Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ερευνήτρια Dr.

Elie τιμήθηκε με το βραβείο Coller-Dolittle 2026 για την αποκωδικοποίηση της επικοινωνίας των πτηνών zebra finches.

Μέσω τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, η ερευνητική ομάδα ταξινόμησε τους ήχους των πτηνών σε έντεκα κατηγορίες με συγκεκριμένο νόημα.

Πειράματα επιβεβαίωσαν ότι τα πτηνά αναγνωρίζουν τις κατηγορίες αυτές, αντιδρώντας σωστά σε διαφορετικές κλήσεις που σχετίζονται με την καθημερινή τους συμπεριφορά.

Η χρήση αλγορίθμων επιτρέπει πλέον τον εντοπισμό φωνητικών μοτίβων και προθέσεων που παραμένουν ανεπαίσθητα στο ανθρώπινο αυτί κατά την παρατήρηση της φύσης.

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Η είδηση μοιάζει σχεδόν βγαλμένη από παραμύθι. Μια επιστήμονας κατάφερε να πλησιάσει όσο λίγοι μέχρι σήμερα αυτό που κάποτε φάνταζε αδύνατο: να αποκωδικοποιήσει το «λεξιλόγιο» των πουλιών. Όχι βέβαια με την έννοια ότι τα πουλιά μιλούν όπως οι άνθρωποι, αλλά με την έννοια ότι οι ήχοι τους δεν είναι απλώς τυχαία κελαηδίσματα ή μηχανικές αντιδράσεις. Κρύβουν πληροφορία, ταυτότητα, διάθεση, ανάγκη, συναγερμό, επαφή.

Η Dr. Julie E. Elie, ερευνήτρια στο University of California, Berkeley, τιμήθηκε με το βραβείο Coller-Dolittle Prize 2026, ύψους 100.000 δολαρίων, για την πολυετή δουλειά της πάνω στην επικοινωνία των zebra finches, μικρών ωδικών πτηνών που είναι γνωστά για την έντονη κοινωνική και φωνητική τους συμπεριφορά. Η έρευνά της έδειξε ότι τα πτηνά αυτά δεν ξεχωρίζουν τους ήχους μόνο από την ακουστική τους μορφή, αλλά φαίνεται να τους ταξινομούν κυρίως με βάση το νόημά τους. (Tel Aviv University)

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Ένα μικρό «λεξικό» με 11 βασικές κλήσεις

Με συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και παρατήρησης της συμπεριφοράς των πουλιών, η ομάδα της Elie κατάφερε να ταξινομήσει τις φωνές των zebra finches σε 11 βασικές κατηγορίες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται κλήσεις που σχετίζονται με πείνα, επιθετικότητα, δεσμό, αναγνώριση και κοινωνική επαφή. Με άλλα λόγια, πίσω από το κελάηδισμα δεν υπάρχει μόνο μουσική. Υπάρχει μήνυμα. (Tel Aviv University)

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η επιστήμονας δεν περιορίστηκε στο να «βαφτίσει» η ίδια τους ήχους. Προχώρησε σε πειράματα για να δει αν τα ίδια τα πουλιά αναγνωρίζουν τις κατηγορίες αυτές. Εκπαίδευσε zebra finches να πατούν κουμπιά που αναπαρήγαγαν διαφορετικές κλήσεις και τα επιβράβευε με σπόρους όταν αντιδρούσαν στη σωστή κατηγορία. Τα πουλιά έμαθαν γρήγορα ποιες κλήσεις συνδέονταν με την ανταμοιβή, ένδειξη ότι δεν άκουγαν απλώς θορύβους, αλλά αναγνώριζαν σημασίες. (TAU Trust)

Η τεχνητή νοημοσύνη ακούει εκεί όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί

Η εξέλιξη αυτή δείχνει και κάτι ακόμη: η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπαίνει μόνο στα γραφεία, στα εργοστάσια, στα κινητά και στις επιχειρήσεις. Μπαίνει και στη φύση. Εκεί όπου το ανθρώπινο αυτί ακούει απλώς κελαηδίσματα, οι αλγόριθμοι μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα, διαφορές, επαναλήψεις, μικρές φωνητικές «υπογραφές». Μπορούν να ξεχωρίσουν ποιο πουλί μιλά, σε ποιο πλαίσιο, με ποια πρόθεση και προς ποιο άλλο πουλί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα ανοίξουμε κουβέντα με ένα καναρίνι στο μπαλκόνι. Αλλά σημαίνει ότι η επιστήμη πλησιάζει με σοβαρά βήματα έναν κόσμο που μέχρι σήμερα τον θεωρούσαμε σιωπηλό ή απλώς ενστικτώδη. Το Coller-Dolittle Challenge έχει στόχο ακριβώς την πρόοδο στην αμφίδρομη επικοινωνία ανθρώπων και ζώων, με την ελπίδα ότι η τεχνολογία θα μας επιτρέψει κάποτε να καταλαβαίνουμε περισσότερα από όσα νομίζαμε ότι μπορούν να μας πουν τα ζώα. (Coller dolittle 26)

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Και τώρα το μεγάλο ερώτημα: με τους ανθρώπους τι γίνεται;

Και εδώ επιτρέπεται ένα χαμόγελο. Διότι είναι πράγματι καταπληκτικό να αποκωδικοποιούμε πώς «μιλάνε» τα πουλιά. Μακάρι, όμως, να μπορούσαμε κάποτε να φτιάξουμε και ένα αντίστοιχο λεξικό για τους ανθρώπους. Ένα λεξικό που να μας λέει όχι απλώς τι λένε, αλλά αν το πιστεύουν. Αν λένε αλήθεια ή ψέματα. Αν υπόσχονται ή κοροϊδεύουν. Αν μιλούν με ειλικρίνεια ή αν κρύβονται πίσω από ωραίες λέξεις.

Γιατί, τελικά, τα πουλιά μπορεί να κελαηδούν χωρίς να τα καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι, όμως, μιλούν ασταμάτητα — και καμιά φορά είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλάβεις τι πραγματικά εννοούν.

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Χα χα χα.