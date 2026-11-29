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Το Ισραήλ ανακήρυξε την ανεξαρτησία του το 1948, ενώ το παλαιστινιακό κράτος εξακολουθεί να διεκδικεί την πλήρη κυριαρχία και την αυτοδιάθεσή του.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 29η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό για να υπενθυμίζει το δικαίωμα στην ανεξαρτησία.

Διάφορα κρίσιμα ζητήματα, όπως τα σύνορα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, παραμένουν άλυτα εμποδίζοντας την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών στην περιοχή.

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Η 29η Νοεμβρίου είναι μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. Μια ημερομηνία που συνδέεται με μια ιστορική απόφαση της διεθνούς κοινότητας, αλλά και με μια υπόσχεση που, 79 χρόνια αργότερα, δεν έχει εκπληρωθεί στο σύνολό της.

Στις 29 Νοεμβρίου 1947, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την απόφαση 181, που προέβλεπε τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών, ενός εβραϊκού και ενός αραβικού, στα εδάφη της υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνης.

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Το ένα κράτος δημιουργήθηκε. Το άλλο εξακολουθεί να διεκδικεί την πλήρη κυριαρχία και ανεξαρτησία του.

Η ιστορική ψηφοφορία του 1947

Η απόφαση εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 10 αποχές. Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών που καταψήφισαν το σχέδιο.

Η πρόταση προέβλεπε ότι περίπου το 56% των εδαφών θα παραχωρούνταν στο εβραϊκό κράτος και περίπου το 43% στο αραβικό, ενώ η Ιερουσαλήμ θα υπαγόταν σε ειδικό διεθνές καθεστώς υπό την εποπτεία του ΟΗΕ.

Η εβραϊκή ηγεσία αποδέχθηκε το σχέδιο, ενώ η αραβική πλευρά το απέρριψε, θεωρώντας άδικη την κατανομή των εδαφών.

Η απόφαση δεν οδήγησε στην ειρηνική συνύπαρξη που επιδίωκε ο ΟΗΕ.

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Η ίδρυση του Ισραήλ και η παλαιστινιακή καταστροφή

Στις 14 Μαΐου 1948, ο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν ανακήρυξε την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ.

Ακολούθησε ο πρώτος αραβοϊσραηλινός πόλεμος, ενώ περίπου 750.000 Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

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Οι Παλαιστίνιοι ονόμασαν αυτή την ιστορική τραγωδία «Νάκμπα», που στα αραβικά σημαίνει καταστροφή.

Για τους Ισραηλινούς, η ίδρυση του κράτους τους αποτέλεσε την εκπλήρωση μιας ιστορικής εθνικής επιδίωξης, ιδιαίτερα μετά τη φρίκη του Ολοκαυτώματος.

Δύο λαοί, δύο διαφορετικές ιστορικές μνήμες, στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

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Ο πόλεμος των Έξι Ημερών και το Όσλο

Το 1967, με τον πόλεμο των Έξι Ημερών, το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας, διαμορφώνοντας νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Το 1988 ανακηρύχθηκε το Κράτος της Παλαιστίνης, ενώ το 1993 οι Συμφωνίες του Όσλο δημιούργησαν μεγάλες προσδοκίες για την ειρηνική επίλυση του Μεσανατολικού.

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Η ιστορική χειραψία του Γιτζάκ Ράμπιν και του Γιασέρ Αραφάτ στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον, έδωσε την εντύπωση ότι η ειρήνη ήταν πλέον εφικτή.

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Οι ελπίδες, όμως, διαψεύστηκαν.

Το 2012 η Παλαιστίνη απέκτησε στον ΟΗΕ το καθεστώς κράτους-παρατηρητή, χωρίς να γίνει πλήρες μέλος του Οργανισμού.

Γιατί η 29η Νοεμβρίου είναι ημέρα αλληλεγγύης

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Στις 2 Δεκεμβρίου 1977, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να καθιερώσει την 29η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό.

Η επιλογή της ημερομηνίας δεν ήταν τυχαία. Υπενθυμίζει την ιστορική απόφαση του 1947 και το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση, την εθνική ανεξαρτησία και την κυριαρχία.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται ειδικές συνεδριάσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στη Γενεύη, στη Βιέννη και σε άλλες πόλεις του κόσμου.

Το μήνυμα του ΟΗΕ

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη προστασίας των αμάχων, αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και ουσιαστικής προόδου προς τη λύση των δύο κρατών.

79 χρόνια μετά – Το ζητούμενο παραμένει η ειρήνη

Τα σύνορα, το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, το προσφυγικό, οι ισραηλινοί εποικισμοί και οι εγγυήσεις ασφαλείας εξακολουθούν να αποτελούν κεντρικά ζητήματα μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι Παλαιστίνιοι δικαιούνται να ζουν ελεύθεροι στο δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Οι Ισραηλινοί δικαιούνται να ζουν με ασφάλεια, χωρίς τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.

Σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά την ιστορική ψηφοφορία της 29ης Νοεμβρίου 1947, η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες της μεταπολεμικής ιστορίας της.

Δύο λαοί. Δύο κράτη. Μια ειρήνη που ακόμη αναζητείται.

Πρωτογενής πηγή: https://www.un.org/en/observances/international-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people