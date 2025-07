Ένας άνδρας σκότωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα) δύο εργαζομένους της πρεσβείας του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες έξω από το εβραϊκό μουσείο της Ουάσινγκτον όπου γινόταν μια εκδήλωση και φώναξε φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα κατά τη σύλληψή του, μια επίθεση που ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε ως αντισημιτική.

Από το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης έγινε γνωστό πως τα θύματα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ήταν ένα νεαρό ζευγάρι που ετοιμαζόταν να αρραβωνιαστεί, είπε ο ισραηλινός πρεσβευτής.

Advertisement

Advertisement

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα άτομο, ύποπτο ως ο δράστης των πυροβολισμών, μπήκε μέσα στο κτίριο μετά τα πυρά και συνελήφθη.

Φώναζε «λευτεριά στην Παλαιστίνη»

«Πριν από τους πυροβολισμούς, ο ύποπτος παρατηρήθηκε να πηγαινοέρχεται έξω από το μουσείο. Πλησίασε μια παρέα τεσσάρων ατόμων, έβγαλε ένα πιστόλι και άνοιξε πυρ», δήλωσε στους δημοσιογράφους η αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον Πάμελα Σμιθ.

«Πιστεύουμε πως ο δράστης ήταν μόνο ένας και έχει συλληφθεί», πρόσθεσε.

Η ίδια δήλωσε πως ο συλληφθείς ύποπτος είχε φωνάξει «Free, free Palestine» («Λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη»).

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο συλληφθείς ονομάζεται Ιλάιας Ροντρίγκες, είναι ηλικίας 30 ετών και κατάγεται από το Σικάγο.

Advertisement

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να έχει πιστοποιηθεί μέχρι στιγμής η αυθεντικότητά του, ένας γενειοφόρος άνδρας που φορά γυαλιά, σακάκι και λευκό πουκάμισο συλλαμβάνεται και μεταφέρεται από άτομα χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Πριν περάσει την πόρτα, γυρίζει προς τους παρευρισκομένους και την κάμερα και φωνάζει δύο φορές «Λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη» («Free! Free Palestine»).

Νεαρό ζευγάρι τα θύματα – Θα της έκανε πρόταση γάμου

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ονόματα των δύο μελών της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον που σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα), ενώ έχει συλληφθεί ένα ύποπτος ο οποίος φώναξε φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα.

Advertisement

Πρόκειται για τον Γιαρόν Λισίνσκι και την Σάρα Λιν Μίλγκριμ, ένα νεαρό ζευγάρι που επρόκειτο να αρραβωνιαστεί και δέχθηκε τα πυρά καθώς έφευγε από μια εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο στο κέντρο της Ουάσινγκτον, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το Λευκό Οίκο.

Η αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας Πάμελα Σμιθ δήλωσε ότι ένας άνδρας πυροβόλησε με πιστόλι εναντίον μιας παρέας τεσσάρων ανθρώπων πλήττοντας τα δύο θύματα. Πριν από τα πυρά, είχε θεαθεί να πηγαίνει πάνω-κάτω έξω από το μουσείο. Ο εν λόγω 30χρονος άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ιλάιας Ροντρίγκες από το Σικάγο, φώναξε «Free Palestine, Free Palestine» όταν συνελήφθη, πάντα σύμφωνα με την Σμιθ.

«Μετά τα πυρά, ο ύποπτος μπήκε μέσα στο μουσείο και συνελήφθη από τα μέλη της ασφάλειας της εκδήλωσης», δήλωσε η Σμιθ. «Μόλις του πέρασαν τις χειροπέδες, ο ύποπτος είπε πού είχε πετάξει το όπλο και το όπλο αυτό βρέθηκε και ο ίδιος άφησε να εννοηθεί πως διέπραξε το αδίκημα».

Advertisement

Ο Γεχιέλ Λάιτερ, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, είπε στους δημοσιογράφους ότι ο νέος που σκοτώθηκε «είχε αγοράσει αυτή την εβδομάδα ένα δακτυλίδι με την πρόθεση να ζητήσει σε γάμο το κορίτσι του την ερχόμενη εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ».

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε πως έχει «σοκαριστεί» από την επίθεση.

«Το μίσος, ο εξτρεμισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν και δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στις κοινωνίες μας», υπογράμμισε σε ανάρτησή της στο X.

Advertisement

Στη Ρώμη, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε «σθεναρά τις σκηνές τρόμου και βίας» που εκτυλίσθηκαν στην Ουάσινγκτον.

Advertisement

«Πρέπει να σταματήσουμε τον αντισημιτισμό, η φρίκη του παρελθόντος δεν πρέπει να επιστρέψει», έγραψε στο Χ, προσθέτοντας ότι είναι «κοντά» στο Ισραήλ.

Οργή και καταδίκη

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η ασφάλεια θα ενισχυθεί στις ισραηλινές πρεσβείες σ′ όλο τον κόσμο.

Στο Βερολίνο, ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως έχει σοκαρισθεί από το φόνο των δύο εργαζομένων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον.

Advertisement

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αντισημιτική βία. Είμαι σοκαρισμένος από τον άνανδρο φόνο δύο εργαζομένων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον», έγραψε ο Γιόχαν Βάντεφουλ σε ανάρτησή του στο X.

Antisemitische Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Ich bin schockiert über den heimtückischen Mord an zwei Mitarbeitern der israelischen Botschaft in #Washington. Lieber @gidonsaar, in Gedanken bin ich bei den Kollegen des @IsraelMFA & den Familien der Getöteten. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 22, 2025

«Δυο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας σκοτώθηκαν με παράλογο τρόπο απόψε κοντά στο εβραϊκό μουσείο της Ουάσιγκτον. Ερευνούμε ενεργά», έγραψε στο X η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.



We will bring this depraved perpetrator to justice. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025

Ο Ντάνι Ντάνον, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, αναφέρθηκε σε «εξαχρειωμένη ενέργεια αντισημιτικής τρομοκρατίας», επίσης μέσω X.

«Το να επιτίθεσαι σε διπλωμάτες και σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας ξεπερνά κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αμερικανικές αρχές θα δράσουν σθεναρά εναντίον των υπεύθυνων για αυτή την εγκληματική ενέργεια. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρα αποφασιστικά για να προστατεύει τους πολίτες και τους αντιπροσώπους του σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο πρεσβευτής.

The fatal shooting that took place outside the event that took place at the Jewish Museum in Washington, D.C. is a depraved act of anti-Semitic terrorism. Harming the Jewish community is crossing a red line. We are confident that the US authorities will take strong action against… pic.twitter.com/mVyXHjGyxU — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 22, 2025

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις αμερικανικές αρχές ότι θα λάβουν ισχυρά μέτρα εναντίον των υπεύθυνων γι′ αυτή την εγκληματική πράξη. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρα αποφασιστικά για να προστατεύσει τους υπηκόους του και τους αντιπροσώπους του παντού στον κόσμο», δήλωσε.

I am devastated by the scenes in Washington DC.



This is a despicable act of hatred, of antisemitism, which has claimed the lives of two young employees of the Israeli embassy.



Our hearts are with the loved ones of those murdered and our immediate prayers are with the injured.… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 22, 2025

«Η τρομοκρατία και το μίσος δεν θα μας καταβάλουν», αντέδρασε ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δηλώνοντας «συγκλονισμένος μ′ αυτό που συνέβη στην Ουάσινγκτον». «Η Αμερική και το Ισραήλ θα παραμείνουν ενωμένοι για να υπερασπισθούμε τους λαούς μας και τις κοινές αξίες μας», πρόσθεσε.

Τραμπ: «Φρικτοί φόνοι με κίνητρο τον αντισημιτισμό»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τους «φρικτούς» φόνους δυο μελών του διπλωματικού προσωπικού της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον –άνδρα και γυναίκας–, που διαπράχθηκαν κοντά στο εβραϊκό μουσείο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

«Αυτοί οι φρικτοί φόνοι» στην Ουάσιγκτον «προφανώς με κίνητρο τον αντισημιτισμό, πρέπει να τερματιστούν τώρα!», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας με κεφαλαία όλα τα γράμματα της τελευταίας λέξης για έμφαση, όπως συνηθίζει. «Το μίσος και η ριζοσπαστικοποίηση δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ Αυξανόμενης τουρκικής αυτοπεποίθησης… Νότια Καρολίνα: Θανατοποινίτης επιδιώκει τη θανάτωσή του μετά την εκτέλεση των φίλων του Βασίλισσα της ομορφιάς και διάσημη influencer συνελήφθη για απάτη σε βάρος καταναλωτών

Ρούμπιο: «Θα βρεθούν οι υπεύθυνοι»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως οι αρχές θα «καταδιώξουν» τους υπεύθυνους για την επίθεση κοντά στο εβραϊκό μουσείο της Ουάσιγκτον κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δυο μέλη του προσωπικού –άνδρας και γυναίκα– στην πρεσβεία του Ισραήλ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

We condemn in the strongest possible terms the murder of two staff members from the Embassy of Israel in Washington, DC. Our prayers are with their loved ones.



This was a brazen act of cowardly, antisemitic violence. Make no mistake: we will track down those responsible and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 22, 2025

«Επρόκειτο για ξεδιάντροπη ενέργεια άνανδρης αντισημιτικής βίας. Μη γελιέστε: Θα βρούμε τους υπεύθυνους και θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP