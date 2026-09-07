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Η ουκρανική Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων πάγωσε τα μερίδια της εταιρείας μετά τη ρωσική εισβολή, επιδιώκοντας την τοποθέτηση ανεξάρτητης διοίκησης για λόγους ασφαλείας.

Η οικογένεια Παταρκατσισβίλι αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι στοχοποιείται άδικα, δηλώνοντας έτοιμη να προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια για να υπερασπιστεί τα περιουσιακά της στοιχεία.

Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς διερευνά καταγγελίες περί παράνομης συμπεριφοράς στελεχών της υπηρεσίας ARMA, ενώ οι μέτοχοι προσπαθούν δικαστικά να μπλοκάρουν την εθνικοποίηση της εταιρείας.

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Στα μαχαίρια είναι οι ουκρανικές αρχές με την οικογένεια Παταρκατσισβίλι η οποία κατέχει το 34% της εταιρείας IDS Ukraine, το μεγαλύτερο brand εμφιαλωμένου νερού στη χώρα, εξαιτίας της συμμετοχή Ρώσων επενδυτών που κατέχουν το 49% της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Guardian, ανάμεσα στους Ρώσους επενδυτές είναι και ο Μιχαήλ Φρίντμαν, ιδρυτής του ομίλου Alfa Group, ο οποίος τελεί υπό δυτικές κυρώσεις για τις σχέσεις του με το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν ενώ από πλευρά της οικογένειας, μέτοχος είναι και η Λιάνα Παταρκατσισβίλι που δραστηριοποιείται στον θεατρικό χώρο στη Βρετανία και πρόσφατα συμμετείχε στην παραγωγή μιας παράστασης με τους Τόμπι Τζόουνς και Μίρα Σάιαλ.Ενα μικρότερο ποσοστό ανήκει στην κυβέρνηση της Γεωργίας.

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Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, οι ουκρανικές αρχές πάγωσαν τα εταιρικά μερίδια της IDS Ukraine. Την υπόθεση ανέλαβε στη συνέχεια η ουκρανική Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ARMA, με στόχο να τοποθετήσει ανεξάρτητη διοίκηση στην εταιρεία.

Η επικεφαλής της ARMA, Γιαροσλάβα Μαξιμένκο, υποστηρίζει ότι η υπηρεσία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία, όπως λέει, συνδέονται εν μέρει με την αντίσταση των μετόχων να παραδώσουν τον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων. Η ίδια υπηρεσία έχει καταγγείλει ότι κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας επιλογής ανεξάρτητου διαχειριστή δέχθηκε κυβερνοεπίθεση. Δεν υπάρχουν, πάντως, στοιχεία για το ποιος βρισκόταν πίσω από αυτήν, ενώ δεν υπάρχει καμία υπόνοια σε βάρος της οικογένειας Παταρκατσισβίλι.

Η Μαξιμένκο έχει επίσης απορρίψει ως αβάσιμες τις καταγγελίες του New World Value Fund Limited περί παράνομης συμπεριφοράς αξιωματούχων της ARMA, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση». Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας συνεχίζει να ερευνά τους ισχυρισμούς περί παράνομης συμπεριφοράς από στελέχη της υπηρεσίας.

Εθνικοποίηση και διαφθορά

Η επικεφαλής της ARMA έχει ακόμη εκφράσει ανησυχίες για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ή για εκροή κεφαλαίων από την IDS Ukraine, σε περίπτωση που η εταιρεία παραμείνει υπό την υφιστάμενη διοίκηση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημο εύρημα που να επιβεβαιώνει τέτοιες παρατυπίες.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεχωριστή δικαστική μάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας. Οι μέτοχοι της IDS Ukraine επιχειρούν να μπλοκάρουν την προσπάθεια εθνικοποίησης μέρους ή ακόμη και του συνόλου της εταιρείας, την οποία ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν στρατηγικής σημασίας εν μέσω πολέμου.

Η οικογένεια Παταρκατσισβίλι υποστηρίζει ότι στοχοποιείται άδικα και επισημαίνει ότι έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Εκπρόσωπός της τόνισε ότι περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από μετόχους που δεν τελούν υπό κυρώσεις και εις βάρος των οποίων δεν υπάρχουν κατηγορίες ή επίσημες υπόνοιες.

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Η οικογένεια δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση της ενώπιον των ουκρανικών δικαστηρίων και των αρμόδιων αρχών. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι εάν τελικά χάσει τη συμμετοχή της στην εταιρεία μέσω της διαδικασίας της ARMA, θα προσφύγει και σε διεθνή δικαστήρια.

Η συμμετοχή της οικογένειας στην IDS Ukraine πέρασε το 2008 στη Λιάνα Παταρκατσισβίλι, την αδελφή της Ίγια και τη μητέρα τους Ίνα, μετά τον θάνατο του Μπάντρι Παταρκατσισβίλι. Ο Γεωργιανός επιχειρηματίας είχε δημιουργήσει τεράστια περιουσία την περίοδο που ακολούθησε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το 2007 εγκατέλειψε τη Γεωργία και εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, όπου πέθανε έναν χρόνο αργότερα, σε ηλικία 52 ετών, από καρδιακή προσβολή. Η περιουσία του υπολογιζόταν τότε σε περίπου 6 δισ. λίρες.

Τα μέλη της οικογένειας εξακολουθούν έκτοτε να απασχολούν κατά καιρούς τη βρετανική επικαιρότητα. Η Ίγια Παταρκατσισβίλι και ο σύζυγός της βρέθηκαν πέρυσι στα πρωτοσέλιδα όταν δικαστήριο τούς δικαίωσε σε υπόθεση που αφορούσε έπαυλη αξίας 32 εκατ. λιρών στο Λονδίνο, την οποία είχαν αγοράσει και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι αντιμετώπιζε εκτεταμένο πρόβλημα με σκόρους.

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