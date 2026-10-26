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Ο Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική της υποψηφιότητας, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις σχετικά με τη διασφάλιση της εκλογής του στο συγκεκριμένο διεθνές αξίωμα.

Παράλληλα, η διπλωμάτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Λάνα Νουσεϊμπέ ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά της, προβάλλοντας τη διπλωματική της εμπειρία και το όραμά της για τον Οργανισμό.

Η θητεία του νυν Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του παραμένει σε εξέλιξη με πιθανές νέες υποψηφιότητες.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε τον Βίκτορ Όρμπαν ως υποψήφιο για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία θέση που μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει ο Αντόνιο Γκιουτέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακυβέρνηση Τραμπ έχει συζητήσει το ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του με τη Μόσχα και το Πεκίνο, οι οποίες φαίνεται να υποστηρίζουν ένα σχέδιο που θα καθιστούσε τον Όρμπαν κοινό υποψήφιο των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

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Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και μιας δεύτερης χώρας δήλωσαν στη Journal ότι, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν από κοινού κάτι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, «συνήθως το πετυχαίνουν».

New: Sources from three countries confirm that the Trump Administration has advocated Viktor Orbán for UN Secretary-General. The US has encouraged Orbán to enter the race, even bringing him the initial idea of a joint U.S.-Russia-China candidacy. WSJ: https://t.co/y98HWICnwd October 25, 2026

«Καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούσαν για το ποιον θα ήθελαν να δουν στην κορυφή του ΟΗΕ, το όνομα του κ. Όρμπαν επανερχόταν συνεχώς. “Κάποιος σαν τον Όρμπαν”, έλεγαν, και οι Κινέζοι και Ρώσοι ομόλογοί τους συμφωνούσαν. Τελικά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν στον εαυτό τους το ερώτημα: Γιατί όχι ο ίδιος ο κ. Όρμπαν;» αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη τις σχετικές πηγές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να διερευνήσουν εάν ενδιαφέρεται για τη θέση στον ΟΗΕ.

Όπως επισημαίνει η Journal, διαπίστωσαν ότι αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική, αν και διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις, οι οποίες συνδέονται με την πολιτική του ταυτότητα ως εθνικιστή. Ο ίδιος φέρεται να μη θέλει να εισέλθει στην εκλογική διαδικασία εάν δεν είναι βέβαιος ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη θέση.

Αξιωματούχος δεύτερης χώρας, τον οποίο επικαλείται η Wall Street Journal, έκανε μια χαρακτηριστική σύγκριση ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας και τους υπόλοιπους υποψηφίους. Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι διεκδικητές της θέσης έχουν κυρίως χαρακτηριστικά «γραμματέα», καθώς διαθέτουν εμπειρία στη διεθνή γραφειοκρατία ή στη διπλωματία που ασκείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Ο Όρμπαν, αντίθετα, θα μπορούσε να είναι περισσότερο «στρατηγός», σχολίασε, παίζοντας με τις δύο λέξεις που συγκροτούν τον τίτλο του αξιώματος του γενικού γραμματέα.

Η υποψήφια Λάνα Νουσεϊμπέ από τα ΗΑΕ

Στο μεταξύ, η διπλωμάτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Λάνα Νουσεϊμπέχ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την υποψηφιότητά της για τη θέση.

Η Νουσεϊμπέ διετέλεσε μόνιμη αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον ΟΗΕ από το 2013 έως το 2024. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, προήδρευσε του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Μάρτιο του 2022 και τον Ιούνιο του 2023.

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Σύμφωνα με το βιογραφικό που συνοδεύει την υποψηφιότητά της, συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για το Αφγανιστάν, την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του UN Women.

I am standing to be Secretary-General because I believe this is a moment to act with greater urgency: to act earlier, bring people together across difference, and drive the work forward until it produces concrete results. That is how we rebuild trust in the United Nations and ensure it delivers meaningful change for the people it exists to serve. My vision: https://t.co/G449B8vaTI — Lana Nusseibeh (@Lana_Nusseibeh) October 22, 2026

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση διαδραστικός διάλογος με τη Νουσεϊμπέ, η οποία θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες και το όραμά της για τον Οργανισμό.

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Η υποψηφιότητά της γνωστοποιήθηκε στα κράτη μέλη με κοινή επιστολή της 21ης Οκτωβρίου, την οποία υπέγραψαν ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Χαλιλούρ Ραχμάν, και η πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο και μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Αγλαΐα Μπάλτα. Η επιστολή διαβιβάζει την επίσημη πρόταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τα συνοδευτικά έγγραφα, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και διορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα.

Στην επιστολή υποβολής της υποψηφιότητας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προβάλλουν τη διπλωματική εμπειρία της Νουσεϊμπέ, την προσήλωσή της στους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, καθώς και τη γνώση της για τη λειτουργία του Οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ικανότητά της να οικοδομεί σχέσεις και να διαμορφώνει συναινέσεις μεταξύ διαφορετικών πλευρών.

Η υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς μια παραστρατιωτική οργάνωση που εμπλέκεται στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα για την υποψηφιότητά της.

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Δεν αποκλείεται, πάντως, να εμφανιστούν και άλλοι υποψήφιοι, καθώς η θητεία του σημερινού γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.

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