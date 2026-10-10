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Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στη διάθεση ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι καταδίκασε τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς την επένδυση στον πόλεμο και αδύναμη απόφαση από την πλευρά των εταίρων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του προς την Ουκρανία και τη διατήρηση των αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

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Ιδιαίτερα «ουσιαστική και φιλική» ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με κανέναν από τους δύο ηγέτες να μην θέλει να τερματίσει πρώτος τη συνομιλία, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του Κρεμλίνου που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το πρακτορείο επικαλέστηκε το Σάββατο τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος ανέφερε ότι η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα και μισή.

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«Κανείς από τους δύο δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο», δήλωσε ο Ουσακόφ. «Το έκλεισαν ταυτόχρονα, κυριολεκτικά την ίδια στιγμή».

Kremlin: During the phone call, neither Putin nor Trump wanted to hang up first. https://t.co/lErLVNBlaa October 9, 2026

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν η Ρωσία να προμηθεύει με ντίζελ τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας επικεντρώθηκε στις προσπάθειες επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή ο Πούτιν υποβάθμισε την πιθανότητα σύντομης επανέναρξης των τριμερών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οργισμένη αντίδραση Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αποδοκίμασε τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για «μια επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τελειώσει».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία, που ανακοινώθηκε ενώ μια ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο με τη Ρωσία, ως μια «αδύναμη απόφαση από πλευράς δυνατών εταίρων».

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«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ή οποιοδήποτε όφελος στον πολιτισμένο κόσμο» έγραψε στο Χ. «Η Ρωσία θα “ξεπληρώσει” το ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και κακοπιστία. Το να επιτραπεί στη Ρωσία να πουλάει προϊόντα πετρελαίου είναι μια επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τελειώσει, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία σε ανταποδοτική βάση» πρόσθεσε.

Η αντίδραση της Βρετανίας

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο τόνισε την υποστήριξή του προς την Ουκρανία και υποχρεώθηκε να συνεχίσει την πίεση προς τη Ρωσία.

«Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερη. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά με τους διεθνείς εταίρους μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει τη στρατιωτική και οικονομική στήριξη που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Παράλληλα, θα διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία», ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης σε γραπτή δήλωση.

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Ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει την πίεση μέσω του «αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων» που έχει επιβάλει ποτέ.

«Η Ουκρανία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι αντιμετωπίζει σοβαρά την προοπτική της ειρήνης, αλλά η Ρωσία έχει απορρίψει επανειλημμένα τόσο τις πλήρεις όσο και τις μερικές εκεχειρίες, συνεχίζοντας τις επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών και ενεργειακών υποδομών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από Reuters, Anadolu Agency

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