Ο Φαούτζα Σινγκ, ένας Βρετανο-Ινδός άνδρας που ήταν ο γηραιότερος μαραθωνοδρόμος στον κόσμο, πέθανε αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στην Ινδία σε ηλικία 114 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Σινγκ διέσχιζε έναν δρόμο στο χωριό όπου γεννήθηκε κοντά στο Παντζάμπ τη Δευτέρα (14/7), όταν ένα όχημα τον χτύπησε. Οι ντόπιοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

«Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κατηγορούμενος θα συλληφθεί σύντομα», δήλωσε ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας της περιοχής.

Ο Σινγκ, ήταν ένα παγκόσμιο είδωλο, που σημείωσε πολλά ρεκόρ τρέχοντας μαραθώνιους σε πολλαπλές ηλικιακές κατηγορίες, ακόμη και όταν ήταν άνω των 100 ετών. Ξεκίνησε να τρέχει στα 89 του χρόνια και έτρεξε 9 πλήρεις μαραθώνιους μεταξύ 2000 και 2013, όταν και αποσύρθηκε.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τον αποκάλεσε «εξαιρετικό αθλητή με απίστευτη αποφασιστικότητα». Ο Χάρμαντερ Σινγκ, προπονητής του Φάουτζα Σινγκ στο Sikhs In The City (σ.σ. λέσχη τρεξίματος και φιλανθρωπικό του ίδρυμα), επιβεβαίωσε τον θάνατο του μέσω ανακοίνωσης: «Με μεγάλη μας θλίψη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το είδωλό μας της ανθρωπότητας και η δύναμη της θετικότητας, Φαούτζα Σινγκ, απεβίωσε στην Ινδία».

Το BBC είχε συναντήσει τον 114 ετών άνδρα τον Ιούνιο στο χωριό του στην Ινδία. Ήταν ευκίνητος και δραστήριος και περπατούσε αρκετά χιλιόμετρα κάθε μέρα. «Ακόμα κάνω βόλτες στο χωριό για να διατηρώ τα πόδια μου δυνατά. Ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει το σώμα του», είχε δηλώσει.

Λαμπαδηδρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, ο Σινγκ σημείωσε αρκετά ορόσημα κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας, συμπεριλαμβανομένου του ότι φέρεται να έγινε ο πρώτος άνθρωπος άνω των 100 χρονών που ολοκλήρωσε έναν πλήρη μαραθώνιο το 2011 στο Τορόντο.

Ο ισχυρισμός του ότι είναι ο γηραιότερος μαραθωνοδρόμος στον κόσμο δεν αναγνωρίστηκε από τα Ρεκόρ Γκίνες, καθώς δεν μπορούσε να επιδείξει πιστοποιητικό γέννησης από το 1911. Το BBC ανέφερε τότε ότι το βρετανικό διαβατήριο του Σινγκ έδειχνε την ημερομηνία γέννησής του ως την 1η Απριλίου 1911, όπως επίσης ότι ο ίδιος είχε μια επιστολή από τη Βασίλισσα που τον συγχαίρει για τα 100ά γενέθλιά του.

Ο προπονητής του, Χάρμαντερ Σινγκ, είχε εξηγήσει ότι δεν υπήρχαν πιστοποιητικά γέννησης στην Ινδία την εποχή που γεννήθηκε ο Σινγκ. Οι υπεύθυνοι του Guinness World Records είχαν ανακοινώσει πως «θα ήθελαν πολύ να του δώσουν το ρεκόρ, αλλά μπορούσαν να δεχτούν μόνο επίσημα έγγραφα γέννησης που δημιουργήθηκαν το έτος γέννησης».

«Στα νιάτα μου, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε η λέξη ”μαραθώνιος”, δήλωσε ο Σινγκ στο BBC. «Δεν πήγα ποτέ σχολείο, ούτε ασχολήθηκα με κανένα είδος αθλήματος», είχε εξηγήσει.

Great Loss 💔 Fauja Singh, aged 144, died in an accident. A legendary marathoner who inspired generations, not politicians. May his soul rest in peace. Om Shanti 🙏 #Accident #punjap #OmShanti #INDvsENGTest #Jadeja #Siraj #LokeshKanagaraj #JoyEastBengal #PrashanthNeel pic.twitter.com/BtlrVTzD79

Μετά τον θάνατο της συζύγου του και του μικρότερου γιου του, ο Σινγκ ήταν καταβεβλημένος από τη θλίψη. Κατά τη διάρκεια μιας από τις επισκέψεις του στον μεγαλύτερο του γιό στο Λονδίνο, ο Σινγκ συνάντησε μια ομάδα ηλικιωμένων ανδρών που πήγαιναν μαζί για τρέξιμο, ενώ αργότερα γνώρισε και τον Χάρμαντερ Σινγκ, ο οποίος μετέπειτα έγινε προπονητής του.

Ο Σινγκ έκανε το ντεμπούτο του στον Μαραθώνιο του Λονδίνου το 2000, ένα μήνα πριν κλείσει τα 89 του χρόνια. Τερμάτισε τον αγώνα σε 6 ώρες και 54 λεπτά, σηματοδοτώντας την αρχή ενός αξιοσημείωτου ταξιδιού.

Farewell to Fauja Singh, the legendary centenarian marathoner—this photo, clicked last month during what was likely his last interview, captures a spirit that ran beyond limits. – rest in peace #FaujaSingh pic.twitter.com/62NzkthgNh