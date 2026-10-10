Ai Key Takeaways

Σχετικά με αυτή την περίληψη

Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.

Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
  • Ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός με πέντε βόμβες ολίσθησης έπληξε κατοικημένες περιοχές στη Ζαπορίζια προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δώδεκα ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τρία παιδιά.
  • Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων, ενώ δεκατέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί και η κατάσταση δύο εξ αυτών κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
  • Το πλήγμα σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από έναν ρωσικό αεροπορικό βομαρδισμό στην Ζαπορίζια, πόλη στα νότια της Ουκρανίας, μία ημέρα μετά από την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μιας συμφωνίας για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης).

Η εξέλιξη αυτή, χαρακτηρίζεται ωε σοβαρό πλήγμα για το Κίεβο. Ένα εξάχρονο κοριτσάκι ήταν μεταξύ των θυμάτων, όταν από ένα πλήγμα καταστράφηκε τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος των διαμερισμάτων, όπου και διέμεινε.

Συμφωνία Τραμπ- Πούτιν για 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά – Οργή Ζελένσκι: Επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τελειώσει

Ο παππούς της έκλαιγε με λυγμούς πάνω από το άψυχο σώμα της, αφού οι διασώστες την είχαν ανασύρει από τα χαλάσματα.

“Σήμερα, η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρίψης πέντε βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στην Ζαπορίζια”, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ασκώντας δριμεία κριτική στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ