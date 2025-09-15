Αμέσως μετά το ιστορικό άλμα στα 6,30 μέτρα, ο Άρμαντ Ντουπλάντις έτρεξε όπως συνηθίζει στην σύντροφό του, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει την στιγμή που έδιναν ένα παθιασμένο φιλί..

Η σύντροφος του Ντουπλάντις αγκάλιασε τον αγαπημένο της και τον φίλησε παθιασμένα, λίγες στιγμές μετά από το διαστημικό παγκόσμιο ρεκόρ του Σουηδού πρωταθλητή.

Advertisement

Advertisement

Επική ήταν και η στιγμή ανάμεσα σε Καραλή και Ντουπλάντις, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κρατάει τον ανεμιστήρα, δροσίζοντας τον φίλο του, με τον Σουηδό αθλητή του επί κοντώ να τον ευχαριστεί και να τον αγκαλιάζει.