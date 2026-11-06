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Εθελοντές, ειδικοί και μέλη της φυλής των Μαορί κατέβαλαν προσπάθειες διάσωσης, οι οποίες όμως απέβησαν άκαρπες.

Οι δύσκολες συνθήκες λόγω των βράχων και των ισχυρών κυμάτων δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών στην απομακρυσμένη περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τις τοπικές φυλές για τη διαχείριση της ταφής των ζώων, τα οποία θεωρούνται ιερός θησαυρός.

Παρά τη συχνότητα τέτοιων περιστατικών στη χώρα, τα αίτια της συμπεριφοράς των φαλαινών παραμένουν έως σήμερα αδιευκρίνιστα για τους επιστήμονες.

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Περισσότερες από 40 φάλαινες-πιλότοι πέθαναν έπειτα από μαζική προσάραξη σε απομακρυσμένη περιοχή της ανατολικής ακτής της Νέας Ζηλανδίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι αρμόδιοι για τη διατήρηση της φύσης και της άγριας ζωής, φύσης, παρά τις προσπάθειες διάσωσης από εθελοντές και ειδικούς.

Η αρμόδια υπηρεσία, Department of Conservation – DoC, ανέφερε ότι 43 φάλαινες έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική προσάραξη τους στις ακτές Ngawi, στο νοτιοανατολικό άκρο του Βόρειου Νησιού.

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Η παρουσία των φαλαινών έγινε γνωστή στο DoC λίγο μετά τις 8 το πρωί της Πέμπτης, οπότε προσωπικό του Τμήματος, μέλη της φυλής των Μαορί και εθελοντές επιχείρησαν να τις σώσουν.

🔵 #NuovaZelanda Una squadra di volontari ha cercato disperatamente di riportare in mare 50 balene spiaggiate lungo la costa di Wairarapa, vicino a Capo Palliser. Un tentativo commovente collettivo che ha permesso il salvataggio di 14 giganti del mare. https://t.co/bQl7JjHrfr November 5, 2026

Ωστόσο, «εκτιμάται πως καμία δεν κατάφερε να επιβιώσει», δήλωσε η Ariana Hawira, ασκούσα καθήκοντα διευθύντριας επιχειρήσεων στο παράρτημα του DoC στο Wairarapa.

Αφού εντοπίστηκαν για πρώτη φορά οι φάλαινες εγκλωβισμένες ανάμεσα στα βράχια, οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν στο νερό ορισμένα από τα ζώα που είχαν επιζήσει, ωστόσο οι προσπάθειές τους απέβησαν σε μεγάλο βαθμό άκαρπες.

Dead pilot whales are seen on the shoreline after they were stranded overnight in Cape Palliser, New Zealand 📸 Marty Melville https://t.co/kL4vtFZCs6 — AFP News Agency (@AFP) November 5, 2026

Οι προσπάθειες διάσωσης των φαλαινών δυσχεράνθηκαν από την απομακρυσμένη τοποθεσία, τα ισχυρά κύματα και τα κοφτερά βράχια στην παραλιακή ζώνη, σύμφωνα με την οργάνωση Project Jonah, η οποία συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης.

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«Όταν εντοπίστηκαν οι φάλαινες, περίπου 40-50 άτομα είχαν ξεβραστεί κατά μήκος αρκετών χιλιομέτρων ακτογραμμής», ανέφερε το Project Jonah σε ανάρτησή του στο Facebook την Παρασκευή. «Πολλές είχαν ήδη πεθάνει πριν εντοπιστούν και, δυστυχώς, όσες βρέθηκαν ζωντανές κατέληξαν κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Η υπηρεσία DoC συνεργάζεται με τις φυλές των Μαορί για τη διαχείριση της ταφής των φαλαινών, δήλωσε η Hawira.

Για τους Μαορί, οι φάλαινες θεωρούνται «taonga» – ένας ιερός θησαυρός.

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Σύμφωνα με την DOC, οι εκβρασμοί φαλαινών είναι αρκετά συχνοί στη Νέα Ζηλανδία, με περισσότερα από 5.000 περιστατικά εκβρασμού φαλαινών και δελφινιών να έχουν καταγραφεί από το 1840.

Οι φάλαινες-πιλότοι ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών, μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα επτά μέτρα και να ζυγίζουν έως και 3 τόνους. Το συγκεκριμένο είδος παρουσιάζει συχνά φαινόμενα εκβρασμού, αν και η συμπεριφορά αυτή δεν είναι πλήρως κατανοητή, ανέφερε η Hawira. «Αν και οι εκβρασμοί σε αυτό το τμήμα της ακτογραμμής είναι σπάνιοι, δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περιστατικά αυτά γίνονται συχνότερα ή σοβαρότερα», δήλωσε η ίδια.





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