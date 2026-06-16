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Τη δυναμική παρουσία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή έκθεση αμυντικού και χερσαίου εξοπλισμού EUROSATORY 2026 στο Παρίσι υπογράμμισαν τα επίσημα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Η έκθεση διεξάγεται στο Paris Nord Villepinte Exhibition Centre. Για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) διοργάνωσε το Ελληνικό Περίπτερο, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την υποστήριξη του EnterpriseGreece, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία και εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις διεθνείς αγορές.

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Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ενόπλων δυνάμεων, διεθνών οργανισμών, αμυντικών βιομηχανιών και επιχειρηματικών φορέων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνολογικές δυνατότητες, τα καινοτόμα προϊόντα και τις προηγμένες λύσεις που αναπτύσσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΕΚΠΥ, μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο πρέσβης Μιλτιάδης Νικολαΐδης, από την ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι, εκπρόσωπος από το Enterprise Greece, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας Γενικός Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, εκπρόσωποι του Α/ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές και Ταξίαρχος Τσελιάγκος Θεόδωρος και εκπρόσωποι του Α/ΓΕΣ – Υποστράτηγος Κωνσταντίνου Ιωάννης και ο Υπολοχαγός Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος.

Το Ελληνικό Περίπτερο φιλοξενεί 14 ελληνικές εταιρείες που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και αμυντικών εφαρμογών και συγκεκριμένα:

DEFEA

B&T Composites

Lykomitros Steel

Datascouting

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)

Hellas Sat, Altus LSA

Akmon

Icomat

Elmon

Satways

Miltech

Realiscape

Variene AI

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνται συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, αμυντικών βιομηχανιών και κρατικών φορέων, καθώς και σειρά επιχειρηματικών επαφών (B2B), με στόχο τη δημιουργία νέων συνεργασιών και την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η EUROSATORY αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επαγγελματίες, κυβερνητικές αντιπροσωπείες και κορυφαίες εταιρείες από όλο τον κόσμο. Η ελληνική παρουσία μέσω του ΣΕΚΠΥ και των εταιρειών-μελών του επιβεβαιώνει τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές αμυντικό οικοσύστημα.

Στο χαιρετισμό του στα εγκαίνια ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως «όταν ο ΣΕΚΠΥ επανέφερε το Ελληνικό Περίπτερο στη Eurosatory2024, έπειτα από μακρά απουσία, αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο. Σήμερα, το 2026, αποδεικνύουμε ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία είναι εδώ για να παραμείνει, να αναπτυχθεί και να ευημερήσει».