Την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίζονται με κοινή δήλωσή τους οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Πορτογαλίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας και της Δανίας, οι οποίοι ωστόσο υπογραμμίζουν ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας, ενώ κάνουν και αναφορά στα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Στη κοινή δήλωση, την οποία ανήρτησε η βρετανική κυβέρνηση, και λίγο αργότερα δημοσίευσε στο Χ και η πρόεδρος της Κομισιόν, ο Προέδρος Ζελένσκι, ο Πρωθυπουργός Στάρμερ, ο Καγκελάριος Μερτς, ο Μακρόν, η Μελόνι, ο Πρωθυπουργός Τουσκ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Πρωθυπουργός Στόρε, ο Πρόεδρος Στουμπ και η Πρωθυπουργός Φρέντρικσεν, αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Η δήλωσή τους παρότι φαίνεται να στηρίζει τον Τραμπ έρχεται στον απόηχο των πιέσεων που φέρεται να δέχθηκε ο Ζελάνσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τους FT, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τις εδαφικές παραχωρήσεις που του ζητάει ο Πούτιν, ενώ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τον προειδοποίησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θα ισοπεδώσει» την Ουκρανία αν δεν αποδεχθεί τους ρωσικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

We're united, more than ever, for a just and lasting peace for Ukraine.



We support @POTUS efforts to this end.



Ukraine must be in the strongest position before, during and after any ceasefire.



This will be front and center in our EUCO and Coalition of the Willing meetings. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2025

Σε αυτό το πλαίσιο οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογραμμίζουν ότι: «Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία και τη βιομηχανία άμυνας της Ρωσίας, μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα ώστε να χρησιμοποιηθεί πλήρως η αξία των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε η Ουκρανία να διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται.»

Οι ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας, αναφέρουν.

Σχετικά με το αδιαπραγμάτευτο των συνόρων η Ευρωπαίοι μπορεί να δηλώνουν «ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» αλλά σύμφωνα με αναλυτές δεν πρόκειται να αντιδράσουν σε περίπτωση που η Ουκρανία καταλήξει σ΄έναν συμβιβασμό με τη Ρωσία. Άλλωστε η λογική είναι η ΕΕ στηρίζει, η Ουκρανία αποφασίζει.

Επιπλέον, καταδεικνύουν τη Ρωσία ως αυτή που δεν θέλει την ειρήνη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η τακτική καθυστέρησης της Ρωσίας έχει δείξει ξανά και ξανά ότι η Ουκρανία είναι το μόνο μέρος που παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη. Μπορούμε όλοι να δούμε ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιλέγει τη βία και την καταστροφή».

Η δήλωση έρχεται δύο ημέρες πριν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο σχήμα της “Συμμαχίας των Προθύμων”, για να συζητήσουν πώς θα προωθήσουν αυτό το έργο και θα ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η HuffPost στη διάθεσή της, οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη θα επαναβεβαιώσουν τη σταθερή στήριξη της ΕΕ στην ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητά της Ουκρανίας, καθώς και τη δέσμευση για μακροπρόθεσμη οικονομική, στρατιωτική και αμυντική βοήθεια.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν οι ηγέτες θα συμφωνήσουν στα συμπεράσματά τους για την ενίσχυση των δυνατοτήτων άμυνας της Ουκρανίας, επιτάχυνση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών, και χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της στήριξης προς το Κίεβο.

Ακόμη θα καταδικάσουν τις επιθέσεις της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές, και θα ζητήσουν την υιοθέτηση νέου πακέτου κυρώσεων επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της ΕΕ για λογοδοσία και για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Εν τω μεταξύ χθες κατά το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών οι υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της διαλειτουργικότητας με το ΝΑΤΟ, προκειμένου η ΕΕ να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ασφάλειας που δημιουργεί η ρωσική επιθετικότητα.

