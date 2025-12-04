Παραιτήθηκε από τη θέση της στο Κολλέγιο της Ευρώπης η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερικά Μογκερίνι μετά τις κατηγορίες για απάτη.

Σε δήλωση της μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κολλεγίου η Μονγκερίνι δηλωσε πως «σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη».

Η παραίτησή της έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της ΕΕ Στέφανο Σανίνο – επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο – ότι θα συνταξιοδοτηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, καθώς και αυτός θεωρήθηκε ύποπτος στην ίδια έρευνα που διεξάγει η εισαγγελέας της ΕΕ.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε μια σύμβαση ενός έτους που ανατέθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο πλαίσιο διαγωνισμού για τη δημιουργία μιας νέας ακαδημίας για την εκπαίδευση νέων διπλωματών και υπαλλήλων της ΕΕ για μελλοντικούς ρόλους εκπροσώπησης της Ευρώπης στο εξωτερικό.

Οι εισαγγελείς υποψιάζονται ότι, κατά την περίοδο 2021-2022, το Κολλέγιο και η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενδέχεται να συνωμότησαν για να κατευθύνουν αθέμιτα κονδύλια της ΕΕ προς το έργο, μεταξύ άλλων με την φερόμενη παροχή εκ των προτέρων πληροφοριών στο Κολλέγιο σχετικά με τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ήταν επίσημα ανοιχτός σε πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη.

Οι Αρχές έθεσαν χθες υπό κράτηση την Μογκερίνι, τον Σανίνο καθώς και τον συνδιευθυντή του Κολλεγίου, Τσέζαρε Ζεγκρέτι. Αφέθηκαν ωστόσο και οι τρεις ελεύθεροι με εγγύηση, αφότου τους απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση ευνοιοκρατίας και απάτης.

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και πιστεύω ότι θα διαπιστωθεί η ορθότητα της δράσης του Κολλεγίου», δήλωσε η Μογκερίνι σε ανακοίνωση μετά την αποφυλάκισή της, προσθέτοντας ότι θα προσφέρει «πλήρη συνεργασία στις αρχές».

Η Μογκερίνι είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης από το 2020, εποπτεύοντας τα πανεπιστημιακά του ιδρύματα στη Μπριζ, τη Βαρσοβία και τα Τίρανα. Εχει διατελέσει υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας και της ΕΕ ενώ το 2022 ανέλαβε και τη θέση της διευθύντριας της διπλωματικής ακαδημίας, η οποία μετατράπηκε σε μόνιμη θέση από τις κυβερνήσεις της ΕΕ το 2024, με χρηματοδότηση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.