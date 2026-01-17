Η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2026, σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για την Ένωση. Την πρώτη κιόλας εβδομάδα της θητείας της Λευκωσίας, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ προκάλεσε πολιτικό σεισμό, με κατηγορίες για παραβιάσεις προεκλογικών κανόνων, αμφιλεγόμενες δωρεές σε μετρητά και αναφορές σε τρόπους παράκαμψης κυρώσεων κατά Ρώσων πολιτών. Η υπόθεση συνδέθηκε από πολλούς με ενδεχόμενη ρωσική επιρροή και οδήγησε σε παραίτηση στελεχών, έρευνες της αστυνομίας και διεθνή ανησυχία.

Το βίντεο που άναψε φωτιές

Η ημέρα της επίσημης έναρξης της κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ ήταν ιστορική, με την παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ ένα βίντεο που φαίνεται να καταγράφει συνομιλίες υψηλόβαθμων προσώπων της Λευκωσίας —μεταξύ αυτών ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, πρώην υπουργός και ένας γνωστός επιχειρηματίας— για τρόπους παράκαμψης των ορίων προεκλογικών δαπανών μέσω δωρεών σε μετρητά.

Στο ίδιο βίντεο υπήρχαν αναφορές σε «διευκολύνσεις» για Ρώσους πολίτες ώστε να παρακάμπτουν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που προσέθεσε πολιτική και διεθνή διάσταση στην υπόθεση.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Παραιτήσεις και καταθέσεις στην Αστυνομία

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση, υπήρξαν σημαντικές παραιτήσεις. Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου και μπατζανάκης του, εγκατέλειψε τη θέση του, ενώ η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, παραιτήθηκε από την προεδρία φιλανθρωπικού οργανισμού.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι ισχυρίστηκαν ότι η ηχογράφηση ήταν μονταρισμένη, με σκοπό να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις. Ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχός υποστήριξαν ότι τα αποσπάσματα παρουσιάζουν γεγονότα αποσπασματικά και εκτός συμφραζομένων. Οι τρεις κατέθεσαν στην Αστυνομία για την υπόθεση.

Η Κυβερνητική αντίδραση και η συζήτηση περί «υβριδικού πολέμου»

Η κυπριακή κυβέρνηση χαρακτήρισε την υπόθεση ως ενέργεια «υβριδικού πολέμου» και ζήτησε διεθνή συνδρομή από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισραήλ για τη διερεύνηση πιθανών εξωτερικών παρεμβάσεων. Κύκλοι της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι το περιστατικό μπορεί να συνδέεται με ρωσική επιχείρηση παραπληροφόρησης γνωστή ως «Doppelgänger».

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, εμφανίστηκε πιο σκεπτική, ζητώντας διαφάνεια και θεσμικές απαντήσεις. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν δεν υπήρχε διαφθορά, δεν θα υπήρχε τίποτα να καταγραφεί», επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αφορά πρωτίστως εσωτερικές ευθύνες.

Κενά στην εμπιστοσύνη της ΕΕ

Ο Πέταρ Τάνεβ, σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι το σκάνδαλο ξεπερνά τα όρια της Κύπρου και αγγίζει την αξιοπιστία της Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μονοδιάστατη αναφορά σε «ξένη παρέμβαση», χωρίς σαφή θεσμική διερεύνηση των υπευθύνων και των κρατικών λειτουργιών που επηρεάστηκαν, αφήνει σοβαρά ερωτήματα ανοιχτά.

Σε μια περίοδο όπου η ΕΕ εντείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η αβεβαιότητα στην Κύπρο δημιουργεί ευάλωτα σημεία για την Ένωση, ενώ προτείνεται πλήρης διαφάνεια και ανεξάρτητη έρευνα για αποκατάσταση της αξιοπιστίας.

Ρωσική επιρροή και υποψίες εκβιασμού

Ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρούσιωτης υποστηρίζει ότι η υπόθεση βολεύει τα συμφέροντα της Ρωσίας και μπορεί να στοχεύει στην πίεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να επαναπροσανατολίσει την εξωτερική πολιτική προς τη Μόσχα. Υπογραμμίζει ότι ο Πρόεδρος, πρώην υπουργός Εξωτερικών, είχε ιστορικά σχέσεις συνεργασίας με τη Ρωσία, αλλά ως Πρόεδρος μετέφερε το κέντρο βάρους προς τη Δύση, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργεί ένταση με τη Μόσχα.

Η ρωσική πρεσβεία δεν διέψευσε εντελώς την ανάμειξη, περιοριζόμενη σε δηλώσεις για «πιο ρεαλιστική και υπεύθυνη» στάση της ΕΕ.

Μυστηριώδεις θάνατοι Ρώσων στη Λευκωσία

Στο πλαίσιο του σκανδάλου, δύο μυστηριώδεις θάνατοι Ρώσων υπηκόων προσέθεσαν σκοτεινές διαστάσεις. Ο Άντον Πάνοφ, κρυπτογράφος με υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας, βρέθηκε απαγχονισμένος στις 8 Ιανουαρίου μέσα στην αυλή της ρωσικής πρεσβείας. Η κυπριακή αστυνομία τον κατέγραψε ως «αφύσικο θάνατο» και, παρότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, οι συνθήκες θανάτου προκάλεσαν ανησυχία σε ξένους διπλωμάτες.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκε η εξαφάνιση και, αργότερα, ο θάνατος του Βλαντισλάβ Μπάουμγκέρτνερ, Ρώσου επιχειρηματία και πρώην CEO της Uralkali, στη Λευκωσία. Παρά τη χρονική σύμπτωση, η Αστυνομία δεν έχει βρει μέχρι στιγμής ενδείξεις σύνδεσης μεταξύ των δύο υποθέσεων.