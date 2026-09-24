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Οι πρώτες τρεις εμφανίσεις του καλλιτέχνη έχουν προγραμματιστεί για το τέλος Οκτωβρίου σε Δουβλίνο, Παρίσι και Λονδίνο αντίστοιχα.

Ο ράπερ υποστηρίζει ενεργά την παλαιστινιακή υπόθεση, τονίζοντας ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν να παίρνουν δημόσια θέση για σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Τα έσοδα από τη νέα περιοδεία θα διατεθούν σε οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η εταιρεία προώθησης της προηγούμενης περιοδείας απομάκρυνε τον Macklemore λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών του, προκαλώντας την αποχώρηση και άλλων συμμετεχόντων καλλιτεχνών.

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Μετά την απομάκρυνσή του από το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας του Εντ Σίραν, ο Macklemore ανακοίνωσε τη δική του σειρά συναυλιών με τίτλο «Free Palestine Tour». Ο ράπερ γνωστοποίησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου τις πρώτες τρεις ημερομηνίες, με εμφανίσεις στο Δουβλίνο στις 26 Οκτωβρίου, στο Παρίσι στις 29 Οκτωβρίου και στο Λονδίνο στις 30 Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή του στα social media, ο Macklemore αναφέρθηκε στην αυξανόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από την παλαιστινιακή υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος «αφυπνίζεται απέναντι στην παλαιστινιακή απελευθέρωση».

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Στη συνέχεια έκανε σαφή αναφορά στη στάση των καλλιτεχνών απέναντι στα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, γράφοντας:

«Είναι 2026. Το να μένεις απολιτίκ εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια. Ο κόσμος ζητά από τους καλλιτέχνες να παίρνουν θέση, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην κοινότητα. Να χρησιμοποιούν τη σκηνή για κάτι περισσότερο από την ψυχαγωγία. Να αντιδρούν όταν το κάλεσμα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη αντιμετωπίζεται με προσπάθειες φίμωσης».

Η απομάκρυνση από την περιοδεία του Εντ Σίραν

Ο Macklemore απομακρύνθηκε από τις υπόλοιπες εμφανίσεις του αμερικανικού σκέλους της περιοδείας του Εντ Σίραν, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια συναυλιών. Η εταιρεία προώθησης της περιοδείας είχε αναφέρει ότι οι χώροι διεξαγωγής των επόμενων συναυλιών δεν θα επέτρεπαν την παρουσία του, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά υπήρχε κίνδυνος να επηρεαστεί η διεξαγωγή των συναυλιών.

Ο ίδιος ο Εντ Σίραν έχει δηλώσει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του, ενώ έχει μιλήσει δημόσια για την κατάσταση στη Γάζα και έχει χαρακτηρίσει την ανθρωπιστική κατάσταση «καταστροφική και αδικαιολόγητη».

Μετά την απομάκρυνση του Macklemore, αρκετοί από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην περιοδεία αποχώρησαν επίσης, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την εξέλιξη.

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Οι νέες συναυλίες του Macklemore

Η νέα περιοδεία θα ξεκινήσει από την Ευρώπη, με τις πρώτες τρεις συναυλίες να πραγματοποιούνται στο Δουβλίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, τα έσοδα από τις συναυλίες θα διατεθούν σε οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική, ιατρική και άλλου είδους υποστήριξη στους Παλαιστινίους.

Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθούν και επιπλέον ημερομηνίες, μεταξύ άλλων και στις ΗΠΑ. Οι καλλιτέχνες που θα πλαισιώσουν τον Macklemore στις συγκεκριμένες εμφανίσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Ο ράπερ ανέφερε επίσης ότι έχει επικοινωνήσει με καλλιτέχνες που έχουν χρησιμοποιήσει τη σκηνή τους για να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό, ανεξάρτητα από τις συνέπειες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν νέες ημερομηνίες στην περιοδεία.

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