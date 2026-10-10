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Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων, ενώ δεκατέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί και η κατάσταση δύο εξ αυτών κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το πλήγμα σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από έναν ρωσικό αεροπορικό βομαρδισμό στην Ζαπορίζια, πόλη στα νότια της Ουκρανίας, μία ημέρα μετά από την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μιας συμφωνίας για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης).

A woman has been rescued from a destroyed building in Zaporizhzhia, after spending over 8 hours under the rubble. Rescuers, police officers, canine teams and explosives specialists continue working at the scene, clearing the rubble and searching for people. https://t.co/1P01cpDcuu Advertisement Advertisement October 10, 2026

Η εξέλιξη αυτή, χαρακτηρίζεται ωε σοβαρό πλήγμα για το Κίεβο. Ένα εξάχρονο κοριτσάκι ήταν μεταξύ των θυμάτων, όταν από ένα πλήγμα καταστράφηκε τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος των διαμερισμάτων, όπου και διέμεινε.

Ο παππούς της έκλαιγε με λυγμούς πάνω από το άψυχο σώμα της, αφού οι διασώστες την είχαν ανασύρει από τα χαλάσματα.

Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

“Σήμερα, η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρίψης πέντε βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στην Ζαπορίζια”, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ασκώντας δριμεία κριτική στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ