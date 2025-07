Τριαντάχρονος άκουσε να του απαγγέλλονται χθες Κυριακή κατηγορίες για οκτώ φόνους, μετά την επίθεση που διέπραξε μετατρέποντας αυτοκίνητο σε όπλο στο Βανκούβερ, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, εν μέσω φεστιβάλ της κοινότητας των μεταναστών από τις Φιλιππίνες στην καναδική μεγαλούπολη.

«Η εισαγγελία της Βρετανικής Κολομβίας απήγγειλε κατηγορίες στον Κάι-Τζι Άνταμ Λο, 30 ετών, για οκτώ φόνους», εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως αναμένεται να του απαγγελθούν κι άλλες κατηγορίες.

Ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη αφού έριξε SUV πάνω σε πλήθος το βράδυ του Σαββάτου, έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας του Βανκούβερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

The 30-year-old Vancouver man and suspect in the Filipino festival mass murder was “known to police.”



