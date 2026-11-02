Φωτογραφία του Park Jin Hyok αναρτημένη στην επίσημη σελίδα του FBI.

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Είναι ο πιο επικίνδυνος χάκερ στην ανθρώπινη ιστορία και το FBI έχει εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ο Park Jin Hyok θεωρείται ο εγκέφαλος του κυβερνοεγκλήματος και είναι από τη Βόρεια Κορέα.

Ο Park Jin Hyok είναι από 38 έως 46 ετών μιλάει άπταιστα Μπενγκάλι, Κινέζικα και Αγγλικά και ζει στη Βόρεια Κορέα υπό την προστασία του καθεστώτος και είναι ο αρχηγός της ομάδας Lazarus. Έχει ως χάκερ στο παλμαρέ του μερικές από τις πιο μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ίσως λένε να βρίσκεται και πίσω από τις μαζικές επιθέσεις στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη.

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Sony Pictures Hack (2014): Διαρροή email στελεχών, δεδομένων εργαζομένων και ακυκλοφόρητων ταινιών!

Ληστεία της Κεντρικής Τράπεζας του Μπαγκλαντές (2016): Μεταφορά 81 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω παράνομων μέσων στον κυβερνοχώρο για τη στήριξη του προϋπολογισμού του πολιορκημένου κράτους.

Ιός WannaCry (2017): Χτύπησε πάνω από 300.000 συσκευές σε 150 χώρες (έκλεισε βρετανικά νοσοκομεία και εταιρείες όπως η Toyota, η Renault και τα εστιατόρια McDonald’s)

Η μεγάλη κλοπή στη Binance: Πιστεύεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από μια τεράστια ληστεία της πλατφόρμας Bitcoin που ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο γιεν.

Πού πάνε όμως τα κλεμμένα δισεκατομμύρια

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι αυτά τα χρήματα διοχετεύονται απευθείας σε:

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• Ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και πυραύλων.

• Κατασκευή drones εξοπλισμένων με AI.

• Ανάπτυξη αντιτορπιλικών ικανών να εκτοξεύουν πυρηνικούς πυραύλους κρουζ προς εχθρικές πρωτεύουσες.

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Λέγεται ότι δεν θα συλληφθεί ποτέ αλλά και δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει ποτέ καθώς εργάζεται και ζει σε ένα απίστευτα προστατευμένο περιβάλλον ασφαλείας στη Βόρεια Κορέα.