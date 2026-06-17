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Μια εντυπωσιακή καλλιτεχνική παρέμβαση έχει μετατρέψει μία από τις πιο ιστορικές γέφυρες στο Παρίσι σε μια εμπειρία που μοιάζει βγαλμένη από άλλο κόσμο, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

Η διάσημη γέφυρα Pont Neuf, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, μεταμορφώθηκε εξωτερικά σε μια βραχώδη οροσειρά, ενώ το εσωτερικό της θυμίζει σπήλαιο. Το έργο φέρει την υπογραφή του Γάλλου καλλιτέχνη δρόμου JR και αποτελεί μια προσωρινή εγκατάσταση που θα είναι επισκέψιμη έως τις 28 Ιουνίου.

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Πηγή: Reuters

Από τα εγκαίνια στις 16 Ιουνίου, κάτοικοι και τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν μέσα στην εγκατάσταση με τίτλο «La Caverne du Pont-Neuf», βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία με τρισδιάστατες απεικονίσεις και ηχητικά εφέ που αναπαριστούν φυσικά στοιχεία, όπως σταγόνες νερού και ήχους βράχων.

Η κατασκευή, μήκους 120 μέτρων και ύψους 18 μέτρων, σχεδιάστηκε ώστε να μην προκαλεί φθορές στο ιστορικό μνημείο, ενώ αποτελεί και φόρο τιμής στους Κρίστο και Ζαν-Κλοντ, που είχαν «τυλίξει» τη γέφυρα το 1985.

Η εγκατάσταση, σε απόσταση αναπνοής από τη Νοτρ Νταμ, έχει ήδη γίνει viral, μετατρέποντας την Pont Neuf σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία του Παρισιού.