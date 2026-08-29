Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ενας 61χρονος άνδρας στην Οκλαχόμα επιτέθηκε σε αστυνομικούς με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο, την ώρα που οι αρχές επιχειρούσαν να του επιδώσουν εντολή έξωσης από διαμέρισμα.

Σε βίντεο από την επιχείρηση κάνει τον γύρο του κόσμου φαίνεται ο άνδρας να μην επιτρέπι την είσοδο στο σπίτι στους αστυνομικούς που επιχείρησαν να εκτελέσουν την εντολή έξωσης.

Advertisement

Advertisement

Newly released video shows an Oklahoma City man using a homemade flamethrower against deputies serving an eviction order on Aug. 11, sending flames about 15 feet in their direction, authorities said.



Deputies also found what appeared to be an improvised explosive device… pic.twitter.com/txO5HSsKRS — CBS News (@CBSNews) August 28, 2026

Προσωπικό της Housing Authority ξεκλείδωσε την πόρτα, αλλά αυτή δεν άνοιγε πλήρως. Τελικά, η ασφάλεια της υπηρεσίας έσπασε την πόρτα, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι ένα αντικείμενο την εμπόδιζε από το εσωτερικό.

Όταν μπήκαν στο γεμάτο αντικείμενα διαμέρισμα, εντόπισαν τον άνδρα να κάθεται στην κρεβατοκάμαρα ο οποίος, σύμφωνα με την έκθεση, ψεκασε προς την πλευρά των αστυνομικών ένα αερόλυμα και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά, «δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο».

Dramatic bodycam video shows a naked man firing a flamethrower at police as they tried to serve an eviction notice in Oklahoma. Officers evacuated the entire building before a bomb squad moved in to safely disable and remove the device. https://t.co/f695UdWCHt pic.twitter.com/ezHM25cNKx — California Post (@californiapost) August 28, 2026

Βίντεο από κάμερα σώματος καταγράφει μια μεγάλη φλόγα να βγαίνει από την κρεβατοκάμαρα και να κατευθύνεται προς τους αστυνομικούς.

Ο ύποπτος δεν υπάκουσε στις εντολές να αφήσει κάτω τη συσκευή. Ο αστυνομικός που βρέθηκε στο στόχαστρο δεν τραυματίστηκε.

Advertisement

Εντοπίστηκε και αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν επίσης αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό συνδεδεμένο με μπαταρία αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη μπαταρία πάνω σε τραπέζι, με καλώδια που κατέληγαν σε συσκευή κοντά στην είσοδο.

Οι αρχές εκκένωσαν το κτίριο, ενώ οι αστυνομικοί είδαν «δύο σειρές από διαφορετικού τύπου δοχεία αερολύματος κολλημένα μεταξύ τους, με καλώδια που κατέληγαν σε αυτό».

Advertisement

Στο σημείο έσπευσε ομάδα πυροτεχνουργών, η οποία εξουδετέρωσε τον μηχανισμό και τον απομάκρυνε από το διαμέρισμα.

Ο 61χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ντάρεν Νταν, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο βετεράνων λόγω προβλημάτων υγείας και έντονου στρες. Αργότερα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για επίθεση και σωματική βλάβη με επικίνδυνο όπλο, επίθεση με επικίνδυνο όπλο, χρήση εμπρηστικού ή εκρηκτικού μηχανισμού και παρεμπόδιση αστυνομικού.

Advertisement