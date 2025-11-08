Ο Κουέντιν Γουίλσον, ιστορικό πρόσωπο της βρετανικής τηλεόρασης αυτοκινήτου, πέθανε, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά στον χώρο της δημοσιογραφίας και της παρουσίασης αυτοκινήτων.

Σε ανακοίνωση που επικαλείται η DailyMail, οι οικείοι του αναφέρουν ότι πέθανε «ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του» στη Βρετανία, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που «έφερε τη χαρά του αυτοκινήτου, από τα θερμικά μέχρι τα ηλεκτρικά, μέσα στα σαλόνια μας» και που «βοήθησε να διαμορφωθεί το αρχικό Top Gear».

Advertisement

Advertisement

Γεννημένος με πάθος για τα αυτοκίνητα, ο Γουίλσον έγινε ευρέως γνωστός τη δεκαετία του 1990 ως ειδικός στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο Top Gear, όπου συνεργάστηκε με τους Τζέρεμι Κλάρκσον, Βίκι Μπάτλερ-Χέντερσον και Τζέιμς Μέι.

Από το 1991 έως το 2001, οι γνώσεις και το χιούμορ του συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του αρχικού χαρακτήρα της εκπομπής, κάνοντάς τον αγαπητό στους τηλεθεατές και σεβαστό στους συναδέλφους του.

Μετά την αποχώρησή του από το Top Gear, ο Γουίλσον συνέχισε την τηλεοπτική του πορεία στο Channel 5, παρουσιάζοντας το Fifth Gear, ενώ παράλληλα συνέβαλε ως δημοσιογράφος αυτοκινήτου σε άλλες εκπομπές, όπως τα Britain’s Worst Drivers και The Car’s the Star. Η συνεισφορά του δεν περιοριζόταν μόνο στην ψυχαγωγία: ήταν ένθερμος υπέρμαχος των οδηγών και των καταναλωτών.

Ως πρωταγωνιστής της καμπάνιας FairFuel, πολέμησε την αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα, με την οικογένειά του να υπογραμμίζει ότι συνέβαλε στην αποτροπή επιβολής νέων φόρων που θα ξεπερνούσαν τα 100 δισ. λίρες.

Ο Γουίλσον ήταν επίσης πρωτοπόρος στη στήριξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προωθώντας νωρίς το δυναμικό τους και συμμετέχοντας στην καμπάνια FairCharge για να καταστούν πιο προσιτά στο ευρύ κοινό. Η επιρροή του ήταν αισθητή τόσο στην τεχνολογία όσο και στην κουλτούρα του αυτοκινήτου, ενώ η αγάπη του για την οδήγηση και την αυτοκινητοβιομηχανία έμπαινε σε κάθε του παρουσίαση.

I’m very sad to hear the news that one of the all-time great automotive journalists & broadcasters, Quentin Willson, has died, aged 68. He was clever, engaging & friendly, & we’ll not see his like again. Here he is on #TopGear in ’98. #RIPQuentinWillsonpic.twitter.com/84WG4GPlg8 Advertisement November 8, 2025

Στα social media, ο Τζέιμς Μέι τίμησε τη μνήμη του, υπενθυμίζοντας ότι ο Γουίλσον του έδωσε τις πρώτες του συμβουλές για την τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του ’90, χαρακτηρίζοντάς τον «great bloke».

All of us are saddened to hear that motoring authority Quentin Willson – who worked on CCW in its early years – has died at the age of 68.



His ability to bring the magic of classics to life on screen and in print will be sadly missed. pic.twitter.com/d7C0VPW6Pk — Classic Car Weekly (@ClassicCarWkly) November 8, 2025

Η οικογένεια και οι φίλοι του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που «έφερε τη χαρά του αυτοκινήτου, από τα θερμικά μέχρι τα ηλεκτρικά, μέσα στα σαλόνια μας», αφήνοντας πίσω του ένα διαχρονικό αποτύπωμα στον κόσμο των αυτοκινήτων και της τηλεόρασης.

Advertisement

Ο Κουέντιν Γουίλσον πέθανε ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, και το έργο του θα συνεχίσει να εμπνέει τόσο τους λάτρεις των αυτοκινήτων όσο και τις νέες γενιές παρουσιαστών και δημοσιογράφων.

Πηγή: Dailymail

Advertisement