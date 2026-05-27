Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δημοσιογραφική επιμέλεια Αδάμας Γεροσίδερης

Η Παμ Μπόντι, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Τραμπ, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς λίγο μετά την απομάκρυνσή της από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Η 60χρονη πρώην εισαγγελέας της Φλόριντα φέρεται να έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπεία και να βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης.

Advertisement

Advertisement

Η αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας της ήρθε την ίδια ώρα που έγινε γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ την τοποθετεί στο Presidential Council of Advisors on Science and Technology, το προεδρικό συμβούλιο συμβούλων για την επιστήμη και την τεχνολογία, με έμφαση στην πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύμφωνα με το Axios, η Μπόντι αναμένεται να συμβάλει στον συντονισμό ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και στελέχη του τεχνολογικού κλάδου.

Η αποχώρησή της από το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προκαλέσει έντονο πολιτικό θόρυβο στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Μπόντι πληροφορήθηκε ουσιαστικά το τέλος της θητείας της μέσα στην προεδρική λιμουζίνα, γνωστή ως «The Beast», όταν ο Τραμπ φέρεται να της είπε τη φράση: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα».

Η Μπόντι είχε αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης και η θητεία της συνδέθηκε με εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αλλά και με την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να προωθήσει τη δική της ατζέντα στο πεδίο της Δικαιοσύνης. Η απομάκρυνσή της, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Παρά την αποπομπή της, η επιστροφή της μέσω συμβουλευτικού ρόλου δείχνει πως η πρώην υπουργός παραμένει κοντά στο πολιτικό περιβάλλον του Τραμπ. Το νέο της αντικείμενο αφορά έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της αμερικανικής πολιτικής και οικονομίας: την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρύθμισή της και τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ με την Κίνα.

Η είδηση για τη διάγνωσή της προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα social media. Η Κέιτι Μίλερ, πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και παρουσιάστρια podcast, έγραψε ότι η Μπόντι «δίνει αθόρυβα μάχη με τον καρκίνο» τις τελευταίες εβδομάδες, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της.

Προς το παρόν, η ίδια η Παμ Μπόντι δεν έχει κάνει εκτενή δημόσια δήλωση για την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, πάντως, η πρώην υπουργός έχει ολοκληρώσει θεραπεία και αναρρώνει, την ώρα που ετοιμάζεται να αναλάβει έναν νέο ρόλο στον κύκλο συμβούλων του Λευκού Οίκου.

Advertisement

Ρεκόρ παραιτήσεων αλλά και απολύσεων

Η υπόθεση της Μπόντι δεν είναι μεμονωμένη. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σκηνικό ανακατατάξεων στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ήδη από τους πρώτους μήνες της θητείας της καταγράφει σημαντική κινητικότητα σε κορυφαίες θέσεις.

Σύμφωνα με το Brookings Institution, έως τις 4 Μαΐου 2026 η λεγόμενη «A Team» του Τραμπ, δηλαδή οι ανώτερες θέσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου, εκτός υπουργικού συμβουλίου, είχε καταγράψει ποσοστό αποχωρήσεων 34%, ενώ η εναλλαγή στο υπουργικό συμβούλιο έφτανε το 20%, με τρεις θέσεις να έχουν ήδη αλλάξει πρόσωπο.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν βρεθεί εκτός ή έχουν μετακινηθεί από θέσεις ευθύνης στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ είναι η ίδια η Παμ Μπόντι από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Κρίστι Νόεμ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ από το υπουργείο Εργασίας, ο Νταν Μποντζίνο από τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή του FBI, καθώς και ο Γκρεγκ Μποβίνο από κρίσιμη θέση στην τελωνειακή και συνοριακή προστασία. Το The Week καταγράφει επίσης περιπτώσεις στελεχών που είτε απομακρύνθηκαν είτε μετακινήθηκαν είτε οδηγήθηκαν σε αποχώρηση μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων πολιτικών και διοικητικών πιέσεων.

Advertisement

Η Μπόντι, πάντως, παρά την απομάκρυνσή της από το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν φαίνεται να αποκόπτεται από τον κύκλο του Τραμπ. Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος την τοποθέτησε στο προεδρικό συμβούλιο συμβούλων για την επιστήμη και την τεχνολογία, με αντικείμενο την πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ παράλληλα θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα εθνικών υποδομών.

Έτσι, η ιστορία της Παμ Μπόντι αποκτά διπλή ανάγνωση: από τη μία, την προσωπική της μάχη με τον καρκίνο του θυρεοειδούς, για τον οποίο φέρεται να έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπεία και να αναρρώνει· από την άλλη, την πολιτική πραγματικότητα μιας κυβέρνησης που, όπως και στην πρώτη θητεία Τραμπ, δείχνει να λειτουργεί με γρήγορες αλλαγές προσώπων, αιφνιδιαστικές απομακρύνσεις και συνεχείς αναδιατάξεις ισχύος.

Advertisement