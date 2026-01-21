Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εργασίες για την επίσημη έγκριση και εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ, την οποία είχαν συμφωνήσει πέρυσι το καλοκαίρι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι «δεδομένων των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την επιβολή δασμών, κατά της Γροιλανδίας και της Δανίας, καθώς και των ευρωπαίων συμμάχων τους, δεν μας απομένει άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε τις εργασίες» για τη συμφωνία. Πρόσθεσε δε ότι «μέχρι οι ΗΠΑ να αποφασίσουν να επανέλθουν σε μια πορεία συνεργασίας αντί για αντιπαράθεση», δεν θα ληφθούν μέτρα για την προώθησή της.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Λάνγκε επισήμανε ότι «η κυριαρχία και η εδαφική μας ακεραιότητα διακυβεύονται» και ότι «η συνήθης λειτουργία είναι αδύνατη».

EU-US trade deal: chair of the international trade committee @berndlange explains: Turnberry legislation on hold until Greenland threats cease. Read: https://t.co/4BXi9sToeT January 21, 2026

Η αναστολή της συμφωνίας έγινε έπειτα από την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παγώσει επ’ αόριστον την ψηφοφορία για την επικύρωσή της, σε απάντηση στις κλιμακούμενες απειλές του Προέδρου Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Επιτροπή Εμπορίου ανέβαλε την ψηφοφορία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο να τεθεί ποτέ σε πλήρη ισχύ η συμφωνία.

Η απειλή για την επιβολή δασμών κατά της Γροιλανδίας, που διατυπώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ώθησε τους ευρωβουλευτές να επανεξετάσουν την αναμενόμενη ψήφο επικύρωσης. Η συμφωνία προέβλεπε δασμό 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση κατάργησης όλων των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και ορισμένα γεωργικά προϊόντα.

Η συμφωνία έχει εφαρμοστεί εν μέρει, ωστόσο απαιτεί ακόμη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να οριστικοποιηθεί. Την εποχή της συμφωνίας, οι παραχωρήσεις της ΕΕ θεωρήθηκαν ως προσπάθεια αποφυγής πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ και διασφάλισης των εγγυήσεων ασφάλειας για την ήπειρο, εν μέσω του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.