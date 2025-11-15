Τη μαζική παραγωγή ενός νέου drone, που σχεδιάζεται στην ουκρανία για την αναχαίτιση των ρωσο-ιρανικών drone τύπου Shahed, ξεκίνησε το Κίεβο.

Το Octopus, όπως είναι η ονομασία του, είναι αποκλειστικά τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες μάχης ,ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη διάρκεια της νύχτας «υπό συνθήκες παρεμβολών και σε χαμηλά υψόμετρα», όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ.

Οι τρεις πρώτοι κατασκευαστές έχουν ήδη ξεκινήσει την παραγωγή και ετοιμάζονται άλλοι 11 να δημιουργήσουν γραμμές παραγωγής, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι στόχος είναι η κατασκευή έως και 1.000 αντιαεροπορικών drone την ημέρα.

Ασπίδα στις ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την τελευταία επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ως «σκόπιμη, υπολογισμένη και κακόβουλη», μετά τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων σε μια σειρά νυχτερινών επιθέσεων σε ολόκληρο το Κίεβο, σύμφωνα με τον Λουκ Χάρντινγκ.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και σύντομα ακούστηκαν στο ουρανό τα drones Shahed, με πυρά από βαριά πολυβόλα από την ουκρανική αεροπορική άμυνα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα χτυπήθηκε από 430 drones και 18 πυραύλους.

Στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ουκρανική Pravda, παρουσίασε το Octopus, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα κατασκευάσει αυτά τα UAV για περαιτέρω δοκιμές στην Ουκρανία και, μετά τις δοκιμές, είναι έτοιμο να αυξήσει την παραγωγή τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ουκρανία.

Στις 13 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει αρχίσει να παράγει αντιαεροπορικά drones σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες σχετικά με τον όγκο παραγωγής.