Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε το μεσημέρι (13.08.25) στο Βερολίνο για να συναντηθεί με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς πριν από τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες της Ευρώπης.

Ο Ζελένσκι και ο Μερτς θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση πριν συμμετάσχουν σε βιντεοδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος Serhii Nykyforov.

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ζελένσκι, του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Reuters. Μια ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τους Ευρωπαίους ηγέτες αναμένεται μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, την πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, η σειρά των σημερινών συνομιλιών θα δώσει στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες την ευκαιρία να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν. Η Ουκρανία ελπίζει ότι η τηλεφωνική κλήση με τον Τραμπ θα χρησιμεύσει, τουλάχιστον εν μέρει, ως αντίβαρο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει πάνω από 30 διαβουλεύσεις με διεθνείς εταίρους τις τελευταίες ημέρες για να συζητήσει τις προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για χάρη μιας δίκαιης ειρήνης. Η εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποτραπεί η εξαπάτηση από τη Ρωσία», είπε στο X.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να τερματίσουν τον πόλεμο. Οι συντονισμένες προσπάθειες και οι κοινές μας δράσεις – της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και όλων των χωρών που επιδιώκουν την ειρήνη – μπορούν σίγουρα να αναγκάσουν τη Ρωσία να κάνει ειρήνη».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες στην Αλάσκα ως μια «συναισθηματική» συνάντηση στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχει δηλώσει ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να καταλήξουν σε συμφωνία, μια στάση που έχει ανησυχήσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το Κίεβο.

Μια πηγή που δεν θέλει να κατονομασθεί και που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι είναι πιθανό ο Τραμπ να επιχειρήσει να καταλήξει σε συμφωνία απευθείας με τον Πούτιν χωρίς να εμπλέκει την Ουκρανία ή την Ευρώπη.

Ο Πούτιν έχει ζητήσει δημόσια την απαγόρευση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την πλήρη αποχώρηση από τις μερικώς κατεχόμενες περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια ως προϋπόθεση για συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι απέρριψε την αναγνώριση της ρωσικής κατοχής ουκρανικού εδάφους και την παραχώρηση επιπλέον γης, ζητώντας κατάπαυση του πυρός ως το πρώτο βήμα προς τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, μια θέση που υποστηρίζεται από τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.