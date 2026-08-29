Ενας 61χρονος άνδρας στην Οκλαχόμα επιτέθηκε σε αστυνομικούς με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο, την ώρα που οι αρχές επιχειρούσαν να του επιδώσουν εντολή έξωσης από διαμέρισμα.
Σε βίντεο από την επιχείρηση κάνει τον γύρο του κόσμου φαίνεται ο άνδρας να μην επιτρέπι την είσοδο στο σπίτι στους αστυνομικούς που επιχείρησαν να εκτελέσουν την εντολή έξωσης.
Προσωπικό της Housing Authority ξεκλείδωσε την πόρτα, αλλά αυτή δεν άνοιγε πλήρως. Τελικά, η ασφάλεια της υπηρεσίας έσπασε την πόρτα, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι ένα αντικείμενο την εμπόδιζε από το εσωτερικό.
Όταν μπήκαν στο γεμάτο αντικείμενα διαμέρισμα, εντόπισαν τον άνδρα να κάθεται στην κρεβατοκάμαρα ο οποίος, σύμφωνα με την έκθεση, ψεκασε προς την πλευρά των αστυνομικών ένα αερόλυμα και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά, «δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο».
Βίντεο από κάμερα σώματος καταγράφει μια μεγάλη φλόγα να βγαίνει από την κρεβατοκάμαρα και να κατευθύνεται προς τους αστυνομικούς.
Ο ύποπτος δεν υπάκουσε στις εντολές να αφήσει κάτω τη συσκευή. Ο αστυνομικός που βρέθηκε στο στόχαστρο δεν τραυματίστηκε.
Εντοπίστηκε και αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν επίσης αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό συνδεδεμένο με μπαταρία αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη μπαταρία πάνω σε τραπέζι, με καλώδια που κατέληγαν σε συσκευή κοντά στην είσοδο.
Οι αρχές εκκένωσαν το κτίριο, ενώ οι αστυνομικοί είδαν «δύο σειρές από διαφορετικού τύπου δοχεία αερολύματος κολλημένα μεταξύ τους, με καλώδια που κατέληγαν σε αυτό».
Στο σημείο έσπευσε ομάδα πυροτεχνουργών, η οποία εξουδετέρωσε τον μηχανισμό και τον απομάκρυνε από το διαμέρισμα.
Ο 61χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ντάρεν Νταν, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο βετεράνων λόγω προβλημάτων υγείας και έντονου στρες. Αργότερα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για επίθεση και σωματική βλάβη με επικίνδυνο όπλο, επίθεση με επικίνδυνο όπλο, χρήση εμπρηστικού ή εκρηκτικού μηχανισμού και παρεμπόδιση αστυνομικού.