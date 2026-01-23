Σύμφωνα με έγγραφο που έλαβε το POLITICO, οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μόλις η Ρωσία τερματίσει την εισβολή της.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο που στοχεύει στη διασφάλιση της ανάκαμψης της Ουκρανίας, με ταχεία πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Advertisement

Advertisement

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακίνησε το σχέδιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών, το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της Ε.Ε. που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου.

Η στρατηγική της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών, που προβλέπει τη συγκέντρωση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και την παρουσίαση της Ουκρανίας ως μελλοντικού κράτους-μέλους της Ε.Ε. και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, εξαρτάται από μια κατάπαυση του πυρός. Η εξέλιξη αυτή όμως παραμένει μακρινή, όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες από τη Ρωσία.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται μέχρι το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, σύμφωνα με την BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχέδιο ανασυγκρότησης σε εθελοντική βάση, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες και τους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσει κανείς σε μια ζώνη πολέμου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Πρέπει να υπάρξει σωστή αλληλουχία και αυτό θα πάρει χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ήδη σε ισχύ και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός χάρτης πορείας. Αντ’ αυτού, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Advertisement

Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς η συνολική σύγκρουση πλησιάζει την τέταρτη επέτειό της. Οι ΗΠΑ αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Αντί να παρουσιάζει την Ουάσιγκτον κυρίως ως δωρητή, το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και άγκυρα αξιοπιστίας για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Η σημείωση προβλέπει την άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμοσύνης επί τόπου και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αμερικής ως την δύναμη που θα κινητοποιήσει το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Advertisement

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Πως θα δοθούν τα χρήματα



Τα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Επιτροπή σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και επενδυτικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία.

Advertisement

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση των ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφεραν συγκεκριμένο ποσό.

Αν και ο Τραμπ μείωσε τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Η Ουάσιγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Advertisement

Ωστόσο, είναι απίθανο να σημειωθεί άνθηση των επιχειρήσεων πριν λήξουν οριστικά οι εχθροπραξίες

Advertisement

«Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα, όσο συνεχίζουν να πετούν drones και πύραυλοι», δήλωσε ο Χίλντεμπραντ της BlackRock.