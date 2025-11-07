Αίσθηση προκάλεσε στα ελληνικά social media παλιά ανάρτηση του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος το 2021 έστελνε ευχές για την 25η Μαρτίου και τον Άγγελο Χαριστέα με βίντεο από το Euro 2004.

Ο Μαμντάνι είχε συνοδεύσει το ευχετήριο tweet με βίντεο από τον τελικό του 2004, που έδωσε στην Ελλάδα τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Happy #GreekIndependenceDay to all my Greek brothers, sisters, family beyond the binary, and Angelos Charisteas himself.#200Years 🇬🇷 pic.twitter.com/xOiIJuyOyj — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) March 25, 2021