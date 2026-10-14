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Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι, καθώς τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από ένα κτίριο, κοντά στο σταθμό Austerlitz στο 13ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Paris: un incendie en cours près de la gare d'Austerlitz pic.twitter.com/W81xQuHBgh Advertisement Advertisement October 14, 2026

Όπως μεταδίδει το BFMTV, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την οροφή του γειτονικού εξαώροφου κτιρίου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον σταθμό του Παρισιού και στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες επισκευής, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Un important incendie s’est déclaré ce mercredi matin sur un chantier près de la gare d’Austerlitz → https://t.co/7k9YSMwOo0 pic.twitter.com/oZymLtwbVy October 14, 2026

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μέχρι στιγμής, ωστόσο η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί.