Την παραίτησή τους υπέβαλαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χριντσούκ, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, μετά το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Χριντσούκ ανέφερε ότι υπέβαλε επιστολή παραίτησης, τονίζοντας ότι δεν έχει εμπλακεί σε «καμία παραβίαση του νόμου».

Το σκάνδαλο διαφθοράς συνδέεται με τον προκάτοχο του Γκαλουστσένκο και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την καθαίρεση των δύο υπουργών.

Νωρίτερα, η πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι διεξάγεται έρευνα για διαφθορά στην κρατική ουκρανική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε επτά άτομα, κατηγορούμενα για δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού κλάδου.