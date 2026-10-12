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Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού και τη Λίμνη Οντάριο, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις διπλωματικές εντάσεις με γειτονικές χώρες.

Οι διαδικτυακές εταιρείες χαρτογράφησης έχουν υιοθετήσει τις αλλαγές ονομάτων που έχει προτείνει ο πρόεδρος χρησιμοποιώντας τις εκτελεστικές του εξουσίες.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν επιθυμεί να μετονομάσει τον ποταμό Χάντσον ή τον ποταμό Μισισιπή, παρά την πρόθεσή του να επιφέρει αλλαγές σε τοπωνύμια.

Παράλληλα, ο Τραμπ εισηγήθηκε τη μετονομασία της πολιτείας του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική», αφήνοντας την τελική απόφαση στη βούληση των κατοίκων.

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Μετά τις κινήσεις του για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού και της Λίμνης Οντάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο έναν ακόμη μεγαλύτερο γεωγραφικό σχηματισμό: έναν ωκεανό. Όπως δήλωσε, αφού έχει ήδη αλλάξει τα ονόματα ενός κόλπου και μιας λίμνης, το επόμενο που θα ήθελε είναι να δώσει τη δική του ονομασία είτε στον Ατλαντικό είτε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Έχουμε τον κόλπο. Έχουμε μια πανέμορφη λίμνη», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συγκέντρωση στο Κλάρκσβιλ του Τενεσί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. «Κάποιος είπε ότι χρειάζεσαι και ποτάμι… Χρειαζόμαστε ποτάμι. Χρειαζόμαστε ωκεανό».

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Στη συνέχεια, ο Τραμπ παρουσίασε τις ονομασίες που θα μπορούσε να δώσει στον ωκεανό, λέγοντας: «Θα τον λέμε “Ωκεανό Τραμπ” ή… “Ωκεανό της Αμερικής”, κάτι τέτοιο». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό της συγκέντρωσης στο Κλάρκσβιλ.

«Πριν αποχωρήσω, πιστεύω ότι πρέπει να αποκτήσουμε έναν ωκεανό. Και χρειαζόμαστε ένα σπουδαίο ποτάμι», πρόσθεσε. Πέρυσι, ο Τραμπ προχώρησε στη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», μια απόφαση που προκάλεσε διπλωματικές εντάσεις με το Μεξικό.

🔥🚨 JUST IN — President Trump touts renaming an ocean and a river as the OCEAN AND RIVER of America. "We have a GULF and a LAKE!" 🇺🇸 Liberals are going to LOSE THEIR MINDS if he renames a ocean and a river after America. They CANNOT STAND seeing Patriotism at that scale! https://t.co/l1FRsWzTIE — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) October 10, 2026

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε επίσης στη Λίμνη Οντάριο, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και τον Καναδά, την ονομασία «Λίμνη Αμερική». Η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω διαφωνιών με την καναδική ηγεσία για ζητήματα εμπορίου και δασμών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις εκτελεστικές του εξουσίες για τη μετονομασία υδάτινων εκτάσεων και άλλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Σε γενικές γραμμές, μάλιστα, ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν διαδικτυακούς χάρτες έχουν υιοθετήσει τις νέες ονομασίες που έχει προτείνει ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του Σαββάτου, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει το όνομα του ποταμού Χάντσον. Ο ποταμός διασχίζει την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου ο ίδιος διατηρεί κατοικία, και πήρε το όνομά του από τον εξερευνητή Χένρι Χάντσον.

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«Έκανε καλή δουλειά στήνοντας αυτό το πράγμα πριν από πολύ καιρό», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αντίστοιχα, δήλωσε ότι δεν θα προχωρούσε σε αλλαγή της ονομασίας του ποταμού Μισισιπή, ο οποίος αποτελεί σε ένα τμήμα του το δυτικό όριο του Τενεσί. Για να εξηγήσει τη στάση του, αναφέρθηκε στη θετική του άποψη για την πολιτεία, λόγω της μεγάλης εκλογικής νίκης που πέτυχε εκεί.

«Αγαπώ το Μισισιπή. Κερδίσαμε την πολιτεία αυτή με τεράστια διαφορά», δήλωσε. Οι προτάσεις του Τραμπ δεν περιορίζονται σε υδάτινους σχηματισμούς. Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος εισηγήθηκε να αλλάξει και το όνομα της πολιτείας του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική».

Μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε, κατά πάσα πιθανότητα, ενέργειες τόσο από τις αρχές της ίδιας της πολιτείας όσο και από το Κογκρέσο. Την περασμένη εβδομάδα, πάντως, ο Τραμπ δήλωσε ότι η τελική απόφαση για το ενδεχόμενο μετονομασίας θα ανήκει στους κατοίκους του Νέου Μεξικού.

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«Δεν πρόκειται να πιέσω για αυτό, αλλά αρέσει πολύ σε πολλούς ανθρώπους», ανέφερε ο πρόεδρος σε βίντεο που δημοσίευσε με στόχο να στηρίξει έναν Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για το Κογκρέσο στην πολιτεία.