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Ο Πένια καθαιρέθηκε από τη Γερουσία και τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό λόγω της εμπλοκής του στην κατάρρευση της τράπεζας Ueno.

Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την προφυλάκιση του πρώην προέδρου και του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας, καθώς και τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η κατάρρευση της τράπεζας Ueno επηρέασε περίπου τρία εκατομμύρια καταθέτες, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές αναταράξεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας.

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Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, καθώς η εισαγγελία της χώρας προχώρησε στην απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του και ζήτησε την προφυλάκισή του, αποδίδοντάς του ευθύνες για την κατάρρευση τράπεζας που επηρέασε περίπου τρία εκατομμύρια καταθέτες στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Πένια καθαιρέθηκε την Παρασκευή από τη Γερουσία, λόγω των ευθυνών που του αποδίδονται για την τραπεζική κρίση, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγη ώρα μετά την καθαίρεσή του, τέθηκε σε καθεστώς κράτησης κατ’ οίκον.

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Την απαγγελία των κατηγοριών ανακοίνωσε η εισαγγελέας Νάνσι Σαλομόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εισαγγελία κατέθεσε κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην προέδρου Σαντιάγο Πένια, με τις κατηγορίες να αφορούν «απιστία και διοίκηση για προσωπικά οφέλη».

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να προφυλακιστεί ο πρώην πρόεδρος, αλλά και να δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Αντίστοιχα αιτήματα υποβλήθηκαν και για τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Κάρλος Καρβάγιο, ο οποίος αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

Πώς ξεκίνησε η τραπεζική κρίση στην Παραγουάη

Η τραπεζική κατάρρευση εξελίχθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια ευρύτερη πολιτική κρίση για την Παραγουάη. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η τράπεζα Ueno τέθηκε υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης (BCP) και υπήχθη σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Η παρέμβαση των αρχών ήρθε έπειτα από την ιδιαίτερα ταχεία επέκταση της Ueno τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα είχε ιδρυθεί μόλις το 2021. Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τους πελάτες της Ueno, καθώς πάγωσαν οι τραπεζικές καταθέσεις, οι κάρτες και το σύνολο των υπόλοιπων διαθέσιμων πόρων τους.

Η παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας επηρέασε σχεδόν τρία εκατομμύρια πελάτες της Ueno, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στον μισό πληθυσμό της Παραγουάης και στο μεγαλύτερο μέρος του ενήλικου πληθυσμού της χώρας.

Το πάγωμα των οικονομικών πόρων δεν έπληξε μόνο ιδιώτες καταθέτες, αλλά δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και σε επιχειρήσεις, θεσμικούς φορείς και συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τη διαχείριση των χρημάτων τους.

Η υπόθεση της Ueno έχει πλέον λάβει διαστάσεις γενικευμένης κρίσης, με τις δικαστικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο και την εισαγγελία να ζητά την προφυλάκιση των δύο πρώην αξιωματούχων που θεωρεί υπεύθυνους για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Le Monde