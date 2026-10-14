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Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη επηρεάζει, εκτός από την Ελλάδα, και την γειτονική Τουρκία, με τις βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στις μετακινήσεις και πλημμύρες. Βίντεο μάλιστα έχει καταγράψει μια γυναίκα να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στους δρόμους.

Esenyurt'ta suya kapılan kadın böyle sürüklendi



Esenyurt ilçesi Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar,… pic.twitter.com/28cuVLmsgq Advertisement Advertisement October 14, 2026

Στην περιοχή Εσενγιούρτ της Τουρκίας, όπου δρόμοι και λεωφόροι μετατράπηκαν σε λίμνες, μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στα νερά της πλημμύρας και παρασύρθηκε από το ρεύμα. Οι δραματικές στιγμές που έζησε η γυναίκα η οποία διασώθηκε χάρη στην παρέμβαση πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο προκαλούν ανησυχία.

Βλέποντας τη γυναίκα να παρασύρεται λοιπόν, πολίτες που βρίσκονταν κοντά έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν. Παρά την ορμή του νερού, οι πολίτες που παρενέβησαν κατάφεραν να βγάλουν τη γυναίκα έξω από το νερό.