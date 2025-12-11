Ο ουκρανικός λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει για το «εδαφικό» στο Ντονμπάς, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι το ζήτημα των πιθανών εδαφικών λύσεων θα πρέπει να καθοριστεί μέσω εκλογών ή δημοψηφίσματος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προέβη σε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους την Πέμπτη (11/12). Ο ίδιος εξήγησε ότι η αμερικανική πλευρά προτείνει τη δημιουργία μιας λεγόμενης «ελεύθερης οικονομικής» ζώνης, ή, όπως την αποκαλούν οι Ρώσοι, μιας «αποστρατιωτικοποιημένης» ζώνης, σε μέρος του Ντονμπάς.

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν από το συγκεκριμένο τμήμα, ενώ και τα ρωσικά στρατεύματα θα παραμείνουν εκτός. Παρόλα αυτά, ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε ότι εξακολουθούν να παραμένουν ερωτήματα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο σχέδιο για το Ντονμπάς.

Τα ερωτήματα αυτά έχουν να κάνουν με το ποιος θα ελέγχει αυτή τη ζώνη, ποιος θα είναι ο μηχανισμός παρακολούθησης, εάν τα ρωσικά στρατεύματα αποσύρονται σε απόσταση κατοπτρισμού και πώς να αποτραπεί πιθανή διείσδυση ρωσικών δυνάμεων με διάφορα προσχήματα.



Τόνισε ότι το προτεινόμενο μοντέλο δεν είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας, καθώς είναι δίκαιο το εδαφικό να παραμείνει στη σημερινή γραμμή επαφής. Ωστόσο, ο διάλογος συνεχίζεται και το Κίεβο επιδιώκει δίκαιες λύσεις βασισμένες στην ισότητα και τις εγγυήσεις ασφάλειας.

«Πιστεύω ότι ο λαός της Ουκρανίας θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε μέσω εκλογών είτε μέσω δημοψηφίσματος, η θέση του λαού της Ουκρανίας πρέπει να καθοριστεί», δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι πολλά εξαρτώνται τώρα από τον ουκρανικό στρατό.

«Τι μπορεί να αποτρέψει ο ουκρανικός στρατός, πώς μπορεί να τοποθετηθεί, πού μπορεί να καταστρέψει τον κατακτητή. Αυτό επηρεάζει ολόκληρη τη διπλωματική δομή», είπε χαρακτηριστικά.