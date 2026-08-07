Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ ανήλθε στις 131,1 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Η άνοδος του δείκτη οφείλεται κυρίως στις αυξημένες τιμές των δημητριακών, της ζάχαρης και των φυτικών ελαίων λόγω των διεθνών συγκρούσεων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν, σε συνδυασμό με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, προκαλούν ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια αγροτική παραγωγή και τις εξαγωγές.

Αντιθέτως, οι τιμές στο κρέας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα παρουσίασαν ελαφρά πτώση, με εξαίρεση το πρόβειο κρέας που κατέγραψε τιμές ρεκόρ λόγω περιορισμένων αποθεμάτων.

Παρά την πρόσφατη αύξηση, ο γενικός δείκτης παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από το ιστορικό υψηλό που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2022 μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

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Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023 σκαρφάλωσε ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές σε ένα καλάθι διεθνώς εμπορεύσιμων αγροτικών προϊόντων, φτάνοντας κατά μέσο όρο τις 131,1 μονάδες τον Ιούλιο, από 130,3 μονάδες τον Ιούνιο.

Σε υψηλό άνω των 3 ετών οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων

Ο επικεφαλής οικονομικός αναλυτής του FAO δήλωσε στο Reuters ότι ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο κύμα πληθωρισμού στα τρόφιμα, καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία, σε συνδυασμό με την καιρική αστάθεια με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, δημιουργούν μια ιδανικές συνθήκες για αύξηση κόστους και μειωμένη αγροτική παραγωγή.

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Global food prices edged higher in July, driven by heatwaves, El Niño concerns and rising energy costs, @FAO says.



Basic food costs are ticking up, while millions in Malawi still face acute hunger warns UN-backed @theIPCinfo.https://t.co/6BWaeZcD31 — UN News (@UN_News_Centre) August 7, 2026

Η μηνιαία αύξηση κατά 3,4% στον δείκτη τιμών δημητριακών του FAO ήταν αυτή που οδηγεί την ανοδική τάση του Ιουλίου, τροφοδοτούμενη κυρίως από ένα άλμα 5,8% στις τιμές του σιταριού, σύμφωνα με τον οργανισμό. Οι αγορές σιτηρού επηρεάστηκαν από τις ανησυχίες για διαταραχές στις εξαγωγές της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και από τις ζημιές που προκάλεσε ο καύσωνας στις καλλιέργειες βασικών παραγωγικών περιοχών.

Ο δείκτης φυτικών ελαίων του FAO αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου, εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, καθώς και η ισχυρή ζήτηση για βιοντίζελ, ενίσχυσαν τις τιμές του φοινικέλαιου και του σογιέλαιου, παρά την υποχώρηση των τιμών στο κραμβέλαιο και το ηλιέλαιο.

Παράλληλα, οι τιμές της ζάχαρης σημείωσαν άνοδο 5,6% λόγω των καιρικών ανησυχιών σε Ευρώπη και Ασία, αλλά και των προσδοκιών για ισχυρότερη ζήτηση αιθανόλης στη Βραζιλία.

Αντίθετα, οι τιμές του κρέατος υποχώρησαν κατά 2,8% από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, σύμφωνα με τον FAO. Οι τιμές στο πουλερικό, το χοιρινό και το βοδινό κρέας μειώθηκαν, αν και οι τιμές στο πρόβειο κρέας έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω των περιορισμένων εξαγωγικών αποθεμάτων στην Ωκεανία. Ο δείκτης γαλακτοκομικών προϊόντων σημείωσε ελαφρά πτώση 0,7%.

Παρά τη νέα άνοδο, ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται 18,2% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Μαρτίου του 2022, το οποίο είχε καταγραφεί μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: Reuters