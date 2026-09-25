Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πάπας Λέων κατήγγειλε την κρίση αποτελεσματικότητας των διεθνών οργανισμών και την έλλειψη σεβασμού στο κράτος δικαίου από παγκόσμιους ηγέτες, χαρακτηρίζοντας τον τρέχοντα διεθνή διάλογο ως μια επικίνδυνη παρωδία.

Κατά την επίσκεψή του στη Γαλλία, ο Ποντίφικας προειδοποίησε για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνης και επανέλαβε τις εκκλησιαστικές θέσεις κατά της ευθανασίας και άλλων σύγχρονων βιοηθικών πρακτικών.

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε τον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, επιδιώκοντας παράλληλα να ενισχύσει το κύρος της Εκκλησίας μετά τα σοβαρά σκάνδαλα κακοποίησης που συγκλόνισαν τη χώρα.

Στο πλαίσιο της τετραήμερης περιοδείας του, ο Πάπας αναμένεται να συναντηθεί με θύματα κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς στη Λούρδη, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την απόδοση ευθυνών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

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Ο Πάπας Λέων δήλωσε την Παρασκευή ότι τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί βρίσκονται σε κρίση, προειδοποιώντας σε ομιλία του στην έδρα της UNESCO, του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, στο Παρίσι, ότι ο διεθνής διάλογος κινδυνεύει να μετατραπεί σε «παρωδία».

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γαλλία, ενώ στη Νέα Υόρκη διεξαγόταν μια τεταμένη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταδίκασε επίσης τους παγκόσμιους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

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«Αντί να σέβονται το νόμο, οι κυβερνώντες τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν να ήταν ένα εμπόρευμα που αγοράζεται και πωλείται», δήλωσε ο Ποντίφικας.

Ο ΟΗΕ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί «βιώνουν μια κρίση αποτελεσματικότητας», είπε. «Ο διάλογος θεωρείται εμπόδιο στη δράση και όχι πόρος για την ειρήνη, μια παρωδία και όχι μια ευκαιρία να επιδιώξουμε από κοινού το κοινό καλό».

Ο Λέων, ο οποίος ανέλαβε το αξίωμα του Πάπα τον Μάιο του 2025, προκάλεσε την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος, αφού επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν.

Η φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, αποτέλεσε θέατρο έντονων αντιπαραθέσεων. Σε ομιλία του την Τρίτη, ο Τραμπ απείλησε να εξαφανίσει το Ιράν εάν δεν συμφωνούσε στους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Την Πέμπτη, δεκάδες εκπρόσωποι αποχώρησαν από την αίθουσα της συνέλευσης ενώ μιλούσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το 2025 ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν από την UNESCO.

Ο Λέων πραγματοποιεί μια πυρετώδη τετραήμερη επίσκεψη σε τρεις πόλεις της Γαλλίας, όπου επιδιώκει να αποκαταστήσει το κύρος της Εκκλησίας στη χώρα, μετά τα σκάνδαλα κακοποίησης που προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

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The pontiff urged the world to reconsider the development of artificial intelligence, opening his four-day visit to France with a fervent warning that AI could create a future where ‘a paradise of machines’ takes control of the Earth https://t.co/2wi88hAojK pic.twitter.com/5fWcVIk07M — Reuters (@Reuters) September 25, 2026

Ο Πάπας προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Πάπας, ο οποίος έχει καταστήσει την προειδοποίηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης κεντρικό στοιχείο της 16μηνης παποσύνης του, έθεσε το ζήτημα αυτό στο επίκεντρο της επίσκεψής του στη Γαλλία.

Νωρίτερα την Παρασκευή, προέτρεψε τον κόσμο να επανεξετάσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας σε ομιλία του προς τους Γάλλους ηγέτες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέλλον όπου «ένας παράδεισος μηχανών» θα αναλάβει τον έλεγχο της Γης.

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«Αν θέλουμε να αποφύγουμε να χάσουμε την ανθρωπιά μας εν μέσω ενός “παραδείσου μηχανών” που εισβάλλει και καθορίζει την καθημερινότητά μας, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για εκπαίδευση στην ηθική κρίση», είπε, μιλώντας κάτω από τις επιχρυσωμένες οροφές του Προεδρικού Μεγάρου.

Στην Παναγία των Παρισίων για τον εσπερινό

Μετά την ομιλία του ο ποντίφικας αναχώρησε με το παπικό αυτοκίνητο για τη Νοτρ Νταμ, διασχίζοντας του δρόμους του Παρισιού και χαιρετίζοντας ένα πλήθος περίπου 250.000 ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής των 2,5 χιλιομέτρων, από το Μονπαρνάς μέχρι την πλατεία Σεντ-Μισέλ.

Στη συνέχεια, ο Πάπας υποδέχθηκε από ενθουσιώδη πλήθη κατά την άφιξή του στον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό της Νοτρ-Νταμ, όπου τέλεσε λειτουργία, στην πρώτη επίσκεψη Πάπα από τότε που μια καταστροφική πυρκαγιά σχεδόν κατέστρεψε το γοτθικό αριστούργημα το 2019.

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«Η συλλογική προσπάθεια για την ανοικοδόμησή του και το μεγαλείο του αποτελέσματος αποκαλύπτουν ότι εδώ χτυπά η καρδιά ενός λαού και ότι εδώ βρισκόμαστε στο ζωντανό κέντρο ενός πολιτισμού, όπου το παρελθόν και το μέλλον αγκαλιάζονται, όπου ο ουρανός και η γη συναντώνται», είπε.

Η Γαλλία, ένα κοσμικό κράτος όπου ο διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους κατοχυρώνεται σε νόμο του 1905, έχει γνωρίσει σταθερή μείωση της συμμετοχής στην Καθολική Εκκλησία κατά τη μεταπολεμική περίοδο, αντανακλώντας μια τάση που παρατηρείται και σε άλλες παραδοσιακά καθολικές χώρες.

Η επίσκεψη του Λέοντα έρχεται σε μια περίοδο που οι καθολικοί ηγέτες στη Γαλλία βρίσκονται σε διαμάχη με την κυβέρνηση σχετικά με την κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση στο γαλλικό σύνταγμα το 2024 και την ψήφιση του νόμου που νομιμοποιεί την υποβοηθούμενη ευθανασία για ενήλικες με ανίατες ασθένειες.

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Την Παρασκευή, ο Πάπας επανέλαβε με έμφαση τις διδασκαλίες της Εκκλησίας υπέρ της ζωής, επικρίνοντας τις πρωτοβουλίες που επιτρέπουν την υποβοηθούμενη ευθανασία για όσους πάσχουν από ανίατες ασθένειες.

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«Με ανησυχούν… αυτές οι τάσεις στην κοινωνία που κινδυνεύουν να μετατρέψουν την επιστήμη και την τεχνολογία σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που προωθούν τη γενετική χειραγώγηση, την παρένθετη μητρότητα, το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων ή τη δυνατότητα να κανονίσει κανείς τον ίδιο του τον θάνατο», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, οι τοπικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες ελπίζουν ότι η επίσκεψη του Πάπα θα αποκαταστήσει το κύρος της Εκκλησίας, μετά από μια συντριπτική έκθεση του 2021 που αποκάλυψε ότι περίπου 330.000 γαλλικά παιδιά είχαν υποστεί κακοποίηση από καθολικούς κληρικούς και λαϊκούς ηγέτες κατά τη διάρκεια επτά δεκαετιών.

Οι Γάλλοι επίσκοποι έχουν έκτοτε θεσπίσει μέτρα αποζημίωσης και προστασίας, αλλά οι επιζώντες συνεχίζουν να ασκούν πίεση στους ηγέτες της Εκκλησίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

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«Ο Λέων φέρει την τεράστια ευθύνη να δηλώσει ότι “αρκετά πια”», δήλωσε στο Reuters ο Αλέν Εσκέρ, 66 ετών, εκπρόσωπος των θυμάτων στο καθολικό ίδρυμα Notre-Dame de Bétharram.

Ο Πάπας θα συναντήσει την Κυριακή στη Λούρδη επτά Γάλλους θύματα κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς.