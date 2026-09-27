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Το 2009 επιλέχθηκε ως βασική κιθαρίστρια για τις προγραμματισμένες συναυλίες του Μάικλ Τζάκσον, συμμετέχοντας ενεργά στις πρόβες και στην ταινία της διοργάνωσης.

Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή στις ΗΠΑ και συνεργασίες με σημαντικούς μουσικούς, η καλλιτέχνιδα συνεχίζει τη δημιουργική της πορεία στον χώρο της ροκ μουσικής.

Πρόσφατα, η Orianthi εμφανίστηκε επί σκηνής μαζί με την Άννα Βίσση, συνδυάζοντας την παγκόσμια εμπειρία της με την ελληνική μουσική σκηνή.

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Η Οριάνθη Παναγάρη, γνωστή παγκοσμίως ως Orianthi, δεν χρειάστηκε ποτέ να κυνηγήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Από τον Κάρλος Σαντάνα και τον Στιβ Βάι μέχρι τον Prince, τον Άλις Κούπερ και τον Μάικλ Τζάκσον, οι μεγαλύτερες συνεργασίες της ζωής της ήρθαν σχεδόν φυσικά. Και τώρα, χρόνια μετά, η Ελληνοαυστραλέζα κιθαρίστρια βρέθηκε επί σκηνής και δίπλα σε μια Ελληνίδα σταρ, την Άννα Βίσση.

Γεννημένη στις 22 Ιανουαρίου 1985 στην Αδελαΐδα, η Orianthi μεγάλωσε σε οικογένεια με έντονη μουσική παρουσία και ελληνικές ρίζες. Ο πατέρας της έπαιζε σε ελληνικό συγκρότημα και από μικρή τον ακολουθούσε σε γάμους και βαπτίσεις. Ξεκίνησε πιάνο μόλις στα τρία της χρόνια και στα έξι έπιασε κιθάρα. Η μεγάλη στροφή, όμως, ήρθε στα 11, όταν παρακολούθησε συναυλία του Κάρλος Σαντάνα.

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Εκεί κατάλαβε ότι αυτό που ήθελε ήταν η ηλεκτρική κιθάρα. Άρχισε να μελετά τον Santana, τον Jimi Hendrix, τον Eric Clapton και τον B.B. King και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να βρεθεί στη σκηνή δίπλα σε μουσικούς που μέχρι τότε θαύμαζε από απόσταση.

Στα 15 της άνοιξε συναυλία του Στιβ Βάι. Ο διάσημος κιθαρίστας εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο της και παρέμεινε για χρόνια ένας από τους ανθρώπους που τη συμβούλευαν στη μουσική και στη σύνθεση. Στα 18 της ήρθε μία ακόμη καθοριστική στιγμή, όταν ο Κάρλος Σαντάνα την κάλεσε να παίξει μαζί του μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στην Αδελαΐδα.

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά βήματα για την είσοδό της στην αμερικανική μουσική βιομηχανία. Το 2006 μετακόμισε στις ΗΠΑ και υπέγραψε με τη Geffen, ενώ το 2009 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Believe». Το «According to You» έγινε η μεγάλη της επιτυχία και την έκανε γνωστή σε εκατομμύρια ακροατές.

Την ίδια χρονιά, όμως, ήρθε η συνεργασία που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα την καριέρα της. Στα Grammy Awards του 2009, η Orianthi έπαιζε κιθάρα μαζί με την Κάρι Άντεργουντ. Ανάμεσα στους θεατές βρισκόταν ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την εμφάνισή της και ζήτησε από τον μουσικό διευθυντή του να επικοινωνήσει μαζί της.

Η Orianthi πέρασε από audition και επιλέχθηκε ως βασική κιθαρίστρια για το «This Is It», τη σειρά συναυλιών που θα σηματοδοτούσε τη μεγάλη επιστροφή του Μάικλ Τζάκσον στη σκηνή του Λονδίνου. Οι συναυλίες, ωστόσο, δεν έγιναν ποτέ. Ο Τζάκσον πέθανε τον Ιούνιο του 2009, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξή τους.

Η Orianthi είχε ήδη συμμετάσχει στις εντατικές πρόβες και εμφανίστηκε στην ταινία «Michael Jackson’s This Is It», αφήνοντας έτσι το δικό της αποτύπωμα στο τελευταίο μεγάλο μουσικό κεφάλαιο της ζωής του βασιλιά της pop. Χρόνια αργότερα, θα αποκάλυπτε πως ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που της δίδαξε ήταν να παίζει ό,τι υπηρετεί καλύτερα το τραγούδι και όχι να προσπαθεί να γεμίζει κάθε στιγμή με κιθαριστικά solos.

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Η πορεία της, πάντως, δεν σταμάτησε εκεί. Συνεργάστηκε με τον Prince και τον Dave Stewart, ενώ το 2011 εντάχθηκε στην μπάντα του Alice Cooper. Στη συνέχεια γνώρισε τον Richie Sambora, πρώην κιθαρίστα των Bon Jovi. Οι δυο τους δημιούργησαν το RSO και κυκλοφόρησαν μαζί μουσική, ενώ υπήρξαν και ζευγάρι για τέσσερα χρόνια.

Η Orianthi εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κινείται ανάμεσα στο rock, το blues και το pop-rock, παραμένοντας πιστή στην ηλεκτρική κιθάρα. Το 2025 κυκλοφόρησε το «Some Kind of Feeling», ενώ στο «First Time Blues» συνεργάστηκε με έναν ακόμη σπουδαίο κιθαρίστα, τον Τζο Μποναμάσα.

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Μια καριέρα γεμάτη συνεργασίες με θρύλους της παγκόσμιας μουσικής απέκτησε πλέον και μια ελληνική πινελιά. Η Orianthi βρέθηκε πρόσφατα στη σκηνή μαζί με την Άννα Βίσση, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να δει από κοντά μια μουσικό που έφτασε από την Αδελαΐδα στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, παίζοντας δίπλα σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής ιστορίας.

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