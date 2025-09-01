Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κατάρρευση κυβέρνησης στην ευρωζώνη αποτελεί ανησυχητικό ζήτημα, καθώς ο πρωθυπουργός της πατρίδας της, της Γαλλίας, φαίνεται πιθανό να ανατραπεί σε ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση στο Παρίσι αναμένεται να εξαναγκαστεί σε παραίτηση στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνται να στηρίξουν τα σχέδια του Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για δραστικές περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων.

Advertisement

Advertisement

«Όλοι οι κίνδυνοι κατάρρευσης κυβερνήσεων σε χώρες της ευρωζώνης είναι ανησυχητικοί», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Classique τη Δευτέρα. «Οι αγορές αξιολογούν τους κινδύνους, και έχουμε δει την αύξηση του κινδύνου χώρας τις τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη Γαλλία.

Η προοπτική νέας αβεβαιότητας σχετικά με το πώς η Γαλλία θα αντιμετωπίσει πλέον το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης, με ένα κοινοβούλιο βαθιά διχασμένο, έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες των επενδυτών. Οι πωλήσεις γαλλικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα οδήγησαν σε αύξηση του κόστους δανεισμού σε σχέση με τη Γερμανία, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν σημειωθεί από τον Ιανουάριο.

Η Λαγκάρντ, πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, δήλωσε ότι η Γαλλία είναι ένας «σεβαστός» δανειολήπτης, αλλά πλέον συνδέεται με ένα ασφάλιστρο κινδύνου.

«Παρακολουθώ πολύ στενά τα spreads», είπε. «Το επιπλέον κόστος για το γαλλικό χρέος έχει αυξηθεί και βρίσκεται λίγο κάτω από αυτό της Ιταλίας, κάτι που δεν ίσχυε μερικά τρίμηνα πριν.»

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η αντιμετώπιση του χρέους είναι κρίσιμη για όλες τις χώρες, αλλά δεν σχολίασε τους πολιτικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτό.

«Χρειάζεται πειθαρχία στα δημόσια οικονομικά, για να σταλεί το μήνυμα ότι υπάρχει πρόθεση για βιώσιμο χρέος, ότι υπάρχει αξιοπιστία στις χρηματοπιστωτικές αγορές ώστε να είναι εφικτή η χρηματοδότηση του κράτους, των τοπικών αρχών και της χώρας», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Bloomberg