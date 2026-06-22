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Καλύτερη είναι πλέον η κατάσταση του 3χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας άνδρας το πέταξε στον χώρο όπου βρίσκονταν κροκόδειλοι, σε ζωολογικό κήπο στο Κέμπριτζσάιρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη και προκάλεσε σοκ, με τις υπηρεσίες ασφαλείας να επεμβαίνουν άμεσα για τη διάσωση του παιδιού. Το αγόρι νοσηλεύεται και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του δεν θεωρείται πλέον κρίσιμη.

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Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο άνδρας φαίνεται να έχει μαθησιακές δυσκολίες και βρισκόταν στον χώρο μαζί με φροντιστές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι γνώριζε το παιδί ή την οικογένειά του. Ο 30χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση έως τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η αστυνομία εκτιμά πως δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση αυτή τη στιγμή.

Οι Αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι κανένας από τους κροκόδειλους του ζωολογικού κήπου δεν θανατώθηκε μετά το περιστατικό. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης συνεχίζεται.