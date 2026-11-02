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Πολιτική αναταραχή έχουν προκαλέσει στην Τουρκία δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, τα οποία αναφέρουν ότι ο προφυλακισμένος Εμίρ Σαριγκιούλ καταγγέλλει πως ο πατέρας του, βουλευτής Μουσταφά Σαριγκιούλ, έδωσε συνολικά 350.000 δολάρια στον Οζγκιούρ Οζέλ, επικεφαλής του πολιτικού φορέα «Νέο Κόμμα» (Yeni Parti) και πρώην μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Οι καταγγελίες για χρηματισμό

Ο Εμίρ Σαριγκιούλ, ο οποίος έχει προφυλακιστεί με κατηγορίες για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έδωσε συμπληρωματική κατάθεση μέσα από τη φυλακή. Σε αυτήν ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του παρέδωσε αρχικά 250.000 δολάρια στον Οζγκιούρ Οζέλ, έξω από εστιατόριο στην Άγκυρα.

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Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül 350 Bin doları itiraf etti. Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ek ifade verdi. (T24) • "O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı. • Geçtiğimiz ay içerisinde Özel’e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel’in Ankara’daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Babam bana Vakko’dan 2 adet atkı almamı söyledi. • Ben de İstinye Park’taki Vakko’dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul’daki Ulus Platin Konutları’nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu, paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. • Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı’na gitti. Uçakla Ankara’ya gidip önce Meclis’e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri’ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi." #EmirSarıgül #MustafaSarıgül #ÖzgürÖzel — CZR HBR (@czr_hbr) November 1, 2026

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Sabah, ενώ ο Οζγκιούρ Οζέλ και άλλοι βουλευτές έτρωγαν σε εστιατόριο στην περιοχή Ουμίτκιοϊ της Άγκυρας, ο Μουσταφά Σαριγκιούλ άφησε 250.000 δολάρια στο πίσω μέρος του οχήματος του Οζέλ, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα. Ο Εμίρ Σαριγκιούλ ανέφερε ότι ο πατέρας του τον ενημέρωσε ο ίδιος για τις κινήσεις αυτές, σημειώνοντας ότι τα χρήματα δόθηκαν για την επίπλωση των γραφείων του κόμματος κατά την περίοδο ίδρυσης του Νέου Κόμματος.

Επιπλέον, άλλα 100.000 δολάρια παραδόθηκαν στον Οζέλ μέσα σε συσκευασία δώρου, σύμφωνα με την κατάθεση του γιου του Μουσταφά Σαριγκιούλ. Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο πατέρας του έκρυψε το ποσό αυτό μέσα στη συσκευασία που περιείχε δύο εσάρπες που αγοράστηκαν σε εμπορικό κέντρο. Συνολικά, ο Οζέλ έλαβε 350.000 δολάρια.

Η διαμάχη για τα κληρονομικά

Στην κατάθεσή του, ο Εμίρ Σαριγκιούλ αναφέρθηκε επίσης στη δικαστική και οικογενειακή διαμάχη που έχει με τον πατέρα του για τα κληρονομικά. Σύμφωνα με την Haberler, περιέγραψε ότι το 1999, όταν έκλεισε τα 18, ζήτησε από τον πατέρα του να του μεταβιβάσει τα περιουσιακά στοιχεία που του αναλογούσαν από τη μητέρα του, όμως εκείνος αρνήθηκε.

Ο Σαριγκιούλ, δηλώνοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, ισχυρίστηκε ότι πριν από δύο χρόνια ο πατέρας του υποσχέθηκε να του μεταβιβάσει ορισμένα ακίνητα και ότι το σχετικό έγγραφο που επιβεβαιώνει τη συμφωνία βρίσκεται στο χρηματοκιβώτιο δικηγόρου.

Παράλληλα, ο Εμίρ Σαριγκιούλ ζήτησε να αποφυλακιστεί ή να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις υποθέσεις του πατέρα του.

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Ο Μουσταφά Σαριγκιούλ δεν έχει συλληφθεί για τις καταγγελίες που αφορούν δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος, καθώς είναι εν ενεργεία βουλευτής και προστατεύεται από τη βουλευτική ασυλία. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, αναμένεται η ειδική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας για τα οικονομικά εγκλήματα (MASAK), καθώς και ο πλήρης έλεγχος των τραπεζικών του λογαριασμών.

Το κόμμα του Οζέλ απορρίπτει τις καταγγελίες ως ψευδείς και συκοφαντικές.

Με πληροφορίες από Haberler.com

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