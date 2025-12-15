Το Παρίσι αποφάσισε να… σβήσει τα φώτα στην ετήσια γιορτή της Πρωτοχρονιάς κατά μήκος των εμβληματικών Ηλυσίων Πεδίων.

Η τεράστια συναυλία στα Ηλύσια Πεδία τα μεσάνυχτα που προσέλκυσε ένα ενθουσιώδες πλήθος ενός εκατομμυρίου ανθρώπων πέρυσι — με τις εορταστικές εκδηλώσεις να προσελκύουν πλήθη στην «ομορφότερη λεωφόρο του κόσμου» για έξι δεκαετίες — ακυρώνεται φέτος και αντικαθιστάται από ένα προηχογραφημένο βίντεο που θα μπορεί να προβληθεί με ασφάλεια και άνεση στα σαλόνια των Γάλλων.

Ο λόγος είναι ότι τα Ηλύσια Πεδία έχουν μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε εστία επεισοδίων, με ομάδες νεαρών να καταφθάνουν τις νυχτερινές ώρες, προκαλώντας επεισόδια, λεηλασίες πολυτελών καταστημάτων και συγκρούσεις με πολίτες και αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία του Παρισιού, που φέρεται να πίεσε τη δήμαρχο Αν Ινταλγκό για την ακύρωση της συναυλίας, έκανε λόγο για σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, όπως «απρόβλεπτες μετακινήσεις πλήθους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πολλοί επικριτές, ωστόσο, αποδίδουν την απόφαση στις πολιτικές ανοιχτών συνόρων της Γαλλίας και στις συνέπειές τους στη δημόσια ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, ακόμη και οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές αντιμετωπίζονται πλέον ως στόχοι υψηλού κινδύνου.

Το φαινόμενο της βίας στο Παρίσι παραμένει έντονο. Κατά τον τελευταίο εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, καταγράφηκαν σχεδόν 1.000 καμένα οχήματα και πάνω από 400 συλλήψεις, γεγονός που οι Αρχές χαρακτήρισαν ως «αδικαιολόγητη και διαδεδομένη βία». Ο υπουργός Εσωτερικών είχε αναφέρει τότε ότι πρόκειται για πράξεις βίας «αποτέλεσμα κοινωνικής αποσύνθεσης».

Παράλληλα, η LeMonde αναφέρει ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια νέα γενιά νεαρών, λιγότερο έμπειρων και πιο απρόβλεπτων ακραίων στοιχείων, με αρκετούς από αυτούς να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Τα τελευταία περιστατικά επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι αυτοί αποτελούν πρόκληση για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες και η απομόνωση σε ορισμένες κοινότητες αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση των νεότερων γενεών, δημιουργώντας παράλληλα αυξημένους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, σε επείγουσα επιστολή προς τις τοπικές Αρχές, προειδοποίησε για «πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή», αναφερόμενος σε οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Ζήτησε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, περιορισμό της πρόσβασης οχημάτων και αυξημένη κινητοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι δημοφιλείς και συμβολικοί χώροι συγκέντρωσης, οι οποίοι είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο βίαιων ή πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων», δήλωσε.