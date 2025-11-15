Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Παρασκευή πως πιθανότατα θα μηνύσει το BBC την επόμενη εβδομάδα για μέχρι και 5 δισ. δολάρια, αφού το βρετανικό δίκτυο παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος «πειράζοντας» βίντεο από ομιλία του, μα επέμεινε ότι δεν υπάρχει νομική βάση στους ισχυρισμούς του.

To ΒΒC αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις του εδώ και δεκαετίες, με παραιτήσεις στον απόηχο κατηγοριών για προκατειλημμένη στάση- και το «πείραγμα» βίντεο από ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 (τότε που είχε γίνει η έφοδος υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο) βρίσκεται στο επίκεντρο.

Advertisement

Advertisement

Οι δικηγόροι του είχαν αρχικά θέσει προθεσμία ως την Παρασκευή για να αποσύρει το BBC το ντοκιμαντέρ του ή να βρεθεί αντιμέτωπο με αγωγή «όχι κάτω» από 1 δισ. δολάρια. Επίσης απαίτησαν συγγνώμη και αποζημίωση για «βλάβη στη φήμη και οικονομική βλάβη» σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters.

Το BBC παραδέχτηκε ότι «πείραξε» τα σχόλια του Τραμπ στο βίντεο, σε κάτι που χαρακτηρίστηκε ως λάθος κρίσης, ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ την Πέμπτη μα είπε ότι δεν θα μεταδώσει ξανά το ντοκιμαντέρ και απέρριψε τις κατηγορίες περί δυσφήμισης.

«Θα τους μηνύσουμε για μεταξύ 1 και 5 δισ. δολάρια, πιθανώς κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς μετέβαινε στη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο. «Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω, θέλω ναπω, ακόμη και παραδέχτηκαν ότι εξαπάτησαν…άλλαξαν τα λόγια που βγήκαν από το στόμα μου» πρόσθεσε. Ακόμη, ανέφερε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μα σκόπευε να το κάνει το Σαββατοκύριακο.

Στο ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε στο «Panorama» του BBC, είχαν ενωθεί τρία αποσπάσματα βίντεο από την ομιλία του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση πως παρακινούσε στα επεισόδια της 6 Ιανουαρίου. Οι δικηγόροι του είπαν πως ήταν «ψευδές και δυσφημιστικό».

Σε συνέντευξή του στο GB News ο Τραμπ είπε ότι ήταν «αδύνατον να το πιστέψει κανείς» και το σύγκρινε με παρέμβαση σε εκλογές. «Έκανα μια ωραία δήλωση και τη μετέτρεψαν σε μια όχι ωραία δήλωση…αυτό είναι πέρα από ψεύτικο, αυτό είναι διεφθαρμένο» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όταν λες ότι ήταν ακούσιο…νομίζω πως είναι ακούσιο δεν ζητάς συγγνώμη…ένωσαν δύο κομμάτια της ομιλίας που είχαν απόσταση μεταξύ τους περίπου μία ώρα. Είναι απίστευτο να απεικονίζεις την ιδέα πως είχα δώσει αυτή την επιθετική ομιλία που οδήγησε σε ταραχές. Το ένα με έκανε να φαίνομαι κακός, και το άλλο ήταν μια πολύ καθησυχαστική δήλωση».

Με πληροφορίες από Reuters