχό της.

Η σημερινή τηλεφωνική συνομιλία των Τραμπ και Σι θα είναι η δεύτερη μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο.

Υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν, προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον ενέκρινε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια (1,7 δισεκατομμύριο ευρώ) σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ταϊβάν.

Όμως ο Τραμπ «δεν υποστηρίζει την αποστολή όπλων χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, κάτι που έχει κάνει σαφές και με την Ουκρανία», σημειώνει η Post.