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Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιεί προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ και συμπίπτει με την επέτειο της σοβιετικής εισβολής στη Βουδαπέστη το 1956.

Περίπου 60.000 ονόματα πρακτόρων καθίστανται πλέον προσβάσιμα στο κοινό, με στόχο την ιστορική διαφάνεια και τη συμφιλίωση της κοινωνίας με το παρελθόν της.

Πρόσθετα αρχεία αναμένεται να αναρτηθούν τον Φεβρουάριο του 2027, αν και πολλοί φάκελοι είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων πολιτικών αναταραχών και μεταβάσεων.

Ο ουγγρικός νόμος αναγνωρίζει τη γνώση του παρελθόντος και τη διαφάνεια των θεσμών ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού κράτους.

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Στη δημοσιότητα δίνει η Ουγγαρία δεκάδες χιλιάδες φακέλους των μυστικών υπηρεσιών της κομμουνιστικής περιόδου αναρτώντας τους σε online δημόσια βάση δεδομένων και ανοίγοντας ένα παράθυρο στο τεράστιο δίκτυο πληροφοριοδοτών και πρακτόρων τους οποίους χρησιμοποιούσε επί δεκαετίες το κομμουνιστικό καθεστώς για να παρακολουθεί τους ούγγρους πολίτες.

Η ιστορική αυτή κίνηση γίνεται περισσότερα από 36 χρόνια μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος και υλοποιεί την δέσμευση που ανέλαβε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

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Η έναρξη της δημοσιοποίησης των μυστικών αρχείων γίνεται σήμερα Τετάρτη (04.11.2026) 70 ακριβώς χρόνια από την ημέρα που τα σοβιετικά τανκς εισήλθαν στην Βουδαπέστη για να καταπνίξουν την ουγγρική εξέγερση που είχε ξεκινήσει στις 23 Οκτωβρίου.

«Υλοποιούμε τώρα, έπειτα από 36 χρόνια … την υπόσχεση της αλλαγής του καθεστώτος», δήλωσε ο Πέτερ Μάγιαρ εξηγώντας ότι περί τα 60.000 ονόματα είναι πλέον δημόσια. «Ζητώ από όλους να μεταχειρισθούν αυτήν την πολύ καθυστερημένη δημοσιοποίηση των αρχείων με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά … καθώς πολλές οικογένειες θα βρεθούν τώρα αντιμέτωπες με δύσκολες πληροφορίες που θα σχετίζονται με κάποιο αποθανόν μέλος τους … Είναι αδύνατη η αντιμετώπιση ενός τραύματος χωρίς συζήτηση και ερωτήσεις», δήλωσε ο ούγγρος πρωθυπουργός.

Επιπλέον φάκελοι θα δημοσιοποιηθούν τον Φεβρουάριο 2027. Ωστόσο, τα αρχεία δεν είναι πλήρη, αφού πολλοί φάκελοι καταστράφηκαν το 1956 κατά την διάρκεια της ουγγρικής εξέγερσης κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος και της σοβιετικής επικυριαρχίας, αλλά και κατά την περίοδο ⁠1988-1989.

Το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος ήρθε το 1989, αλλά η Ουγγαρία καθυστέρησε το άνοιγμα των φακέλων του αρχείου που φυλάσσεται σε έναν τεράστιο υπόγειο χώρο στην Βουδαπέστη λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης διαδοχικών κυβερνήσεων που δεν επέτρεψαν στην ουγγρική κοινωνία να συμφιλιωθεί με το κομμουνιστικό της παρελθόν.

Μέχρι σήμερα, εκτός από τους ερευνητές, οι πολίτες μπορούσαν να αιτηθούν πρόσβασης στους δικούς τους φακέλους ή στους φακέλους στενών συγγενών. Από σήμερα, όλοι θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία μέσω μίας online βάσης δεδομένων.

Το Ιστορικό Αρχείο της Ουγγρικής Κρατικής Ασφαλείας διαχειρίζεται τους φακέλους των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας του κομμουνιστικού καθεστώτος, οι οποίοι περιέχουν τα ονόματα 50.000-60.000 πληροφοριοδοτών.

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Η Πολωνία άνοιξε τα αρχεία της πολύ νωρίτερα, αλλά δεν επιτρέπει ελεύθερες και χωρίς περιορισμούς αναζητήσεις, όπως θα είναι η περίπτωση της Ουγγαρίας.

Η Γερμανία υιοθέτησε επίσης μία περιοριστική προσέγγιση στο άνοιγμα των φακέλων της Stasi, ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία δεν έχει αναρτηθεί το σύνολο των φακέλων στην online βάση δεδομένων.

Ο ουγγρικός νόμος ορίζει ότι η κατανόηση του παρελθόντος και η διαφάνεια των δημοσίων θεσμών είναι «θεμελιώδεις προϋποθέσεις» για την λειτουργία ενός δημοκρατικού κράτους.

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