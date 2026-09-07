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Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, μέσα στην περίφραξη των κροκοδείλων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο εργαζόμενος είχε φέρει ένα κοτόπουλο κοντά στον φράχτη, όταν το ερπετό του επιτέθηκε και προσπάθησε να τον τραβήξει μέσα στην πισίνα.

Ο κροκόδειλος κράτησε τα πόδια του άνδρα στα σαγόνια του για περισσότερο από μία ώρα, ενώ εκείνος παρέμενε μέσα στο νερό και προσπαθούσε να κρατηθεί από την άκρη της πισίνας. Επισκέπτες και εργαζόμενοι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ενώ ένας από τους παρευρισκόμενους του έδωσε έναν μεταλλικό σωλήνα για να κρατηθεί μέχρι να φτάσουν οι Αρχές.

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Ο άνδρας υπέφερε από αφόρητους πόνους και, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταφέρει το ABC, δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει. Η μόνη φράση που κατάφερε να ψελλίσει ήταν: «Δεν έχω κάνει τίποτα κακό». Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι αργότερα πληροφορήθηκε πως ο εργαζόμενος είχε χάσει το ένα του πόδι πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και πυροβόλησαν τον κροκόδειλο, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα. Στη συνέχεια ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο 3 Mile General Hospital, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του. Ωστόσο, υπέκυψε περίπου στις 7 το πρωί της Κυριακής.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, εργαζόταν στο πάρκο περίπου δύο χρόνια. Το Adventure Park πραγματοποιεί τακτικά επιδείξεις ταΐσματος κροκοδείλων, κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι έρχονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τα ζώα. Μετά το δυστύχημα, το πάρκο έκλεισε μέχρι νεωτέρας.