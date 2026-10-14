Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι, καθώς τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από ένα κτίριο, κοντά στο σταθμό Austerlitz στο 13ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.
Όπως μεταδίδει το BFMTV, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την οροφή του γειτονικού εξαώροφου κτιρίου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον σταθμό του Παρισιού και στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες επισκευής, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μέχρι στιγμής, ωστόσο η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί.