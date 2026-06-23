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Το αν πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια πριν μπούμε στο σπίτι εξακολουθεί να διχάζει τις απόψεις. Για ορισμένους αποτελεί απαράβατο κανόνα, ενώ για άλλους δεν ήταν ποτέ μέρος της καθημερινότητάς τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αμερικανίδα Sophia και ο Σέρβος Pedja, οι οποίοι διαπίστωσαν από νωρίς στη σχέση τους ότι είχαν διαφορετικές συνήθειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και αποφάσισαν να τις παρουσιάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως είπε η Sophia σε ένα ρεπορτάζ του BBC: «Αποφασίσαμε να γυρίσουμε ένα βίντεο γιατί υπήρχαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη δική μου και τη δική του οικογένεια». Στο σπίτι του Pedja, όπως σχολιάζει ο ίδιος, «πάντα βγάζαμε τα παπούτσια μας», αλλά αυτό φαινόταν παράξενο στη Sophia που του έλεγε, «α, εντάξει, θέλεις να μυρίζεις τα πόδια μου;». «Πολλούς τούς αηδιάζει το γεγονός να φοράς παπούτσια μέσα στο σπίτι», πρόσθεσε ο Pedja.

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Προκειμένου να εξετάσει το θέμα από επιστημονική σκοπιά, το BBC πραγματοποίησε ένα μικρό πείραμα. Μία δημοσιογράφος παρέδωσε τα παπούτσια που φορούσε στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Μπράιτον, όπου η μικροβιολόγος Dr Sarah Pitt ανέλαβε να αναλύσει δείγμα που συλλέχθηκε από τις σόλες τους.

Έπειτα από 24 ώρες, η μικροβιολόγος ανέφερε: «Βρήκαμε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Staphylococcus aureus), που μπορεί να έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα, ακόμα και σε υγιείς ανθρώπους. Αν εισχωρήσει σε μια γρατζουνιά, μπορεί να μολυνθεί. Μπορεί να προκαλέσει ακόμα και σοβαρές λοιμώξεις σε άτομα με ασθενές ανοσοποιητικό, όπως πνευμονία και σηψαιμία.

Τα βακτήρια που βρήκαμε μπορούν να παραμείνουν ζωντανά και να μολύνουν ανθρώπους μέσα στο σπίτι για αρκετό χρόνο, ακόμα και για μερικές μέρες. Ιδιαίτερα σε ένα ωραίο, ασφαλές, ζεστό περιβάλλον όπως ένα χαλί. Σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν διαφορετικά βακτήρια. Υπάρχουν επίσης μύκητες και παράσιτα. Οπότε όπου κι αν ζείτε, σίγουρα πρέπει να βγάζετε τα παπούτσια σας μόλις μπαίνετε στο σπίτι», πρόσθεσε.